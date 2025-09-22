O refinanțare în condiții mai bune? CreditMonitor te ține la curent cu oportunitățile apărute

Homepage  / Imobiliare
  . Actualizat 22.09.2025, 13:46,  de  Advertorial
O refinanțare în condiții mai bune? CreditMonitor te ține la curent cu oportunitățile apărute

Ai un credit ipotecar și îți dorești să fii anunțat din timp dacă apare o ofertă mai bună pe piață? Imobiliare.ro Finance îți pune la dispoziție serviciul gratuit CreditMonitor. Economisești timp și energie pentru că nu mai ești nevoit să urmărești constant ofertele băncilor, iar noi te informăm în timp real atunci când identificăm o variantă de refinanțare mai avantajoasă pentru împrumutul tău actual. 

O scădere a dobânzii-cheie poate duce la oferte semnificativ mai bune pentru credite, însă aceste momente sunt ușor de ratat fără o monitorizare constantă a pieței. CreditMonitor simplifică și automatizează procesul de monitorizare a creditelor, comparând în mod constant datele împrumutului tău actual cu ofertele disponibile în piață la băncile și instituțiile financiare partenere rețelei naționale Imobiliare.ro Finance.

Tot ce trebuie să faci este să introduci în CreditMonitor datele creditului tău. Sistemul le compară automat cu ofertele din piață, iar în momentul în care identifică o dobândă mai mică te informează pentru ca tu să ai oportunitatea de a acționa rapid și de a economisi mai mult. Dacă oferta primită este de interes pentru tine și îți dorești mai multe detalii, poți să discuți cu unul dintre brokerii noștri pentru o analiză detaliată și pentru a-ți pune la punct pașii pe care trebuie să-i urmezi în vederea obținerii refinanțării.

Rezultatele sunt de fiecare dată personalizate și adaptate împrumutului tău, iar tu nu trebuie să plătești nimic, serviciul CreditMonitor lucrând complet gratuit în avantajul tău pentru a-ți oferi informațiile de care ai nevoie pentru a lua cea mai bună decizie pentru finanțele tale. Accesează-l AICI.

CreditMonitor este un instrument care permite persoanelor ce au deja un credit ipotecar să reacționeze rapid la schimbările de dobândă sau de condiții ale băncilor. Utilitatea sa este triplă – preia o parte din presiunea de a fi mereu la curent cu dinamica pieței, evaluează constant situația creditului ipotecar și oferă posibilitatea de a identifica cea mai bună soluție de refinanțare – ceea ce se traduce aproape instant în economie de timp și bani', a declarat Alis Stratan, Marketing Manager Imobiliare.ro Finance.

Este timpul pentru o refinanțare?

Dobânzile bancare se modifică în funcție de politica monetară și de contextul economic general. În momentul de față, de exemplu, există o fereastră de oportunitate pentru unii dintre românii care au accesat deja finanțare pentru a deveni proprietari și ar putea acum să-și reducă într-o anumită măsură costurile.

Este o perioadă favorabilă mai ales pentru cei care încă mai au credite cu dobândă variabilă, la care se adaugă un IRCC actual de 5,55% care de la 1 octombrie va ajunge la un record istoric de 6,06%. Adăugând marja băncii de 2%-3% vorbim deja despre dobânzi care depășesc 8%-9%, în condițiile în care în momentul de față dobânzile fixe aplicate în primii 2, 3 sau 5 ani la un credit ipotecar încep de la 4,7%. Îi încurajăm pe cei care se regăsesc în astfel de situații să facă o simulare alături de un broker și să vadă care ar fi diferențele pe care ar urma să le vadă după refinanțare în rata lunară', a declarat Andrei Cazacu, Franchise Network Director Imobiliare.ro Finance.

Cu serviciul CreditMonitor poți sta liniștit. Nu trebuie să mai monitorizezi în mod constant piața pentru a te asigura că nu pierzi o oportunitate. Încearcă-l și tu! Poți să ai încredere în Imobiliare.ro Finance. Avem peste 12 ani de experiență în creditare, sute de review-uri de la clienți mulțumiți și am ajutat până acum românii să acceseze peste 65.000 de împrumuturi.

Cele mai vândute colecții!
Tv si Filme - Screen Stars (Ford Capri Mk2 X-Pack, Ford Granada Mk2 2.8i Ghia) Tv si Filme - Screen Stars (Ford Capri Mk2 X-Pack, Ford Granada Mk2 2.8i Ghia) 490 RON Cumpără acum
Tv si Filme - Batmobile with Batman and Robin Tv si Filme - Batmobile with Batman and Robin 269 RON Cumpără acum
Descoperă Vehicule Militare Legendare - Tiger 131 Descoperă Vehicule Militare Legendare - Tiger 131 390 RON Cumpără acum
Descoperă Vehicule Militare Legendare - MiM M8 Greyhound 14th Armoured Division Descoperă Vehicule Militare Legendare - MiM M8 Greyhound 14th Armoured Division 69.9 RON Cumpără acum
Descoperă Vehicule Militare Legendare - MiM M3 Stuart Tank Descoperă Vehicule Militare Legendare - MiM M3 Stuart Tank 69.9 RON Cumpără acum
Descoperă Vehicule Militare Legendare - Churchill MkIII 6th Scots Guard Brigade Descoperă Vehicule Militare Legendare - Churchill MkIII 6th Scots Guard Brigade 69.9 RON Cumpără acum
James Bond - Triumph Scrambler 1200 (Bond Edition) James Bond - Triumph Scrambler 1200 (Bond Edition) 550 RON Cumpără acum
Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro

Recomandari
Analiză Imobiliare.ro: 70% dintre locuințele noi din Capitală s-au construit în ultimii cinci ani în trei sectoare
Imobiliare
Analiză Imobiliare.ro: 70% dintre locuințele noi din Capitală s-au construit în ultimii cinci ani în trei sectoare
Apartamente de la 45.500 de euro, oferte și creditul potrivit la cel mai mare târg imobiliar din România. Află cum poți participa gratuit
Imobiliare
Apartamente de la 45.500 de euro, oferte și creditul potrivit la cel mai mare târg imobiliar din România. Află cum poți participa gratuit
Imobiliare.ro Finance: Clujenii iau cele mai mari credite ipotecare. Ieșenii și timișorenii plătesc cele mai mici rate. Cum va evolua piața de creditare din toamnă?
Imobiliare
Imobiliare.ro Finance: Clujenii iau cele mai mari credite ipotecare. Ieșenii și timișorenii plătesc cele mai mici rate. Cum va evolua piața de creditare din toamnă?
Indicele Imobiliare.ro: Apartamente noi mai ieftine în trei mari orașe din țară. Cum vor evolua prețurile până la finalul verii?
Imobiliare
Indicele Imobiliare.ro: Apartamente noi mai ieftine în trei mari orașe din țară. Cum vor evolua prețurile până la finalul verii?
Imobiliare.ro Finance: Ce venituri trebuie să ai azi pentru a-ți cumpăra o locuință nouă cu credit ipotecar înainte de majorarea TVA?
Imobiliare
Imobiliare.ro Finance: Ce venituri trebuie să ai azi pentru a-ți cumpăra o locuință nouă cu credit ipotecar înainte de majorarea TVA?
Românii interesați de locuințe ieftine. Topul celor mai populare cartiere din marile orașe
Imobiliare
Românii interesați de locuințe ieftine. Topul celor mai populare cartiere din marile orașe
Libertatea
Cristi Pitulice și-a luat revanșa după ce Ioana Ginghină a găsit poze cu altă femeie în telefonul lui. Ce urare i-a făcut de ziua ei
Cristi Pitulice și-a luat revanșa după ce Ioana Ginghină a găsit poze cu altă femeie în telefonul lui. Ce urare i-a făcut de ziua ei
Anca Dinicu a fost cerută în căsătorie de tatăl copilului ei. Unde a avut loc momentul special
Anca Dinicu a fost cerută în căsătorie de tatăl copilului ei. Unde a avut loc momentul special
Mesajele primite de Doina Teodoru, după despărțirea de Cătălin Scărlătescu
Mesajele primite de Doina Teodoru, după despărțirea de Cătălin Scărlătescu
Ce trebuie să demonstreze procurorii în „cazul Toto”. Declarația pe care a dat-o în fața anchetatorilor fiul lui Ilie Dumitrescu
Ce trebuie să demonstreze procurorii în „cazul Toto”. Declarația pe care a dat-o în fața anchetatorilor fiul lui Ilie Dumitrescu
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Publicitate
Soluție durere luxație ușoară
Soluție durere luxație ușoară
Descoperă Noua Colecție MAVINN: Frumusețea Meșteșugurilor Globale care Îți Transformă Casa
Descoperă Noua Colecție MAVINN: Frumusețea Meșteșugurilor Globale care Îți Transformă Casa
Haine de birou în tendințele toamnei
Haine de birou în tendințele toamnei
DELIA, The Superstar | adidas x ELLE
DELIA, The Superstar | adidas x ELLE
Antena 1
Monica și Ramona Gabor, revedere emoționantă în Dubai. Cum arată fosta soție a lui Irinel Columbeanu
Monica și Ramona Gabor, revedere emoționantă în Dubai. Cum arată fosta soție a lui Irinel Columbeanu
Raluca Bădulescu și Florin Stamin, detalii inedite de la începutul relației lor. Când s-au căsătorit, de fapt: „Am confundat-o”
Raluca Bădulescu și Florin Stamin, detalii inedite de la începutul relației lor. Când s-au căsătorit, de fapt: „Am confundat-o”
Cum a început povestea de iubire dintre Anca Dinicu și tatăl fiului ei. Actrița a fost cerută în căsătorie vara trecută
Cum a început povestea de iubire dintre Anca Dinicu și tatăl fiului ei. Actrița a fost cerută în căsătorie vara trecută
Ce își dorește Lino Golden de la noua parteneră, după divorțul de fosta soție. Artistul nu vrea să își refacă viața sentimentală
Ce își dorește Lino Golden de la noua parteneră, după divorțul de fosta soție. Artistul nu vrea să își refacă viața sentimentală
Unica.ro
Imaginile fac înconjurul lumii! Ce au remarcat oamenii în cele mai noi poze cu Melania și Donald Trump
Imaginile fac înconjurul lumii! Ce au remarcat oamenii în cele mai noi poze cu Melania și Donald Trump
Adela Popescu, declarații despre cel de-al patrulea copil. „Am crezut că lui Radu o să îi explodeze o venă”
Adela Popescu, declarații despre cel de-al patrulea copil. „Am crezut că lui Radu o să îi explodeze o venă”
Cum arată acum mama lui Toto Dumitrescu. Considerată “Monica Bellucci de România”, Letiția Badea a fost o diva a anilor ’90. Imagini rare cu fostul fotomodel
Cum arată acum mama lui Toto Dumitrescu. Considerată “Monica Bellucci de România”, Letiția Badea a fost o diva a anilor ’90. Imagini rare cu fostul fotomodel
Cât au crescut copiii Elenei Băsescu! Fiica ei cea mare are deja 12 ani și e superbă! Cum a fost recent fotografiată Sofia Anais împreună cu mama ei! Ce frumusețe de nepoțică are Traian Băsescu
Cât au crescut copiii Elenei Băsescu! Fiica ei cea mare are deja 12 ani și e superbă! Cum a fost recent fotografiată Sofia Anais împreună cu mama ei! Ce frumusețe de nepoțică are Traian Băsescu
catine.ro
Harry Styles și-a depășit propriul record în cadrul Maratonului de la Berlin. Timpul care l-a adus la linia de sosire
Harry Styles și-a depășit propriul record în cadrul Maratonului de la Berlin. Timpul care l-a adus la linia de sosire
Horoscopul zilei de 23 septembrie 2025. Peștii caută armonie în relații. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 23 septembrie 2025. Peștii caută armonie în relații. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Cum să mănânci sănătos când ești pe fugă. Sfaturi utile de la specialiști
Cum să mănânci sănătos când ești pe fugă. Sfaturi utile de la specialiști
Hugh Jackman a cântat alături de Pink și fiica acesteia, Willow Sage. Cum a arătat momentul emoționant
Hugh Jackman a cântat alături de Pink și fiica acesteia, Willow Sage. Cum a arătat momentul emoționant
Mai multe din imobiliare
Liderii pieței imobiliare, premiați pentru inovație și profesionalism. Cine sunt marii câștigătorii al galei Imobiliare.ro AWARDS 2025
Liderii pieței imobiliare, premiați pentru inovație și profesionalism. Cine sunt marii câștigătorii al galei Imobiliare.ro AWARDS 2025
Imobiliare

+ Mai multe
Raport Imobiliare.ro: Chiriile în vizorul românilor. Cât plătești pentru un apartament în cele mai mari orașe din țară?
Raport Imobiliare.ro: Chiriile în vizorul românilor. Cât plătești pentru un apartament în cele mai mari orașe din țară?
Imobiliare

+ Mai multe
Locuiești în visul tău sau doar îl privești? Primăverii – locul unde fiecare metru pătrat reflectă luxul
Locuiești în visul tău sau doar îl privești? Primăverii – locul unde fiecare metru pătrat reflectă luxul
Imobiliare

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando
Copyright © 2025 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC