Sondaj Imobiliare.ro: Locuința perfectă în 2026. Prețul, zona sau vechimea – ce e mai important pentru cumpărători?

În căutarea prețurilor mici românii se orientează, în 2026, spre locuințe vechi sau spre case aflate la periferia marilor orașe. Prețul primează în alegerea proprietății, dar localizarea rămâne importantă pentru cei mai mulți cumpărători, motiv pentru care sunt dispuși să achite în plus pentru a se muta într-o zonă mai bună, arată un sondaj Imobiliare.ro.

Trei din 10 români vor să cumpere o casă în 2026. Apartamentele cu 2 camere se poziționează pe locul al doilea în topul preferințelor cumpărătorilor.

Mai bine de patru din 10 români caută în 2026 o locuință veche. Locuințele noi vândute de proprietari sunt, de asemenea, la mare căutare în rândul celor care vor să evite plata TVA.

Cei mai mulți cumpărători își propun să achite cel mult 120.000 euro pentru a face o achiziție imobiliară anul acesta, prețul fiind în momentul de față un aspect mult mai important decât vechimea efectivă a imobilului ales. Chiar și în acest context, românii sunt dispuși să plătească un preț puțin mai mare pentru a se muta într-o zonă mai bună.

Cei mai mulți români care își doresc să facă o achiziție imobiliară consideră că perioada necesară identificării locuinței potrivite va fi, în 2026, de cel puțin șase luni.

Interesul românilor pentru cumpărarea unei locuințe rămâne, însă piața imobiliară traversează o perioadă în care rimtul este lent. În marile orașe, nevoia de locuire persistă, în contextul unui fond locativ îmbătrânit și al locuințelor adesea supraaglomerate. În același timp, vedem o nealiniere între așteptările de preț ale dezvoltatorilor și cele ale cumpărătorilor pe segmentul locuințelor noi. Din acest motiv, cumpărătorii iau în considerare apartamentelor noi aflate la revânzare', a declarat Daniel Crainic, director de marketing Imobiliare.ro.

Casele și apartamentele cu 2 camere, în vizorul cumpărătorilor în 2026

Aproximativ 32% dintre respondenții sondajului realizat de Imobiliare.ro au declarat că își doresc să cumpere anul acesta o casă. Pe locul al doilea în topul preferințelor potențialilor cumpărători s-au aflat apartamentele cu 2 camere (30%), acestea fiind urmate de apartamentele cu 3 camere (19%).

Doar 11% dintre cei intervievați își doresc să cumpere, în 2026, o garsonieră, acestea fiind locuințe potrivite în special tinerilor aflați la început de drum sau micilor investitori. Apartamentele cu 4 camere sunt căutate cel mai puțin (8%). Ponderea acestora în totalul ofertei este, totuși, limitată ele reprezentând mai degrabă o alternativă pentru cei care își doresc mai mult spațiu fără a părăsi orașul și a se muta în localitățile de la periferie.

Cei mai mulți cumpărători caută locuințe sub 120.000 euro

Aproape șase din 10 potențiali cumpărători se orientează spre locuințe scoase la vânzare pentru cel mult 120.000 euro, arată sondajul Imobiliare.ro. În plus, pentru 80% dintre cei intervievați suma pe care o au de achitat pentru a deveni proprietari este mai importantă decât vechimea locuinței pe care urmează să o achiziționeze.

Mai puțin de 20% dintre respondenți sunt dispuși să plătească pentru viitoarea lor locuință între 120.001-170.000 euro și 10% și-au alocat în acest sens un buget cuprins între 170.001-200.000 euro. Locuințele cu prețuri mai mari sunt vizate de 15% dintre potențialii cumpărători.

Peste 4 din 10 români caută o locuință veche în 2026

Locuințele vechi sunt vizate de cea mai mare parte a românilor (44%) care caută activ, în momentul de față, o proprietate pe platforma Imobiliare.ro.

Locuințele noi rămân de interes pentru cumpărători, dar cu unele condiții. Sunt vizate fie apartamentele și casele scoase la vânzare de către proprietari (37%), fie cele pentru care lucrările au fost finalizate în 2025 (15%). Primele dintre acestea le oferă cumpărătorilor avantajul de a se bucura de un spațiu modern, evitând achitarea cotei de TVA de 21% impusă din vara anului trecut la achiziția locuințelor noi. În cazul locuințelor pentru care lucrările de construcții au fost finalizate anul trecut, beneficiul este acela că noii proprietari se pot muta imediat.

Doar 4% dintre cei intervievați în cadrul sondajului caută o locuință aflată în momentul de față în construcție.

Luând în considerare bugetul pe care își doresc să-l aloce românii pentru realizarea unei achiziții imobiliare, dar și preferințele lor când vine vorba de tipul locuinței vizate, putem spune că 2026 este anul în care cumpărătorii se îndreaptă în mare parte spre case aflate la periferia marilor orașe sau spre apartamente vechi pentru a obține un preț mai bun.

Cât costă un apartament în marile orașe din țară?

Prețul mediu solicitat pentru apartamentele scoase la vânzare în România se apropie de pragul de 2.000 euro/mp util, potrivit Indicelui Imobiliare.ro – instrument care monitorizează de peste 15 ani evoluția pieței rezidențiale din principalele centre urbane prin intermediul celui mai extinse baze de date din țară.

Cluj-Napoca: 3.272 euro/mp util

Brașov: 2.265 euro/mp util

București: 2.236 euro/mp util

Craiova: 2.150 euro/mp util

Constanța: 1.975 euro/mp util

Sibiu: 1.968 euro/mp util

Iași: 1.946 euro/mp util

Timișoara: 1.909 euro/mp util

Oradea: 1.809 euro/mp util

Ploiești: 1.355 euro/mp util

Ce compromisuri sunt dispuși românii să facă pentru a deveni proprietari?

Chiar dacă prețul primează în alegerea locuinței, localizarea este, de asemenea, importantă pentru cei care își doresc să facă anul acesta o achiziție imobiliară. Astfel, 32% dintre potențialii cumpărători sunt dispuși să plătească mai mult pentru a se muta într-un apartament sau într-o casă situată într-o zonă mai bună a orașului.

Există, însă, și persoane pentru care bugetul nu este negociabil. Potrivit sondajului, 30% dintre cumpărători ar alege o locuință mai mică pentru a se încadra în suma pe care și-au alocat-o achiziției, în timp ce 22% s-ar îndrepta spre o locuință veche pentru a obține un preț mai bun.

Pentru 16% dintre cei aflați în căutarea unei proprietăți compromisurile nu își au locul în achiziția unei locuințe. Ei susțin că ar prefera mai degrabă să se mute într-o locuință închiriată decât să facă rabat la lista lor de cerințe.

Cei mai mulți cumpărători cred că vor găsi o locuință în peste șase luni

Românii aflați în căutarea unei locuințe nu se grăbesc să facă o achiziție. Cei mai mulți dintre cei care folosesc platforma Imobiliare.ro pentru a identifica o proprietate potrivită nevoilor lor spun că se așteaptă să aibă nevoie de cel puțin șase luni (44%) pentru a o găsi. Se poate observa, astfel, că potențialii cumpărători vor să analizeze temeinic oferta disponibilă la nivelul pieței, să compare proprietățile și să ia o decizie informată, nu în grabă.

Aproximativ 25% dintre respondenții sondajului anticipează că vor avea nevoie de 3-6 luni pentru a găsi locuința perfectă, iar alți 21% sunt de părere că o pot identifica într-un interval de 1-3 luni. Doar 10% consideră că pot deveni proprietari în mai puțin de o lună.

Ce rol au taxele în decizia de achiziție?

Aproximativ 33% dintre cei care au luat parte la sondaj spun că taxele și impozitele din 2025 i-au făcut să amâne până acum decizia de achiziție. Pentru patru din 10 cumpărători impozitul pe proprietate este un aspect luat în considerare în alegerea viitoarei locuințe.

Sondajul Imobiliare.ro a fost realizat, în luna februarie 2026, în rândul potențialilor cumpărători interesați de realizarea unei achiziții imobiliare în principalele șase centre urbane din România (București, Brașov, Cluj-Napoca, Constanța, Iași, Timișoara) sau în localitățile situate la periferia acestora. Aproape 450 de persoane au luat parte la sondaj.

Preferințele cumpărătorilor s-au schimbat față de 2025

Într-o cercetare similară realizată la începutul anului trecut, apartamentele cu 2 camere erau cele mai populare locuințe în rândul cumpărătorilor. Casele din zona periurbană erau considerate o alternativă tentată, în contextul în care puteau oferi mai mult spațiu la un preț de multe ori mai scăzut decât cel al unor proprietăți similare aflate în oraș.

Prețul conta și în 2025 pentru potențialii cumpărători, cei mai mulți orientându-se spre locuințe mai ieftine de 120.000 euro. Cu toate acestea, observăm anul acesta o creștere a numărului celor care își propun să aloce un buget mai mare, aspect care indică o adaptare la condițiile actuale ale pieței cu prețuri în creștere în marile orașe.

