Indicele Imobiliare.ro: Prețurile apartamentelor se stabilizează în marile orașe. Unde plătești cel mai mult și cel mai puțin pentru a deveni proprietar?

Homepage  / Imobiliare
  . Actualizat 04.11.2025, 13:59,  de  Advertorial
Indicele Imobiliare.ro: Prețurile apartamentelor se stabilizează în marile orașe. Unde plătești cel mai mult și cel mai puțin pentru a deveni proprietar?

 Prețurile locuințelor se stabilizează în marile orașe din țară, după creșteri susținute înregistrate în ultimele luni. Excepție face doar Oradea unde, pe fondul ofertei disponibile în piață, pe parcursul lunii octombrie au putut fi observate unele scăderi la nivelul prețurilor.

În ultimii ani, am traversat o perioadă de creștere anuală importantă, de peste 15% pe an, a prețurilor apartamentelor. Iată că intrăm în prezent într-o etapă de stabilizare determinată de măsurile fiscale și reașezarea așteptărilor  de ambele părți – cumpărători și vânzători. Ne așteptăm ca această perioadă să se mențină pe termen scurt, după care să reintrăm gradual pe un trend de creștere, România menținându-se ca una din țările europene în care apartamentele rămân accesibile.', a declarat Daniel Crainic, director de marketing Imobiliare.ro.

Prețuri mult peste media națională în Cluj-Napoca

Prețul mediu solicitat cumpărătorilor pentru apartamentele puse în vânzare în Cluj-Napoca a ajuns, în luna octombrie, la 3.181 euro/mp util și este, în momentul de față cu 65% mai mare decât media națională, arată Indicele Imobiliare.ro.

Diferențele dintre apartamentele noi și cele vechi încep să se restrângă pe piața rezidențială din Cluj-Napoca. Dacă pentru a achiziționa o locuință într-un bloc finalizat în ultimii cinci ani un cumpărător trebuie să plătească, în medie, 3.205 euro/mp util, pentru o proprietate situată într-un imobil vechi acesta trebuie să achite 3.180 euro/mp util.

Prețurile apartamentelor stagnează în Brașov

Luna octombrie a adus o stagnare a prețurilor solicitate pentru locuințele din Brașov, după creșteri succesive care au propulsat orașul pe locul al doilea în topul celor mai scumpe din țară.

În ultimul an, apartamentele noi din Brașov s-au scumpit cu 14% și au ajuns să intre în piață cu un preț mediu de 2.695 euro/mp util. Cele vechi se mențin mai accesibile, dar și în cazul acestora s-a putut observa un avans puternic în acest interval de timp, mai exact cu 10%. Cumpărătorii le pot achiziționa cu un preț mediu de 2.161 euro/mp util, potrivit Indicelui Imobiliare.ro.

Scumpiri accelerate pe piața veche din Capitală

Prețul mediu solicitat, pe parcursul lunii octombrie, pentru apartamentele scoase la vânzare în București a ajuns la valoarea de 2.149 euro/mp util, după o variație mai mică de 1%. Capitala a înregistrat, însă, unele dintre cele mai importante majorări ale prețurilor în ultimul an.

Conform Indicelui Imobiliare.ro, scumpirile au fost mai accelerate pe piața veche. Apartamentele din blocuri construite înainte de anul 2020 au fost listate la vânzare cu un preț mediu de 2.109 euro/mp util, după un avans în ritm anual cu 17%, cel mai mare înregistrat la nivel național. Locuințele noi s-au apreciat, în schimb, cu 13% în același interval de timp și au ajuns să coste, în medie, 2.338 euro/mp util. 

Prețurile se stabilizează în Craiova, după creșteri spectaculoase

Prețurile solicitate pentru apartamentele scoase la vânzare în Craiova s-au stabilizat în octombrie. Ultimul an a fost marcat de o evoluție spectaculoasă a orașului în topul celor mai scumpe centre urbane din țară pentru românii interesați de realizarea achizițiilor imobiliare. În momentul de față, Craiova ocupă poziția a patra în clasament, cu un preț mediu solicitat pentru apartamente de 2.070 euro/mp util. 

Potrivit Indicelui Imobiliare.ro, discutăm despre un avans cu circa 18% în ritm anual, mai mare decât cel înregistrat pe piețe locale mult mai puternice. În Capitală, de exemplu, au putut fi observate în același interval de timp majorări ale prețurilor cu 17%, în Constanța cu 12%, iar în Cluj-Napoca cu doar 8%. 

