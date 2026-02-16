Arta de a construi „acasă” cu stil, echilibru și identitate. Elena Perseil: E bine să păstrezi și o notă clasică

Pentru Elena Perseil, stilul nu este doar o formă de expresie vestimentară, ci o filozofie de viață care se reflectă în fiecare detaliu, inclusiv în spațiul în care trăiești.

Arta de a construi „acasă” cu stil, echilibru și identitate. Elena Perseil: E bine să păstrezi și o notă clasică

Designer de modă cu o viziune artistică distinctă, Elena Perseil privește locuința ca pe o extensie naturală a identității personale. Într-o declarație pentru Imobiliare.ro, Elena Perseil a vorbit despre importanța unei locuințe care să funcționeze asemenea unei ținute. „Stilul e foarte important și, în primul rând, trebuie să te reprezinte, să-ți aducă confort, să te simți bine când te întorci acasă', a explicat ea.

„Baia și bucătăria sunt puncte foarte importante. Acolo este bine să investești pentru că sunt cele care îți vor rămâne mai mulți ani. Să mergi de la început pe o zonă modernă ca să-ți reziste designul încă 4-5 ani, să nu ți se pară că a îmbătrânit casa ta. Este cel mai greu să schimbi baia și bucătăria. Dacă aș avea un buget limitat, cred că acolo aș investi cel mai mult', a mai completat designerul în interviul acordat site-ului de imobiliare din România cu cea mai mare încredere din partea utilizatorilor.

Elena Perseil recomandă investiții în elementele care definesc confortul zilnic: o canapea bine aleasă, un pat de calitate și o saltea care susține odihna reală. 

„Dacă vrei să ai o casă care să dureze, e bine să ții și o notă clasică. (…) Dacă mergi pe un stil industrial, care e cu mult gri-metal, sau pe un stil foarte luxos, Dubai, cu multă marmură, s-ar putea la un moment dat să te plictisești, deci să ai și o zonă de clasic înăuntru, în jurul căreia să te învârți, să nu trebuiască să schimbi așa absolut totul dintr-o dată', mai spune Perseil. 

Absolventă a Universității de Artă „Nicolae Grigorescu' din București, Elena Perseil și-a continuat formarea la prestigioasa École Supérieure des Arts et Techniques de la Mode (ESMOD Paris), una dintre cele mai vechi și respectate școli de modă din lume, fondată în 1841. Experiența pariziană a dus-o mai departe în atelierele unor case de modă importante.

