Imobiliare.ro Finance: Împrumuturi record intermediate în 2025. Direcția pieței de creditare în 2026

Homepage  / Imobiliare
  . Actualizat 29.01.2026, 14:45,  de  Advertorial
Imobiliare.ro Finance: Împrumuturi record intermediate în 2025. Direcția pieței de creditare în 2026

Imobiliare.ro Finance a intermediat în premieră, în 2025, împrumuturi cu o valoare totală de 529,5 milioane euro (2,67 miliarde lei), atingând astfel un nou punct de referință pe piața de creditare autohtonă.

Valoarea totală a creditelor accesate de români prin intermediul brokerilor Imobiliare.ro Finance a crescut cu 51% față de 2024, această evoluție accelerată fiind susținută, în special, de un avans de 60% obținut pe segmentul creditelor ipotecare. Astfel, ritmul de creștere a fost de trei ori mai rapid decât cel înregistrat la nivelul pieței.

Piața de creditare și-a dovedit reziliența în 2025. În ciuda șocurilor succesive suferite pe parcursul anului, volumul creditelor ipotecare noi raportat de Banca Națională a României a crescut cu 20% în perioada ianuarie-noiembrie comparativ cu intervalul similar din 2024. Estimăm că o creștere de 14% se datorează tranzacțiilor noi care au avut la bază un împrumut, diferența fiind reprezentată de refinanțări sau restructurări. Această evoluție vine pe fondul unui sector rezidențial în ușoară scădere la nivel național (-5,4%), fapt ce indică o pondere mai mare a creditului ipotecar în tranzacții, aspect confirmat și de evoluția numărului de ipoteci raportate de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (+6%)', a declarat Dan Niculae, CEO Imobiliare.ro Finance.

Românii care au devenit anul trecut proprietari au accesat finanțare prin intermediul brokerilor rețelei Imobiliare.ro Finance în valoare de 471 milioane euro. Suma medie împrumutată la nivel național pentru realizarea achizițiilor imobiliare a fost de 75.000 euro, cu 6% mai mare decât în 2024. Avansul mediu pentru un credit ipotecar a fost de 18%.

Valoarea medie a creditelor de consum a crescut, de asemenea, cu 15%, ajungând la 15.600 euro. În total, volumul împrumuturilor intermediate de companie în această categorie a înregistrat un avans cu 19% în 2025, atingând pragul de 53,7 milioane euro. La nivelul pieței creditelor de consum a putut fi observată o creștere mai modestă în primele 11 luni, de aproape 7%.

La toate acestea s-au adăugat și alte produse de finanțare pentru persoane fizice și juridice, incluzând carduri de credit, leasing sau finanțări pentru IMM-uri în valoare de 4,8 milioane euro.

În 2026, vom continua investițiile în inovație, pentru a oferi cea mai fluidă experiență de creditare din piață, punând în prim-plan nevoile cumpărătorului. Totodată, printr-o integrare și mai adâncă în ecosistemul Imobiliare.ro, vom putea conecta mai bine căutarea locuinței cu finanțarea acesteia. Complementar, ne vom concentra pe diversificare, prin integrarea serviciilor de asigurări, construind astfel un portofoliu complet care acoperă majoritatea nevoilor financiare ale unui cumpărător într-un singur punct de contact', a explicat Dan Niculae.

Perspectivele pieței de creditare în prima jumătate a anului 2026

Anul 2026 începe cu prudență, atât în termeni de creștere economică prognozată (~1%), cât și în ceea ce privește dinamica inflației, care se menține ridicată în semestrul I, cu perspective mai bune din semestrul II. Conform proiecției curente oferite de BNR, inflația se va menține ușor peste 9% în primele două trimestre ale anului, urmând să scadă către 4% din T3, trend dominat totuși de un interval ridicat de incertitudine, evidențiat pe graficul proiecției.

Evoluția acestui an se va contura în jurul capacității Guvernului de a continua reducerea deficitului fără creșteri suplimentare de taxe, dar și în jurul altor factori precum succesul absorbției fondurilor PNRR sau stabilitatea politico-fiscală. De traversarea cu succes a acestei perioade depinde diminuarea inflației în a doua jumătate a anului, oferind perspectiva unei posibile relaxări a politicii monetare, favorabile pieței de creditare și implicit pieței rezidențiale. În luna ianuarie, cererea pe segmentul locuințelor noi a început în ușoară scădere față de anul precedent, pe fondul unei vacanțe prelungite, dar și al unui context economic incert, dar este posibil să recupereze în perioada următoare. În ceea ce privește evoluția prețurilor, acestea au crescut anul trecut în medie cu 14% la nivel național și nu vedem, în relația cerere-ofertă, semnale de inversare a acestei dinamici. Cu toate acestea, pe parcursul anului, sunt posibile încetiniri ale ritmului de creștere sau chiar mici corecții izolate, determinate de contextul local', a explicat Dan Niculae.

Evoluția Indicelui de Referință pentru Creditele Consumatorilor (IRCC) în semestrul I vine în avantajul românilor, ducând la o ușoară scădere a ratelor pentru creditele cu dobândă variabilă, dar și permițând accesarea unor credite ușor mai mari cu venituri similare, diminuând astfel din ecartul generat de creșterea recentă a prețurilor. Până la finele lunii martie, IRCC își va menține nivelul actual, de 5,68%, pentru ca din 1 aprilie să scadă din nou, la 5,58%, reflectând evoluția din trimestrul IV 2025.

Despre Imobiliare.ro Finance

Imobiliare.ro Finance, companie cu peste 12 ani de experiență pe piața de creditare și parte a grupului Imobiliare.ro, reunește o rețea cu acoperire națională formată din aproximativ 300 de experți. Compania facilitează accesul la o gamă variată de soluții de finanțare, colaborând cu majoritatea băncilor și instituțiilor financiare din România. 

Integrarea sa în ecosistem alături de Imobiliare.ro, îmbunătățește semnificativ experiența de achiziție a unei proprietăți, oferind asistență specializată pentru identificarea celei mai potrivite surse de finanțare. Astfel, Imobiliare.ro Finance asigură gratuit cumpărătorilor un parcurs transparent și eficient, de la căutarea locuinței și până la obținerea creditului.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
Macheta Dacia 1100 - ediția nr. 1 (Mașini de neuitat) Macheta Dacia 1100 - ediția nr. 1 (Mașini de neuitat) 7.99 RON Cumpără acum
ELLE - ediția ianuarie 2026 ELLE - ediția ianuarie 2026 34.99 RON Cumpără acum
Ubik - Philip K. Dick Ubik - Philip K. Dick 29.99 RON Cumpără acum
Somnul de veci - Raymond Chandler Somnul de veci - Raymond Chandler 29.99 RON Cumpără acum
O zi de decembrie - Josie Silver O zi de decembrie - Josie Silver 29.99 RON Cumpără acum
Monte Cassino - Sven Hassel Monte Cassino - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum
Moarte și viscol - Sven Hassel Moarte și viscol - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum

Recomandari
Imobiliare.ro: Ce trebuie să știi la începutul anului 2026, dacă vrei să-ți cumperi o locuință?
Imobiliare
Imobiliare.ro: Ce trebuie să știi la începutul anului 2026, dacă vrei să-ți cumperi o locuință?
Studiu Imobiliare.ro: Câtă încredere au românii în dezvoltatori și agenți imobiliari?
Imobiliare
Studiu Imobiliare.ro: Câtă încredere au românii în dezvoltatori și agenți imobiliari?
Indicele Imobiliare.ro: Prețurile apartamentelor se stabilizează în marile orașe. Unde plătești cel mai mult și cel mai puțin pentru a deveni proprietar?
Imobiliare
Indicele Imobiliare.ro: Prețurile apartamentelor se stabilizează în marile orașe. Unde plătești cel mai mult și cel mai puțin pentru a deveni proprietar?
Imobiliare.ro: În cât timp vinzi un apartament? Ce preferă cumpărătorii și cât de mari sunt creditele ipotecare pe care le accesează ei
Imobiliare
Imobiliare.ro: În cât timp vinzi un apartament? Ce preferă cumpărătorii și cât de mari sunt creditele ipotecare pe care le accesează ei
Imobiliare.ro: 2 din 3 cumpărători anticipează creșteri de preț semnificative în următorul an. Ce se întâmplă cu prețurile apartamentelor?
Imobiliare
Imobiliare.ro: 2 din 3 cumpărători anticipează creșteri de preț semnificative în următorul an. Ce se întâmplă cu prețurile apartamentelor?
Cum afli prețul corect pentru o locuință? Imobiliare.ro și BCR te ajută să iei cele mai bune decizii în tranzacțiile imobiliare
Imobiliare
Cum afli prețul corect pentru o locuință? Imobiliare.ro și BCR te ajută să iei cele mai bune decizii în tranzacțiile imobiliare
Libertatea
Viorica de la Clejani a rupt legătura cu fiul ei, Fulgy, după episoadele controversate ale acestuia, din mediul online. „Pentru mine acest copil nu mai există”
Viorica de la Clejani a rupt legătura cu fiul ei, Fulgy, după episoadele controversate ale acestuia, din mediul online. „Pentru mine acest copil nu mai există”
Adda și Cătălin Rizea, eliminați de la Power Couple 2026. Câți bani ar fi primit pentru cele patru săptămâni de competiție
Adda și Cătălin Rizea, eliminați de la Power Couple 2026. Câți bani ar fi primit pentru cele patru săptămâni de competiție
Cătălin Măruță se mută la Antena 1, după ce a plecat de la PRO TV? Răspunsul sincer oferit de prezentator: „Eu vreau să mai fac televiziune”
Cătălin Măruță se mută la Antena 1, după ce a plecat de la PRO TV? Răspunsul sincer oferit de prezentator: „Eu vreau să mai fac televiziune”
Cine este Marian Godină, concurent la Survivor România 2026, emisiune difuzată de Antena 1
Cine este Marian Godină, concurent la Survivor România 2026, emisiune difuzată de Antena 1
Ego.ro
Melania Trump, gest total neașteptat! Ce a făcut după crimele din Mineapolis
Melania Trump, gest total neașteptat! Ce a făcut după crimele din Mineapolis
Veste neplăcută pentru Kate Middleton! Nimeni nu se aștepta la asta, acum
Veste neplăcută pentru Kate Middleton! Nimeni nu se aștepta la asta, acum
Meghan și Harry, decizie de ultimă oră! Au recunoscut OFICIAL
Meghan și Harry, decizie de ultimă oră! Au recunoscut OFICIAL
Ți se schimbă VIAȚA în 2026! Vezi dacă te afli printre norocoși!
Ți se schimbă VIAȚA în 2026! Vezi dacă te afli printre norocoși!
Publicitate
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
Cel mai avansat tratament pentru infertilitate
Cel mai avansat tratament pentru infertilitate
Gastric Sleeve vs. gastric bypass
Gastric Sleeve vs. gastric bypass
Antena 1
Imaginea incendiară în costum de baie cu care Delia i-a surprins pe fani. "Duamnă, suntem la televizor"
Imaginea incendiară în costum de baie cu care Delia i-a surprins pe fani. "Duamnă, suntem la televizor"
Cine e Bianca Stoica, concurenta din echipa Războinicilor de la Survivor România 2026 care s-a îndrăgostit de Aris Eram
Cine e Bianca Stoica, concurenta din echipa Războinicilor de la Survivor România 2026 care s-a îndrăgostit de Aris Eram
Cum arată părinții Simonei Urzică de la Power Couple 2026. Imagine de colecție cu socrii lui Marius Urzică
Cum arată părinții Simonei Urzică de la Power Couple 2026. Imagine de colecție cu socrii lui Marius Urzică
Răzvan Kovacs de la Insula Iubirii, intens criticat după anunțul despărțirii de Ema. Tânărul a răbufnit
Răzvan Kovacs de la Insula Iubirii, intens criticat după anunțul despărțirii de Ema. Tânărul a răbufnit
Unica.ro
Zodiile care au parte de trădări şi despărțiri în 2026. „Să nu-i mire pe cei care aveau nunta pusă, că nu o mai fac”
Zodiile care au parte de trădări şi despărțiri în 2026. „Să nu-i mire pe cei care aveau nunta pusă, că nu o mai fac”
„Cum cenușa ta a fost împrăștiată nimeni nu știe unde...” Nuami Dinescu, dezvăluiri emoționante despre Cristina Țopescu, la 6 ani de la moartea jurnalistei. Ce a povestit actrița
„Cum cenușa ta a fost împrăștiată nimeni nu știe unde...” Nuami Dinescu, dezvăluiri emoționante despre Cristina Țopescu, la 6 ani de la moartea jurnalistei. Ce a povestit actrița
Imagini rare! Bunicul Traian Băsescu, cu zâmbetul pe buze și înconjurat de nepoți în cea mai emoționantă reuniune de familie! Pozele cu fostul președinte în sânul celor dragi au stârnit laude și emoții
Imagini rare! Bunicul Traian Băsescu, cu zâmbetul pe buze și înconjurat de nepoți în cea mai emoționantă reuniune de familie! Pozele cu fostul președinte în sânul celor dragi au stârnit laude și emoții
Imagini nemaivăzute cu fiica Nicoletei Luciu. Nu a mai apărut în public de când era mică, dar acum surpriză! Cum arată Kim Csergo la 14 ani. Toți au rămas fără cuvinte când au văzut-o pe frumoasa tânără!
Imagini nemaivăzute cu fiica Nicoletei Luciu. Nu a mai apărut în public de când era mică, dar acum surpriză! Cum arată Kim Csergo la 14 ani. Toți au rămas fără cuvinte când au văzut-o pe frumoasa tânără!
catine.ro
Margot Robbie a purtat unul dintre colierele iconice ale faimoasei Elizabeth Taylor la premiera filmului „La Răscruce de Vânturi” din Los Angeles. Cum arată bijuteria
Margot Robbie a purtat unul dintre colierele iconice ale faimoasei Elizabeth Taylor la premiera filmului „La Răscruce de Vânturi” din Los Angeles. Cum arată bijuteria
Horoscopul zilei de 30 ianuarie 2026. Racii sunt sinceri în relația de cuplu. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 30 ianuarie 2026. Racii sunt sinceri în relația de cuplu. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Ryan Reynolds rupe tăcerea în cazul luptei legale dintre soția sa și Justin Baldoni. Ce a avut de spus
Ryan Reynolds rupe tăcerea în cazul luptei legale dintre soția sa și Justin Baldoni. Ce a avut de spus
Dakota Johnson a surprins cu o ținută de podium la Săptămâna Modei de la Paris. Ce detaliu a reușit să atragă atenția
Dakota Johnson a surprins cu o ținută de podium la Săptămâna Modei de la Paris. Ce detaliu a reușit să atragă atenția
Mai multe din imobiliare
4 din 10 chiriași vor să-i plătească proprietarului mai puțin de 300 euro la final de lună. Ce locuințe caută și care sunt prețurile reale din piață?
4 din 10 chiriași vor să-i plătească proprietarului mai puțin de 300 euro la final de lună. Ce locuințe caută și care sunt prețurile reale din piață?
Imobiliare

+ Mai multe
O refinanțare în condiții mai bune? CreditMonitor te ține la curent cu oportunitățile apărute
O refinanțare în condiții mai bune? CreditMonitor te ține la curent cu oportunitățile apărute
Imobiliare

+ Mai multe
Analiză Imobiliare.ro: 70% dintre locuințele noi din Capitală s-au construit în ultimii cinci ani în trei sectoare
Analiză Imobiliare.ro: 70% dintre locuințele noi din Capitală s-au construit în ultimii cinci ani în trei sectoare
Imobiliare

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC