În cât timp se vând apartamentele din marile orașe? București și Timișoara, în fruntea clasamentului. Cluj-Napoca și Brașov, pe ultimele locuri

Homepage  / Imobiliare
  . Actualizat 13.02.2026, 15:03,  de  Advertorial
În cât timp se vând apartamentele din marile orașe? București și Timișoara, în fruntea clasamentului. Cluj-Napoca și Brașov, pe ultimele locuri

 Apartamentele și casele noi scoase la vânzare în marile orașe din țară pot atrage până la șase potențiali cumpărători. Bucureștiul dispune de cea mai extinsă ofertă, în timp ce Constanța se poziționează pe ultimul loc când vine vorba despre numărul total de locuințe nou finalizate la care au acces cei care își doresc să facă o achiziție imobiliară. 

Apartamentele se tranzacționează cel mai rapid în București și în Timișoara. Situația este complet diferită în Brașov și în Cluj-Napoca, cele mai scumpe orașe din țară. Prețurile se negociază cel mai puțin în Capitală, Constanța, respectiv în Iași și cel mai mult în Cluj-Napoca.

În urmă cu un an, durata de timp necesară identificării cumpărătorilor era mai restrânsă în Cluj-Napoca, Iași și Constanța, dar cu câteva zile mai lungă în București și în Brașov. Proprietarii sunt mai dispuși să negocieze prețurile, după ce tranzacțiile cu imobile au scăzut cu 10% la nivel național și cu 21% în total în cele șase județe pe raza cărora se află principalele centre urbane din țară (T4 2025 vs T4 2024). Singura excepție de la regulă este dată de piața rezidențială timișoareană care se menține constantă atât în privința duratei medii de tranzacționare, cât și a marjei de negociere.

În contextul actual al pieței imobiliare, observăm tot mai clar că timpul de tranzacționare tinde să crească semnificativ atunci când nu există flexibilitate pe preț. Proprietățile poziționate rigid, fără o adaptare la cererea reală din piață, rămân listate perioade mai lungi', a declarat Daniel Crainic, director de marketing Imobiliare.ro.

Găsiți mai jos concluziile celui mai noul Raport Imobiliare.ro Market 360 cu privire la evoluția pieței rezidențiale în principalele orașe din România.

București: orașul unde tranzacțiile imobiliare se finalizează cel mai rapid

Fiecare locuință nouă din Capitală atrage, în medie, patru potențiali cumpărători, potrivit Raportului Imobiliare.ro Market 360. În trimestrul IV al anului trecut, cei interesați de realizarea unei achiziții imobiliare au avut la dispoziție 7.270 de apartamente și case pe acest segment al pieței locale. Locuințele noi au reprezentat un sfert din totalul ofertei din București.

Durata medie de timp petrecută în piață de un apartament de la listare la tranzacționare este în Capitală cea mai restrânsă înregistrată în marile orașe analizate de Imobiliare.ro. Cumpărătorii se găsesc în doar 44 de zile. Marja de negociere practicată local, adică diferența dintre prețul de listare și cel declarat de tranzacționare, este de 3,6%.

Cluj-Napoca: orașul unde poți negocia cel mai mult prețul, dar plătești și cel mai mult pentru o locuință

Apartamentele și casele noi scoase la vânzare în Cluj-Napoca atrag, în medie, doi potențiali cumpărători. Pe piața rezidențială locală proprietățile finalizate în ultimii cinci ani reprezentau la finele lui 2025 doar 17% din ofertă. În total, cei interesați de realizarea unor achiziții imobiliare au avut la dispoziție 1.330 de locuințe noi.

În cazul apartamentelor, perioada medie de vânzare înregistrată pe piața clujeană este a doua cea mai ridicată din țară, potrivit datelor Imobiliare.ro. Cumpărătorul poate fi identificat în 72 de zile. Pe plan local întâlnim, totodată, proprietarii care dau dovadă de cea mai mare flexibilitate când vine vorba despre negocierea prețului. Marja practicată în tranzacțiile din Cluj-Napoca este, în medie, de 4,5%. 

Brașov: orașul unde ai nevoie de cel mai mult timp pentru identificarea cumpărătorului

Orașul Brașov este unul dintre cele două mari centre urbane din țară analizate de Imobiliare.ro în care nu se observă o preferință clară a cumpărătorilor pentru proprietățile nou construite. Cererea raportată la oferta disponibilă în piață arată că pentru fiecare locuință care ajunge să fie scoasă la vânzare se găsesc, în medie, trei potențiali cumpărători indiferent de vechimea sa.