Sibiu și Constanța, umăr la umăr în clasamentul național

Unul dintre cele mai frumoase orașe din Transilvania atrage, în ultimul timp, tot mai des atenția unor nume mari din real estate-ul românesc. Prețurile înaintează și ele încet, dar sigur. Este vorba despre Sibiu, locul unde prețul mediu solicitat pentru apartamente a ajuns să rivalizeze cu cel practicat în Constanța, cel mai important oraș de pe litoral.

Discutăm despre o medie de 1.920 euro/mp util solicitată cumpărătorilor în Sibiu, după un avans cu 0,6% în ultima lună și cu 11% în ultimul an. Prețurile apartamentelor din Constanța au stagnat în octombrie, dar se mențin cu 12% peste nivelul înregistrat în octombrie 2024.

Iași și Timișoara, cele mai accesibile mari orașe din țară

Cele mai accesibile mari centre urbane din țară pentru românii interesați de realizarea achizițiilor imobiliare sunt Iași și Timișoara. Potrivit Indicelui Imobiliare.ro, apartamentele aflate în Capitala Moldovei sunt scoase la vânzare cu un preț mediu de 1.885 euro/mp util. Ultima lună nu a adus variații semnificative pe plan local, dar în urmă cu un an cumpărătorii plăteau cu 11% mai puțin pentru fiecare metru pătrat din locuințele achiziționate.

O evoluție similară a putut fi observată și în Timișoara. A doua cea mai puternică piață rezidențială din vestul țării se menține, însă, la mare distanță de Cluj-Napoca. Prețul mediu solicitat cumpărătorilor pentru apartamentele listate la vânzare este cu aproape 42% mai mic. 

Mici corecții pe piața rezidențială orădeană

Prețul mediu solicitat pentru apartamentele scoase la vânzare în Oradea a ajuns, în luna octombrie, la valoarea de 1.786 euro/mp util, după ușoare scăderi înregistrate pe plan local în ultimele 30 de zile.  

Chiar și în aceste condiții, Indicele Imobiliare.ro arată că acesta se menține cu 10% peste nivelul înregistrat în urmă cu un an.

Ploiești, cel mai ieftin oraș pentru cumpărători

Prețurile s-au menținut relativ stabile și pe piața rezidențială din Ploiești. Acesta este orașul secundar cu cele mai accesibile locuințe pentru cumpărători. Prețul mediu solicitat de către proprietari și dezvoltatori pentru apartamentele puse în vânzare a ajuns, în octombrie, la o medie de 1.341 euro/mp util. 

Ultimul an a marcat, însă, un avans substanțial pe plan local. Prețurile s-au apreciat cu 17%, un ritm similar cu cel întâlnit în Capitală și al doilea cel mai rapid din țară, după cel înregistrat pe piața rezidențială craioveană.

Despre Imobiliare.ro

Imobiliare.ro este site-ul de imobiliare din România cu cea mai mare încredere în rândul utilizatorilor. Imobiliare.ro promite celor care își caută o locuință, cumpărători și chiriași, cea mai bună experiență de căutare și îi ajută să ia cea mai bună decizie pentru a găsi casa ideală. Totodată, Imobiliare.ro este principalul furnizor de date și statistici imobiliare pentru presa din România, comunicând cu regularitate analize, rapoarte și indici despre evoluția pieței imobiliare.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
Heinrich Himmler - ediția 14 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) Heinrich Himmler - ediția 14 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) 36.99 RON Cumpără acum
Oskar Schindler - ediția 13 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) Oskar Schindler - ediția 13 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) 36.99 RON Cumpără acum
ELLE - ediția noiembrie 2025 ELLE - ediția noiembrie 2025 34.99 RON Cumpără acum
Frankenstein - Ediția nr. 83 (Mari Clasici ai Literaturii) Frankenstein - Ediția nr. 83 (Mari Clasici ai Literaturii) 42.28 RON Cumpără acum
Umiliti și obiditi - Ediția nr. 82 (Mari Clasici ai Literaturii) Umiliti și obiditi - Ediția nr. 82 (Mari Clasici ai Literaturii) 42.28 RON Cumpără acum
Aventurile lui Sherlock Holmes - Ediția nr. 81 (Mari Clasici ai Literaturii) Aventurile lui Sherlock Holmes - Ediția nr. 81 (Mari Clasici ai Literaturii) 42.28 RON Cumpără acum
Titanic - Ediția nr. 102 (TITANIC) Titanic - Ediția nr. 102 (TITANIC) 52.9 RON Cumpără acum

Recomandari
Imobiliare.ro: În cât timp vinzi un apartament? Ce preferă cumpărătorii și cât de mari sunt creditele ipotecare pe care le accesează ei
Imobiliare
Imobiliare.ro: În cât timp vinzi un apartament? Ce preferă cumpărătorii și cât de mari sunt creditele ipotecare pe care le accesează ei
Imobiliare.ro: 2 din 3 cumpărători anticipează creșteri de preț semnificative în următorul an. Ce se întâmplă cu prețurile apartamentelor?
Imobiliare
Imobiliare.ro: 2 din 3 cumpărători anticipează creșteri de preț semnificative în următorul an. Ce se întâmplă cu prețurile apartamentelor?
Cum afli prețul corect pentru o locuință? Imobiliare.ro și BCR te ajută să iei cele mai bune decizii în tranzacțiile imobiliare
Imobiliare
Cum afli prețul corect pentru o locuință? Imobiliare.ro și BCR te ajută să iei cele mai bune decizii în tranzacțiile imobiliare
4 din 10 chiriași vor să-i plătească proprietarului mai puțin de 300 euro la final de lună. Ce locuințe caută și care sunt prețurile reale din piață?
Imobiliare
4 din 10 chiriași vor să-i plătească proprietarului mai puțin de 300 euro la final de lună. Ce locuințe caută și care sunt prețurile reale din piață?
O refinanțare în condiții mai bune? CreditMonitor te ține la curent cu oportunitățile apărute
Imobiliare
O refinanțare în condiții mai bune? CreditMonitor te ține la curent cu oportunitățile apărute
Analiză Imobiliare.ro: 70% dintre locuințele noi din Capitală s-au construit în ultimii cinci ani în trei sectoare
Imobiliare
Analiză Imobiliare.ro: 70% dintre locuințele noi din Capitală s-au construit în ultimii cinci ani în trei sectoare
Libertatea
Andreea Marin rupe tăcerea despre motivul despărțirii de Adrian Brâncoveanu: „Eu sunt un om foarte echilibrat”
Andreea Marin rupe tăcerea despre motivul despărțirii de Adrian Brâncoveanu: „Eu sunt un om foarte echilibrat”
Tensiuni între Anda Adam și soțul ei, Joseph. Artista a răbufnit în fața tuturor. „El era pe alt film. Nu-mi place când țipă cineva la mine, mai ales soțul”
Tensiuni între Anda Adam și soțul ei, Joseph. Artista a răbufnit în fața tuturor. „El era pe alt film. Nu-mi place când țipă cineva la mine, mai ales soțul”
Luca Vicol, fiul inculpatei Laura Vicol, râde de români: „Eu stau la Monaco, voi nu. Eu port geci de 5.000, voi nu”
Luca Vicol, fiul inculpatei Laura Vicol, râde de români: „Eu stau la Monaco, voi nu. Eu port geci de 5.000, voi nu”
Unde au plecat Andreea și Rareș Cojoc, după ce soțul vedetei a devenit campion mondial la dans sportiv. Destinație de vacanță specială. „Gata, a început momentul”
Unde au plecat Andreea și Rareș Cojoc, după ce soțul vedetei a devenit campion mondial la dans sportiv. Destinație de vacanță specială. „Gata, a început momentul”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Publicitate
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
Drumul de la idee la casa de vis
Drumul de la idee la casa de vis
Genetica și sănătatea viitorului copil. Află mai multe
Genetica și sănătatea viitorului copil. Află mai multe
Omleta care i-a schimbat viața lui Leoo Dumitru
Omleta care i-a schimbat viața lui Leoo Dumitru
Antena 1
Cum arată acum Radu Coșarcă și Monica Nicolici, foștii prezentatori ai Observatorului de la Antena 1 din anii 2000
Cum arată acum Radu Coșarcă și Monica Nicolici, foștii prezentatori ai Observatorului de la Antena 1 din anii 2000
Cum arată Ruby fără machiaj la 36 ani. Vedeta a postat mai multe imagini în care apare naturală și fără filtre
Cum arată Ruby fără machiaj la 36 ani. Vedeta a postat mai multe imagini în care apare naturală și fără filtre
Interviu Darisian Luncanu. Actorul are un AS în mânecă și își dezvăluie trucurile în fața camerei și în spatele acesteia
Interviu Darisian Luncanu. Actorul are un AS în mânecă și își dezvăluie trucurile în fața camerei și în spatele acesteia
De ce sumă mai are nevoie Kamara pentru operațiile fiului său, Leon, și câți bani a reușit să strângă artistul până acum
De ce sumă mai are nevoie Kamara pentru operațiile fiului său, Leon, și câți bani a reușit să strângă artistul până acum
Unica.ro
O îndrăgită vedetă TV a fost diagnosticată cu cancer! „A fost un șoc pentru că am destul de multă grijă de mine”
O îndrăgită vedetă TV a fost diagnosticată cu cancer! „A fost un șoc pentru că am destul de multă grijă de mine”
„Până la urmă, Alex Bodi mi-a luat nevasta! Cumva, greșeala nu e a lui”, spunea Dan Alexa, după ce a aflat că soția l-a înșelat. Ce s-a aflat acum
„Până la urmă, Alex Bodi mi-a luat nevasta! Cumva, greșeala nu e a lui”, spunea Dan Alexa, după ce a aflat că soția l-a înșelat. Ce s-a aflat acum
Trecutul neștiut al lui Joseph Adam, soțul Andei Adam. Cu ce se ocupă, de fapt, concurentul de la Asia Express și din ce face bani
Trecutul neștiut al lui Joseph Adam, soțul Andei Adam. Cu ce se ocupă, de fapt, concurentul de la Asia Express și din ce face bani
S-a aflat! De ce s-au despărțit, de fapt, Andreea Marin și Adrian Brîncoveanu. La 3 luni de la anunțul separării, vedeta a dat cărțile pe față și a spus motivul
S-a aflat! De ce s-au despărțit, de fapt, Andreea Marin și Adrian Brîncoveanu. La 3 luni de la anunțul separării, vedeta a dat cărțile pe față și a spus motivul
catine.ro
David Beckham a primit titlul de cavaler din partea Regelui Charles. Evenimentul a avut loc la Castelul Windsor
David Beckham a primit titlul de cavaler din partea Regelui Charles. Evenimentul a avut loc la Castelul Windsor
Horoscopul zilei de 5 noiembrie 2025. Gemenii sunt visători. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 5 noiembrie 2025. Gemenii sunt visători. Află ce se întâmplă cu zodia ta
O actriță de 21 de ani a dat în judecată un coleg de platou pentru hărțuire și bullying. Ce s-a întâmplat în spatele luminii reflectoarelor
O actriță de 21 de ani a dat în judecată un coleg de platou pentru hărțuire și bullying. Ce s-a întâmplat în spatele luminii reflectoarelor
Jonathan Bailey a fost desemnat cel mai sexy bărbat în viață în 2025. Actorul britanic are o carieră impresionantă
Jonathan Bailey a fost desemnat cel mai sexy bărbat în viață în 2025. Actorul britanic are o carieră impresionantă
Mai multe din imobiliare
Apartamente de la 45.500 de euro, oferte și creditul potrivit la cel mai mare târg imobiliar din România. Află cum poți participa gratuit
Apartamente de la 45.500 de euro, oferte și creditul potrivit la cel mai mare târg imobiliar din România. Află cum poți participa gratuit
Imobiliare

+ Mai multe
Imobiliare.ro Finance: Clujenii iau cele mai mari credite ipotecare. Ieșenii și timișorenii plătesc cele mai mici rate. Cum va evolua piața de creditare din toamnă?
Imobiliare.ro Finance: Clujenii iau cele mai mari credite ipotecare. Ieșenii și timișorenii plătesc cele mai mici rate. Cum va evolua piața de creditare din toamnă?
Imobiliare

+ Mai multe
Indicele Imobiliare.ro: Apartamente noi mai ieftine în trei mari orașe din țară. Cum vor evolua prețurile până la finalul verii?
Indicele Imobiliare.ro: Apartamente noi mai ieftine în trei mari orașe din țară. Cum vor evolua prețurile până la finalul verii?
Imobiliare

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2025 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC