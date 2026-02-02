7 din 10 români anticipează creșterea chiriilor în 2026. În unele orașe, chiriașii dau până la două treimi din salariu pe chirie 

Proprietarii vor majora chiriile în 2026, sunt de părere cei mai mulți români, potrivit unui studiu realizat de Imobiliare.ro. Chiria a ajuns deja să fie echivalentă cu două treimi din salariu în Constanța. Bucureștenii sunt, însă, cei care achită cele mai consistente sume de bani pentru închirierea apartamentelor. Timișorenii, în schimb, plătesc cele mai mici chirii.

Aproximativ 71% dintre participanții la un studiu realizat de Imobiliare.ro și compania de cercetare a pieței Unlock Market Research, sunt de părere că în anul 2026 sumele solicitate de proprietari pentru închirierea locuințelor vor crește.

Numărul celor care se așteaptă ca piața să se mențină stabilă în următoarea perioadă de timp este considerabil mai mic (16%). Doar 13% dintre cei intervievați cred că anul acesta românii vor plăti mai puțin pentru a închiria o locuință. 

Chiriile nu au avut același ritm de creștere ca și prețurile de vânzare, ceea ce afectează randamentele. Coroborat cu creșterea generală a taxelor și creșterea semnificativă a impozitelor, ne așteptăm ca în 2026, în general, proprietarii să încerce să își optimizeze câștigurile din chirii crescând prețurile', a declarat Daniel Crainic, director de marketing Imobiliare.ro

  • Locuitorii Capitalei plătesc cele mai mari chirii, dar au și cele mai mari câștiguri nete.
  • Timișorenii și ieșenii achită proprietarilor sume similare. În cazul timișorenilor, însă, chiria are cea mai mică proporție în salariu.
  • Chiria pentru un apartament cu 2 camere reprezintă puțin sub două treimi din salariul unui brașovean.
  • Constănțenii cheltuie cei mai mulți bani pe chirie, dacă ne raportăm la câștigurile pe care le obțin lunar din partea angajatorilor.

București: Chiria medie solicitată în Capitală pentru un apartament nou cu 2 camere a atins, în ultima parte a anului trecut, pragul de 780 euro/lună, potrivit datelor Imobiliare.ro. Luând în considerare salariul mediu net raportat de Direcția Regională de Statistică a Municipiului București în luna octombrie, de aproximativ 1.370 euro, putem spune că bucureștenii trebuie să-și aloce57% din venituri pentru închirierea unei astfel de locuințe.

Cele mai scumpe zone din oraș pentru chiriași sunt, indiferent de vechimea proprietății, Primăverii (2.500 euro/lună), Aviatorilor Kiseleff (1.500 euro/lună) și Herăstrău (1.500 euro/lună). Cele mai accesibile chirii pot fi găsite, în schimb, în cartiere precum Rahova, Militari și Drumul Taberei, unde bugetul mediu necesar pentru închirierea unui apartament ajunge la 450 euro/lună, conform raportului Imobiliare.ro Market 360 T4 2025.

Timișoara: Timișorenii plătesc cele mai mici chirii (500 euro/lună) și încasează lunar unele dintre cele mai mari salarii din țară (1.167 euro). Astfel, ei ajung să-și aloce și cea mai mică proporție din câștiguri închirierii unei locuințe (43%), dacă optează pentru același tip de proprietate.

Cele mai scumpe apartamente de închiriat pot fi găsite în zona Cetate. Aici, chiriașii plătesc, în medie, 600 euro/lună. Proprietarii solicită o chirie lunară de 550 euro/lună în zona Elisabetin-Odobescu și de 500 euro/lună în Lipovei. Cele mai ieftine zone din oraș sunt, în schimb, Calea Șagului (380 euro/lună), Simon Bărnuțiu-Dorobanților (400 euro/lună) și Iosefin (400 euro/lună).

Iași: O sumă similară trebuie să aloce pentru închirierea un apartament nou cu 2 camere și ieșenii. Câștigul salarial mediu net la nivel județean este, însă, mai scăzut față de cel înregistrat în Timiș, fiind echivalent cu circa 1.039 euro. Astfel, chiria ajunge să reprezinte aproximativ 48% din veniturile pe care ei le obțin lunar.

Chiriașii plătesc cele mai mari sume de bani proprietarilor, dacă optează pentru locuințe situate în centrul orașului (510 euro/lună) și în zona Copou-Sărărie (500 euro/lună). Chiria medie ajunge la 495 euro/lună în cartierul Bularga. Apartamente de închiriat pot fi găsite la prețuri mai accesibile în CUG (399 euro/lună), Galata (400 euro/lună) și Dacia (400 euro/lună), potrivit raportului Imobiliare.ro Market 360 T4 2025.

Cluj-Napoca: Clujenii au câștiguri mai mari decât timișenii sau ieșenii, dar plătesc și chirii pe măsură. Suma medie solicitată de proprietari pentru locuințele cu 2 camere aflate în imobile finalizate în ultimii cinci ani este de 700 euro/lună, conform datelor Imobiliare.ro aferente trimestrului IV 2025. Aceasta reprezintă 53% din câștigul salarial mediu net înregistrat la nivel județean, echivalent cu aproximativ 1.316 euro.

Cele mai scumpe zone din oraș sunt pentru chiriași Gruia (850 euro/lună), Andrei Mureșanu (750 euro/lună) și Borhanci (724 euro/lună). La polul opus găsim cartierele Mănăștur (500 euro/lună), Dâmbul Rotund (550 euro/lună) și Gheorgheni (550 euro/lună).

Brașov: În orașul de la poalele Tâmpei, astfel de proprietăți pot fi închiriate, în medie, cu 600 euro/lună, echivalentul a 59% din câștigul salarial mediu net raportat de Direcția Județeană de Statistică Brașov.

Cea mai scumpă zonă din Brașov este pentru chiriași Drumul Poienii. Aici, bugetul mediu necesar închirierii unui apartament ajunge la 1.000 euro/lună. O altă zonă scumpă din oraș este și centrul istoric unde chiriașii le achită 600 euro/lună proprietarilor. Cele mai accesibile chirii pot fi găsite, în schimb, în zona Gării (440 euro/lună), dar și în cartierele Scriitorilor (450 euro/lună) și Astra (480 euro/lună). 

Constanța: Sume similare sunt achitate lunar proprietarilor și de chiriașii constănțeni. Aceștia au, însă, câștiguri mai mici decât cele ale salariaților din București, Cluj, Timiș, Iași, Brașov și Iași. Discutăm despre o medie la nivel județean echivalentă cu doar 959 euro în octombrie anul trecut. Astfel, bugetul necesar închirierii unui apartament nou cu 2 camere reprezintă pe plan local 63% din venitul obținut de un constănțean.

Faleza Nord (700 euro/lună) și centrul orașului (625 euro/lună) sunt cele mai scumpe zone din Constanța pentru chiriași, potrivit raportului Imobiliare.ro Market 360 T4 2025. La polul opus se găsesc zonele Inel II, Tomis Nord și Tomis III, unde chiriașii plătesc lunar, în medie, 500 euro/lună pentru un apartament.

Despre Imobiliare.ro

Imobiliare.ro este site-ul de imobiliare din România cu cea mai mare încredere în rândul utilizatorilor. Imobiliare.ro promite celor care își caută o locuință, cumpărători și chiriași, cea mai bună experiență de căutare și îi ajută să ia cea mai bună decizie pentru a găsi casa ideală. Totodată, Imobiliare.ro este principalul furnizor de date și statistici imobiliare pentru presa din România, comunicând cu regularitate analize, rapoarte și indici despre evoluția pieței imobiliare.