Oferta înregistrată pe plan local pe segmentul nou este mai limitată decât în alte centre urbane majore, precum Cluj-Napoca, Timișoara sau Iași, reprezentând 16% din totalul apartamentelor și caselor listate la vânzare în trimestrul IV 2025.

Orașul de la poalele Tâmpei este al doilea cel mai scump din țară, după Cluj-Napoca, iar acest aspect se reflectă în durata de timp medie necesară identificării cumpărătorilor care a ajuns să fie cea mai îndelungată, de 75 de zile. Marja de negociere practicată pe piața locală este a doua cea mai ridicată din România, de 3,9%.

Timișoara: oraș unde oferta rivalizează cu cea din Cluj, dar apartamentele se vând ca în București

Locuințele noi din Timișoara atrag, în medie, trei potențiali cumpărători. În trimestrul IV al anului trecut, cei care și-au dorit să cumpere o proprietate au avut de ales din 1.270 de apartamente și case finalizate în ultimii cinci ani. Oferta înregistrată pe piața locală a fost apropiată de cea aferentă pieței clujene, chiar și după ce a suferit o scădere considerabilă comparativ cu finele lui 2024.

Durata medie de timp necesară identificării cumpărătorului este în cazul apartamentelor de 58 de zile, potrivit celui mai nou Raport Imobiliare.ro Market 360. Doar în București tranzacțiile sunt încheiate mai rapid, respectiv în 44 de zile. Marja de negociere este, de asemenea, apropiată de cea practicată în Capitală, mai exact de 3,7%.

Constanța: orașul cu cea mai mare cerere de locuințe noi și cea mai restrânsă ofertă

În trimestrul IV al anului 2025, au fost scoase la vânzare pe piața constănțeană 3.640 de locuințe, 440 dintre acestea încadrându-se pe segmentul nou. Cererea raportată la oferta disponibilă local a fost în cazul acestora din urmă, mai ridicată decât în toate celelalte mari centre urbane analizate de Imobiliare.ro. Pentru fiecare proprietate construită în ultimii cinci ani și-au arătat interesul, în medie, șase potențiali cumpărători. 

Proprietarii și dezvoltatorii vând apartamentele, în medie, în două luni, mai rapid decât în Cluj-Napoca, Brașov sau Iași. Diferența dintre prețul de listare și cel declarat de tranzacționare este de 3,6%.

Iași: orașul unde oferta scade accelerat și prețurile se negociază la fel de mult ca în București

Locuințele noi au reprezentat un sfert din totalul ofertei înregistrate pe piața imobiliară ieșeană pe parcursul trimestrului IV 2025. Discutăm despre 1.210 apartamente și case finalizate în ultimii cinci ani pentru care s-au căutat cumpărători, cu aproape 30% mai puține decât în perioada similară a anului trecut. 

Pentru fiecare astfel de proprietate și-au arătat interesul, în medie, doi potențiali cumpărători, conform celui mai nou Raport Imobiliare.ro Market 360. O cerere similară raportată la oferta disponibilă efectiv în piață se înregistrează și în cazul locuințelor vechi.

Pe plan local se poate observa o ușoară creștere a perioadei de vânzare și a marjei de negociere. Ai nevoie, în medie, de 68 de zile pentru a identifica un cumpărător, ceea ce înseamnă că apartamentele petrec mai puțin timp în piață decât în Cluj-Napoca sau în Brașov. Diferența dintre prețul de listare și cel declarat de tranzacționare este de 3,6%, similară cu cea înregistrată în Capitală și în Constanța.

Despre Imobiliare.ro

Imobiliare.ro este site-ul de imobiliare din România cu cea mai mare încredere în rândul utilizatorilor. Imobiliare.ro promite celor care își caută o locuință, cumpărători și chiriași, cea mai bună experiență de căutare și îi ajută să ia cea mai bună decizie pentru a găsi casa ideală. Totodată, Imobiliare.ro este principalul furnizor de date și statistici imobiliare pentru presa din România, comunicând cu regularitate analize, rapoarte și indici despre evoluția pieței imobiliare.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
Ford Explorer 2023 - ediția nr. 140 (Mașini de Colecție) Ford Explorer 2023 - ediția nr. 140 (Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
Toyata Corolla- ediția nr. 139 (Mașini de Colecție) Toyata Corolla- ediția nr. 139 (Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
Alba ca Zăpada și Roșie ca Trandafirul - Ediția nr. 88 (Povești Audio) Alba ca Zăpada și Roșie ca Trandafirul - Ediția nr. 88 (Povești Audio) 52.9 RON Cumpără acum
Pantofii Roșii - Ediția nr. 87 (Povești Audio) Pantofii Roșii - Ediția nr. 87 (Povești Audio) 52.9 RON Cumpără acum
Copiii si lumina - Ediția nr. 86 (Povești Audio) Copiii si lumina - Ediția nr. 86 (Povești Audio) 52.9 RON Cumpără acum
Precomanda DACIA 1300 - FEBRUARIE 2026 Precomanda DACIA 1300 - FEBRUARIE 2026 211.6 RON Cumpără acum
Precomanda Povești Audio - FEBRUARIE 2026 Precomanda Povești Audio - FEBRUARIE 2026 158.7 RON Cumpără acum

Recomandari
7 din 10 români anticipează creșterea chiriilor în 2026. În unele orașe, chiriașii dau până la două treimi din salariu pe chirie 
Imobiliare
7 din 10 români anticipează creșterea chiriilor în 2026. În unele orașe, chiriașii dau până la două treimi din salariu pe chirie 
Imobiliare.ro Finance: Împrumuturi record intermediate în 2025. Direcția pieței de creditare în 2026
Imobiliare
Imobiliare.ro Finance: Împrumuturi record intermediate în 2025. Direcția pieței de creditare în 2026
Imobiliare.ro: Ce trebuie să știi la începutul anului 2026, dacă vrei să-ți cumperi o locuință?
Imobiliare
Imobiliare.ro: Ce trebuie să știi la începutul anului 2026, dacă vrei să-ți cumperi o locuință?
Studiu Imobiliare.ro: Câtă încredere au românii în dezvoltatori și agenți imobiliari?
Imobiliare
Studiu Imobiliare.ro: Câtă încredere au românii în dezvoltatori și agenți imobiliari?
Indicele Imobiliare.ro: Prețurile apartamentelor se stabilizează în marile orașe. Unde plătești cel mai mult și cel mai puțin pentru a deveni proprietar?
Imobiliare
Indicele Imobiliare.ro: Prețurile apartamentelor se stabilizează în marile orașe. Unde plătești cel mai mult și cel mai puțin pentru a deveni proprietar?
Imobiliare.ro: În cât timp vinzi un apartament? Ce preferă cumpărătorii și cât de mari sunt creditele ipotecare pe care le accesează ei
Imobiliare
Imobiliare.ro: În cât timp vinzi un apartament? Ce preferă cumpărătorii și cât de mari sunt creditele ipotecare pe care le accesează ei
Libertatea
Imagini cu Ioana Ginghină într-o rochie transparentă, în care și-a lăsat sânii la vedere. Anunțul făcut despre Alexandru Ciucu: „Nu mai scap de el”
Imagini cu Ioana Ginghină într-o rochie transparentă, în care și-a lăsat sânii la vedere. Anunțul făcut despre Alexandru Ciucu: „Nu mai scap de el”
Cum a apărut Loredana Groza îmbrăcată la parastasul tatălui său. Fanii i-au criticat stilul vestimentar: „Semănați cu Cruella”
Cum a apărut Loredana Groza îmbrăcată la parastasul tatălui său. Fanii i-au criticat stilul vestimentar: „Semănați cu Cruella”
Tânăra despre care s-a spus că ar fi fost hărțuită de Mihai Bendeac rupe tăcerea și îl apără pe actor: „Am vrut să îi arăt cum îmi bate inima”
Tânăra despre care s-a spus că ar fi fost hărțuită de Mihai Bendeac rupe tăcerea și îl apără pe actor: „Am vrut să îi arăt cum îmi bate inima”
Nicoleta Luciu rupe tăcerea după 20 de ani de căsnicie cu Zsolt Csergo. Gestul făcut de soțul ei: „Nu i-am cerut niciodată treaba asta”
Nicoleta Luciu rupe tăcerea după 20 de ani de căsnicie cu Zsolt Csergo. Gestul făcut de soțul ei: „Nu i-am cerut niciodată treaba asta”
Ego.ro
Meghan Markle, gestul care ar putea să o rupă definitiv de Casa Regală! Prințul Harry s-ar putea opune!
Meghan Markle, gestul care ar putea să o rupă definitiv de Casa Regală! Prințul Harry s-ar putea opune!
Ce meserie ți se potrivește în funcție de luna în care te-ai născut
Ce meserie ți se potrivește în funcție de luna în care te-ai născut
EȘEC total pentru Melania Trump! Dezastrul nu a mai putut fi ascuns de ochii publicului
EȘEC total pentru Melania Trump! Dezastrul nu a mai putut fi ascuns de ochii publicului
Meghan Markle a apărut singură în public! De ce a stârnit un val de reacții
Meghan Markle a apărut singură în public! De ce a stârnit un val de reacții
Publicitate
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
Cel mai avansat tratament pentru infertilitate
Cel mai avansat tratament pentru infertilitate
Gastric Sleeve vs. gastric bypass
Gastric Sleeve vs. gastric bypass
Antena 1
Imagini spectaculoase cu locuința Andreei Raicu din centrul Capitalei. Vila vedetei este un adevărat colț de rai
Imagini spectaculoase cu locuința Andreei Raicu din centrul Capitalei. Vila vedetei este un adevărat colț de rai
Imagini uitate cu Natalia Mateuț. În ce ipostaze a apărut alături de Mihai Bendeac, înainte să devină prezentatoare
Imagini uitate cu Natalia Mateuț. În ce ipostaze a apărut alături de Mihai Bendeac, înainte să devină prezentatoare
Cum arată apartamentul în care locuiește Elena Gheorghe. Este dispus pe două etaje și a costat 300.000 de euro
Cum arată apartamentul în care locuiește Elena Gheorghe. Este dispus pe două etaje și a costat 300.000 de euro
Cum arată pensiunea lui Marian Godină, concurentul Survivor România 2026. Cât costă o noapte de cazare
Cum arată pensiunea lui Marian Godină, concurentul Survivor România 2026. Cât costă o noapte de cazare
Unica.ro
Trădare, certuri, despărțiri și divorțuri! Zodia care ar putea încheia săptămâna în lacrimi
Trădare, certuri, despărțiri și divorțuri! Zodia care ar putea încheia săptămâna în lacrimi
„Cum cenușa ta a fost împrăștiată nimeni nu știe unde...” Nuami Dinescu, dezvăluiri emoționante despre Cristina Țopescu, la 6 ani de la moartea jurnalistei. Ce a povestit actrița
„Cum cenușa ta a fost împrăștiată nimeni nu știe unde...” Nuami Dinescu, dezvăluiri emoționante despre Cristina Țopescu, la 6 ani de la moartea jurnalistei. Ce a povestit actrița
E vestea momentului despre Cătălin Măruță! „Un nou început, împreună” După 18 ani la PRO TV, a luat o decizie incredibilă!
E vestea momentului despre Cătălin Măruță! „Un nou început, împreună” După 18 ani la PRO TV, a luat o decizie incredibilă!
În pijama, la cumpărături! Așa l-au surprins fotografii, aproape de miezul nopții! A cumpărat repede produsele de care avea nevoie și a fugit spre mașină. Ți-ai dat seama cine e în poză? E super celebru și îl vezi des la TV!
În pijama, la cumpărături! Așa l-au surprins fotografii, aproape de miezul nopții! A cumpărat repede produsele de care avea nevoie și a fugit spre mașină. Ți-ai dat seama cine e în poză? E super celebru și îl vezi des la TV!
catine.ro
Beyoncé surprinde cu o schimbare de look inedită. Și-a tuns părul scurt și este de nerecunoscut
Beyoncé surprinde cu o schimbare de look inedită. Și-a tuns părul scurt și este de nerecunoscut
Horoscopul zilei de 14 februarie 2026. Leii se simt iubiți. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 14 februarie 2026. Leii se simt iubiți. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Mesaje de Ziua Îndrăgostiților 2026. Declarații de dragoste și urări pentru persoana iubită
Mesaje de Ziua Îndrăgostiților 2026. Declarații de dragoste și urări pentru persoana iubită
Ce alimente nu este bine să congelezi. Sfaturi utile în bucătărie
Ce alimente nu este bine să congelezi. Sfaturi utile în bucătărie
Mai multe din imobiliare
Imobiliare.ro: 2 din 3 cumpărători anticipează creșteri de preț semnificative în următorul an. Ce se întâmplă cu prețurile apartamentelor?
Imobiliare.ro: 2 din 3 cumpărători anticipează creșteri de preț semnificative în următorul an. Ce se întâmplă cu prețurile apartamentelor?
Imobiliare

+ Mai multe
Cum afli prețul corect pentru o locuință? Imobiliare.ro și BCR te ajută să iei cele mai bune decizii în tranzacțiile imobiliare
Cum afli prețul corect pentru o locuință? Imobiliare.ro și BCR te ajută să iei cele mai bune decizii în tranzacțiile imobiliare
Imobiliare

+ Mai multe
4 din 10 chiriași vor să-i plătească proprietarului mai puțin de 300 euro la final de lună. Ce locuințe caută și care sunt prețurile reale din piață?
4 din 10 chiriași vor să-i plătească proprietarului mai puțin de 300 euro la final de lună. Ce locuințe caută și care sunt prețurile reale din piață?
Imobiliare

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC