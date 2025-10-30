Imobiliare.ro: În cât timp vinzi un apartament? Ce preferă cumpărătorii și cât de mari sunt creditele ipotecare pe care le accesează ei

Homepage  / Imobiliare
  . Actualizat 31.10.2025, 17:06,  de  Advertorial
Imobiliare.ro: În cât timp vinzi un apartament? Ce preferă cumpărătorii și cât de mari sunt creditele ipotecare pe care le accesează ei

Românii interesați de realizarea achizițiilor imobiliare și-au grăbit decizia de cumpărare în trimestrul III al acestui an. Această tendință a putut fi observată, cu mici excepții, la nivel național și a fost impulsionată de trei factori majori – anticiparea majorării TVA în cazul locuințelor noi, oferta în scădere și perspectivele de evoluție ale prețurilor pe termen mediu, după scumpiri de până la 20% în ultimul an în marile orașe din țară.

Deși avem o perioadă de vânzare în scădere, în special din cauza impactului măsurilor fiscale în decizia de cumpărare, observăm tot mai clar un transfer de putere înspre cumpărător. Într-o piață în care prețurile sunt în creștere, iar climatul socio-economic este încărcat, cumpărătorii deciși au mai mult timp să analizeze, să compare și să negocieze pentru că vor fi mulți care vor fi în expectativă. Dezvoltatorii și proprietarii sunt mai atenți la nevoile reale ale clienților și mai flexibili în discuțiile comerciale. Practic, asistăm la o reașezare firească a pieței, în care decizia de cumpărare devine mai rațională și mai bine fundamentată. Intrăm într-o perioadă foarte propice pentru oportunități de achiziție', a declarat Daniel Crainic, director de marketing Imobiliare.ro.

București: Apartamentele din București au cel mai scurt timp de vânzare din țară. Durata de timp medie petrecută de o proprietate în piață de la listare la tranzacționare a ajuns, în trimestrul III al acestui an, la 51 de zile. Se poate observa o ușoară creștere a numărului de zile necesare identificării cumpărătorului față de nivelul înregistrat în trimestrul anterior și o revenire la valorile observate la începutul lui 2025.

Cumpărătorii continuă să caute avid locuințele noi în Capitală, indiferent dacă discutăm despre apartamente sau case. Fiecare astfel de proprietate listată la vânzare în intervalul iulie- septembrie a atras șase potențiali cumpărători. Nu trebuie să pierdem din vedere faptul că trimestrul III include luna iulie în care mulți dintre cei care prospectau deja piața în căutarea unei locuințe noi s-au grăbit să încheie tranzacția pentru a beneficia de un TVA mai redus.

Stocul de locuințe de pe acest segment al pieței rezidențiale este, însă, în continuă scădere. Potrivit datelor Imobiliare.ro, au fost scoase la vânzare aproximativ 5.860 de proprietăți finalizate în ultimii cinci ani pe parcursul trimestrului III, cu aproape 30% mai puține decât în perioada similară a anului trecut și cu circa 39% mai puține decât în trimestrul II.

Valoarea medie a unui împrumut accesat prin intermediul brokerilor din rețeaua Imobiliare.ro Finance pentru cumpărarea unei locuințe a fost, în același interval de timp, de 432.395 lei, echivalentul a circa 85.038 euro.

Cluj-Napoca: În contextul unor scăderi susținute la nivelul ofertei și unor prețurilor care fac din locuințele din Cluj-Napoca cele mai scumpe din țară, cumpărătorii ajung să acționeze tot mai rapid pe plan local atunci când vor să facă o achiziție imobiliară. Perioada de vânzare a scăzut spectaculos în cazul apartamentelor, de la peste trei luni la începutul acestui an la puțin peste două luni în trimestrul III. 

Majorarea TVA la 21% a avut un impact limitat pe piața rezidențială clujeană, având în vedere faptul că aici prețul mediu solicitat cumpărătorilor depășește cu mai bine de 65% media națională. Locuințele noi au continuat să fie mai căutate decât cele de pe piața veche. Nu trebuie neglijat, însă, faptul că cererea pentru apartamentele și casele vechi s-a dublat în trimestrul III pe plan local, conform datelor cuprinse în cel mai nou Raport Imobiliare.ro Market 360.

Oferta totală de locuințe de vânzare a cuprins cu 17% mai puține proprietăți decât în perioada similară a anului trecut. Strict pe segmentul nou al pieței scăderea a fost cu 23%.

Clujenii au luat cele mai mari credite ipotecare pentru realizarea achizițiilor imobiliare pe parcursul trimestrului III. În medie, împrumuturile obținute prin intermediul brokerilor din rețeaua Imobiliare.ro Finance au avut valoarea de 462.179 de lei (90.900 euro).

Brașov: Apartamentele din Brașov s-au scumpit în ultimii doi ani cu 32%, fapt ce a propulsat orașul pe poziția a doua în topul celor mai scumpe din țară, conform Indicelui Imobiliare.ro. Tendința puternică de creștere a prețurilor, coroborată cu o scădere constantă a numărului de locuințe disponibile pe segmentul nou, majorarea TVA și numeroasele provocări înregistrate, încă de la finele anului trecut, pe plan politic și financiar care au avut efecte inclusiv la nivelul pieței imobiliare, i-au făcut pe cumpărători să analizeze oferta cu mai multă atenție înainte de a lua decizia finală de achiziție. 

Durata de timp medie petrecută de un apartament în piață de la listare la tranzacționare a ajuns de la 64 de zile la începutul lui 2025 la 70 de zile în trimestrul III. Prețurile se negociază, totodată, mai mult pe plan local. Marja de negociere a crescut în aceeași perioadă de timp de la 2,9% la 3,1%.

Cumpărătorii au favorizat apartamentele și casele finalizate în ultimii cinci ani în căutările lor din ultimele luni. Pentru fiecare astfel de locuință și-au arătat interesul cinci potențiali cumpărători față de trei în cazul celor disponibile pe piața veche.

Cei care au apelat la finanțare pentru a finaliza tranzacțiile au accesat împrumuturi cu o valoare medie de 378.125 de lei, echivalentul a 74.379 de euro, conform datelor Imobiliare.ro Finance.

Timișoara: Perioada medie de vânzare înregistrată pe piața rezidențială timișoreană este constant una dintre cele mai reduse din țară, la doar un pas distanță de cea din Capitală. Mai mult, aceasta se menține la un nivel relativ constant de la începutul anului, semn că evoluția pieței locale este bazată pe fundamente stabile.

Un apartament din Timișoara se vinde în medie în 54 de zile, iar prețul se negociază mai mult decât în primele luni ale lui 2025. Diferența dintre prețul de tranzacționare și ultimul preț cerut cumpărătorului a crescut de la 2,4% la 3,4%, conform datelor cuprinse în cel mai nou Raport Imobiliare.ro Market 360.

Locuințele noi au atras în trimestrul III cea mai mare cerere din partea persoanelor care au prospectat piața în căutarea unei proprietăți, fapt influențat inclusiv de anunțul majorării TVA. Pentru fiecare dintre acestea și-au arătat interesul, în medie, patru potențiali cumpărători, cu unul mai mult decât în cazul apartamentelor vechi. 

Timișorenii care au accesat împrumuturi pentru finalizarea tranzacțiilor imobiliare au luat credite cu o valoare medie de 383.245 de lei (75.380 euro).

Constanța: Și pe piața rezidențială constănțeană cumpărătorii iau decizii de achiziție mai rapid decât la începutul lui 2025. Perioada medie petrecută de un apartament în piață a scăzut treptat și a ajuns la circa două luni, fiind a treia cea mai scurtă înregistrată în rândul marilor orașe analizate de Imobiliare.ro.

Cererea a avansat, în trimestrul III, în special în cazul proprietăților din piața veche, dacă ne raportăm la situația înregistrată local în același interval al anului 2024. Acestea sunt scoase la vânzare cu prețuri mai mici decât cele aflate în imobile finalizate în ultimii cinci ani. Discutăm despre o medie de 1.893 euro/mp util versus 2.000 euro/mp util, potrivit Indicelui Imobiliare.ro.

Anticiparea introducerii cotei standard de TVA de 21% a făcut, însă, ca locuințele noi să fie extrem de căutate în rândul cumpărătorilor. Pentru fiecare apartament și pentru fiecare casă nouă și-au arătat, în medie, interesul șapte potențiali cumpărători, în timp ce locuințele vechi au atras patru potențiali cumpărători.

Numărul locuințelor noi disponibile pe piața constănțeană este, totuși, în scădere atât față de cel înregistrat în trimestrul II 2025, cât și față de cel aferent trimestrului III 2024. În perioada iulie-septembrie, cumpărătorii și-au putut alege viitoare locuință din 470 de unități.

Constănțenii care au apelat la brokerii din rețeaua Imobiliare.ro Finance au obținut credite ipotecare cu o valoare medie de 422.621 lei (83.116 euro) pe parcursul trimestrului III.

Iași: Pe piața rezidențială locală durata de timp necesară identificării cumpărătorilor, dar și marja de negociere au scăzut, în intervalul iulie-septembrie, sub pragurile înregistrate în primele luni ale acestui an. Un apartament se vinde în medie în 66 de zile, iar diferența dintre prețul de tranzacționare și ultimul preț cerut cumpărătorului ajunge să fie de 3,4%, potrivit datelor Imobiliare.ro.

O particularitate a pieței locale este dată de diferențele limitate dintre prețurile solicitate în cazul apartamentelor noi și cele aferente locuințelor vechi. Dacă primele dintre acestea sunt scoase la vânzare, în medie, cu 1.895 euro/mp util, proprietarii listează apartamentele din blocuri vechi cu 1.886 euro/mp util.

Interesul cumpărătorilor a crescut, pe parcursul trimestrului III, pe ambele segmente de piață, dacă ne raportăm la perioada similară a anului trecut. Apartamentele și casele noi au fost, însă, mai atractive pe plan local, atrăgând, în medie, trei potențiali cumpărători.

Ieșenii au luat, în același interval de timp, credite ipotecare cu o valoare medie de 435.405 lei (85.644 euro), potrivit datelor Imobiliare.ro Finance. Doar clujenii au avut nevoie de credite mai mari pentru finalizarea tranzacțiilor imobiliare.

Despre Imobiliare.ro

Imobiliare.ro este site-ul de imobiliare din România cu cea mai mare încredere în rândul utilizatorilor. Imobiliare.ro promite celor care își caută o locuință, cumpărători și chiriași, cea mai bună experiență de căutare și îi ajută să ia cea mai bună decizie pentru a găsi casa ideală. Totodată, Imobiliare.ro este principalul furnizor de date și statistici imobiliare pentru presa din România, comunicând cu regularitate analize, rapoarte și indici despre evoluția pieței imobiliare.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
Oskar Schindler - ediția 13 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) Oskar Schindler - ediția 13 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) 36.99 RON Cumpără acum
ELLE - ediția noiembrie 2025 ELLE - ediția noiembrie 2025 34.99 RON Cumpără acum
Umiliti și obiditi - Ediția nr. 82 (Mari Clasici ai Literaturii) Umiliti și obiditi - Ediția nr. 82 (Mari Clasici ai Literaturii) 42.28 RON Cumpără acum
Aventurile lui Sherlock Holmes - Ediția nr. 81 (Mari Clasici ai Literaturii) Aventurile lui Sherlock Holmes - Ediția nr. 81 (Mari Clasici ai Literaturii) 42.28 RON Cumpără acum
Titanic - Ediția nr. 100 (TITANIC) Titanic - Ediția nr. 100 (TITANIC) 52.9 RON Cumpără acum
Titanic - Ediția nr. 99 (TITANIC) Titanic - Ediția nr. 99 (TITANIC) 52.9 RON Cumpără acum
Titanic - Ediția nr. 98 (TITANIC) Titanic - Ediția nr. 98 (TITANIC) 49.9 RON Cumpără acum

Recomandari
Imobiliare.ro: 2 din 3 cumpărători anticipează creșteri de preț semnificative în următorul an. Ce se întâmplă cu prețurile apartamentelor?
Imobiliare
Imobiliare.ro: 2 din 3 cumpărători anticipează creșteri de preț semnificative în următorul an. Ce se întâmplă cu prețurile apartamentelor?
Cum afli prețul corect pentru o locuință? Imobiliare.ro și BCR te ajută să iei cele mai bune decizii în tranzacțiile imobiliare
Imobiliare
Cum afli prețul corect pentru o locuință? Imobiliare.ro și BCR te ajută să iei cele mai bune decizii în tranzacțiile imobiliare
4 din 10 chiriași vor să-i plătească proprietarului mai puțin de 300 euro la final de lună. Ce locuințe caută și care sunt prețurile reale din piață?
Imobiliare
4 din 10 chiriași vor să-i plătească proprietarului mai puțin de 300 euro la final de lună. Ce locuințe caută și care sunt prețurile reale din piață?
O refinanțare în condiții mai bune? CreditMonitor te ține la curent cu oportunitățile apărute
Imobiliare
O refinanțare în condiții mai bune? CreditMonitor te ține la curent cu oportunitățile apărute
Analiză Imobiliare.ro: 70% dintre locuințele noi din Capitală s-au construit în ultimii cinci ani în trei sectoare
Imobiliare
Analiză Imobiliare.ro: 70% dintre locuințele noi din Capitală s-au construit în ultimii cinci ani în trei sectoare
Apartamente de la 45.500 de euro, oferte și creditul potrivit la cel mai mare târg imobiliar din România. Află cum poți participa gratuit
Imobiliare
Apartamente de la 45.500 de euro, oferte și creditul potrivit la cel mai mare târg imobiliar din România. Află cum poți participa gratuit
Libertatea
Fostul soț al Andreei Bălan candidează la Primăria Capitalei. George Burcea a făcut anunțul
Fostul soț al Andreei Bălan candidează la Primăria Capitalei. George Burcea a făcut anunțul
Ce pensie are Elena Merișoreanu în anul 2025: „Chiar nu vede nimeni că bătrânii o duc rău?”
Ce pensie are Elena Merișoreanu în anul 2025: „Chiar nu vede nimeni că bătrânii o duc rău?”
Horoscop Urania | Previziuni astrologice pentru perioada 1 – 7 noiembrie 2025. Luna Plină în Taur. Marte și Venus schimbă lăcașurile zodiacale
Horoscop Urania | Previziuni astrologice pentru perioada 1 – 7 noiembrie 2025. Luna Plină în Taur. Marte și Venus schimbă lăcașurile zodiacale
Dan Alexa și Denise Rifai, surprinși împreună la restaurant. Cum s-a comportat prezentatoarea cu antrenorul, neștiind că e pozată
Dan Alexa și Denise Rifai, surprinși împreună la restaurant. Cum s-a comportat prezentatoarea cu antrenorul, neștiind că e pozată
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Publicitate
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
Drumul de la idee la casa de vis
Drumul de la idee la casa de vis
Genetica și sănătatea viitorului copil. Află mai multe
Genetica și sănătatea viitorului copil. Află mai multe
Omleta care i-a schimbat viața lui Leoo Dumitru
Omleta care i-a schimbat viața lui Leoo Dumitru
Antena 1
Bogdan de la Ploiești, mesaj ascuns în noua melodie cântată pentru Cristina Pucean. Modelul din videoclip seamănă izbitor cu ea
Bogdan de la Ploiești, mesaj ascuns în noua melodie cântată pentru Cristina Pucean. Modelul din videoclip seamănă izbitor cu ea
Ispita Diandra Doris, transformare neașteptată în ultimul an. La ce a renunțat de curând bruneta
Ispita Diandra Doris, transformare neașteptată în ultimul an. La ce a renunțat de curând bruneta
Primele rețineri după explozia devastatoare din Rahova. Ce persoane au fost duse la audieri
Primele rețineri după explozia devastatoare din Rahova. Ce persoane au fost duse la audieri
Monica Anghel, imagine de pe patul de spital. Cu ce probleme de sănătate se confruntă artista
Monica Anghel, imagine de pe patul de spital. Cu ce probleme de sănătate se confruntă artista
Unica.ro
O îndrăgită vedetă TV a fost diagnosticată cu cancer! „A fost un șoc pentru că am destul de multă grijă de mine”
O îndrăgită vedetă TV a fost diagnosticată cu cancer! „A fost un șoc pentru că am destul de multă grijă de mine”
„Până la urmă, Alex Bodi mi-a luat nevasta! Cumva, greșeala nu e a lui”, spunea Dan Alexa, după ce a aflat că soția l-a înșelat. Ce s-a aflat acum
„Până la urmă, Alex Bodi mi-a luat nevasta! Cumva, greșeala nu e a lui”, spunea Dan Alexa, după ce a aflat că soția l-a înșelat. Ce s-a aflat acum
Sorin Grindeanu, atac la adresa lui Bolojan: „Dacă nu facem această reașezare, până la sfârșitul lunii noiembrie pierdem bani europeni, 231 de milioane!”
Sorin Grindeanu, atac la adresa lui Bolojan: „Dacă nu facem această reașezare, până la sfârșitul lunii noiembrie pierdem bani europeni, 231 de milioane!”
Cine e femeia cu care se iubește Cătălin Drulă, candidatul USR la Primăria Capitalei. E superbă, iar ei au doi copii împreună, dar nu sunt căsătoriți! Ce s-a mai aflat despre relația lor
Cine e femeia cu care se iubește Cătălin Drulă, candidatul USR la Primăria Capitalei. E superbă, iar ei au doi copii împreună, dar nu sunt căsătoriți! Ce s-a mai aflat despre relația lor
catine.ro
5 zodii cu cel mai bun horoscop pe 1 noiembrie 2025. Vezi dacă te numeri printre ele
5 zodii cu cel mai bun horoscop pe 1 noiembrie 2025. Vezi dacă te numeri printre ele
Horoscopul zilei de 1 noiembrie 2025. Gemenii comunică deschis. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 1 noiembrie 2025. Gemenii comunică deschis. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Moșii de toamnă în 2025. Tradiții, obiceiuri și rugăciuni
Moșii de toamnă în 2025. Tradiții, obiceiuri și rugăciuni
Cum recunoşti semnele de răceală şi când este momentul să mergi la medic
Cum recunoşti semnele de răceală şi când este momentul să mergi la medic
Mai multe din imobiliare
Imobiliare.ro Finance: Clujenii iau cele mai mari credite ipotecare. Ieșenii și timișorenii plătesc cele mai mici rate. Cum va evolua piața de creditare din toamnă?
Imobiliare.ro Finance: Clujenii iau cele mai mari credite ipotecare. Ieșenii și timișorenii plătesc cele mai mici rate. Cum va evolua piața de creditare din toamnă?
Imobiliare

+ Mai multe
Indicele Imobiliare.ro: Apartamente noi mai ieftine în trei mari orașe din țară. Cum vor evolua prețurile până la finalul verii?
Indicele Imobiliare.ro: Apartamente noi mai ieftine în trei mari orașe din țară. Cum vor evolua prețurile până la finalul verii?
Imobiliare

+ Mai multe
Imobiliare.ro Finance: Ce venituri trebuie să ai azi pentru a-ți cumpăra o locuință nouă cu credit ipotecar înainte de majorarea TVA?
Imobiliare.ro Finance: Ce venituri trebuie să ai azi pentru a-ți cumpăra o locuință nouă cu credit ipotecar înainte de majorarea TVA?
Imobiliare

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2025 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC