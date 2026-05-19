Imobiliare.ro: “Fabricile de locuințe” ale Bucureștiului sunt in Sectoarele 2 și 3, cumpărătorii sunt interesați de sectorul 4. Unde plătești cel mai puțin pentru un apartament nou?

  Actualizat 20.05.2026, 10:17
Sectoarele 2 și 3 pot fi considerate adevărate „fabrici de locuințe' ale Bucureștiului. Cele mai multe apartamente noi sunt disponibile aici la vânzare în proiecte finalizate sau aflate în dezvoltare. Acestea „înghit' și cea mai mare parte a locuințelor terminate în ultimul an în Capitală. În ciuda ofertei bogate, cea mai vânată zonă din oraș nu se află pe raza lor, ci în sectorul 4. 

„Cumpărătorii nu mai caută doar metri pătrați, ci infrastructură și timp. În timp ce sectoarele 2 și 3 au fost motoarele dezvoltării rezidențiale în ultimii ani, aceasta și datorită terenurilor disponibile, asistăm la o schimbare majoră: o mare parte din cerere se mută strategic spre sectorul 4. Investițiile în infrastructură transformă sudul Capitalei în prima opțiune de locuire pentru cei mai mulți din cumpărătorii din București', a declarat Daniel Crainic, director de marketing Imobiliare.ro.

Peste 14.000 de apartamente noi la vânzare la începutul anului 2026

Aproximativ 14.250 de apartamente noi din proiecte rezidențiale finalizate sau aflate în plină dezvoltare au fost disponibile cumpărătorilor interesați de realizarea unei achiziții în Capitală în primele trei luni ale anului în curs.

Oferta a scăzut cu 26% față de intervalul similar al anului trecut, în timp ce prețurile au crescut semnificativ. Potrivit Indicelui Imobiliare.ro, instrument care monitorizează de peste 15 ani evoluția pieței rezidențiale din principalele centre urbane prin intermediul celei mai extinse baze de date din țară, discutăm despre un avans cu 26% în ritm anual pe segmentul apartamentelor aflate în blocuri finalizate în ultimii cinci ani până la 2.632 euro/mp.

Cele mai multe apartamente noi, în sectoarele 2 și 3

La începutul acestui an, cele mai multe apartamente noi de vânzare de la dezvoltatori erau localizate în sectoarele 2 și 3. Locul al treilea în top a fost ocupat de sectorul 6 cu un total de 2.470 de unități noi, potrivit datelor Imobiliare.ro prezentate în cadrul Forumului Imobiliare.ro, conferința care a dat startul celui mai mare eveniment imobiliar din România – Salonul Imobiliar București.

  • Sector 2 3.550 unități
  • Sector 3: 2.540 unități
  • Sector 6: 2.470 unități
  • Sector 1: 2.350 unități
  • Sector 4: 2.320 unități
  • Sector 5: 1.020 unități

Topul zonelor cu cea mai mare ofertă de apartamente noi

Dacă privim mai în detaliu distribuția ofertei de pe segmentul rezidențial nou, putem spune că în zona Pallady din estul Capitalei a fost concentrată cea mai mare parte a ofertei disponibile la nivelul întregului Sector 3. Discutăm despre 2.150 de apartamente noi dintr-un total de 2.540 de unități. Cu toate acestea, Pallady pierde teren. Stocul de locuințe a scăzut cu 15% față de începutul anului trecut. Prețurile, însă, au crescut cu 8% până la o medie de 1.996 euro/mp util, arată datele centralizate de Imobiliare.ro.

A doua cea mai bogată zonă în materie de ofertă poate fi găsită în nordul orașului. Este vorba despre Pipera, cartier care a atras investiții semnificative din partea dezvoltatorilor, care au acum planuri de extindere chiar și mai îndrăznețe pentru viitor. Cumpărătorii au putut să-și aleagă locuința potrivită din 1.080 de apartamente noi. Important de menționat este și faptul că, în rândul zonelor cu cea mai extinsă ofertă, Pipera se remarcă prin prețurile solicitate de către dezvoltatori. Discutăm despre o medie de 4.180 euro/mp, în creștere cu 27% față de începutul anului trecut.

  • Pallady: 2.150 unități, 1.996 euro/mp
  • Pipera: 1.080 unități, 4.180 euro/mp
  • Berceni: 1.000 unități, 1.900 euro/mp
  • Militari: 830 unități, 2.112 euro/mp

Unde plătești cel mai mult și cel mai puțin pentru un apartament nou?

În două sectoare din Capitală, prețul mediu solicitat pentru apartamente noi depășește pragul de 4.000 euro/mp util. Este vorba despre sectorul 1 și despre sectorul 2. Următoarea poziție în clasament este ocupată de Sectorul 3 cu o medie ce depășește ușor pragul de 2.500 euro/mp. Prețurile nu includ TVA.

Apartamentele noi cele mai accesibile pot fi găsite în Sectorul 4. Cumpărătorii au avut acces la aproximativ 2.320 de unități în primele trei luni ale anului în curs, iar aproape jumătate din ofertă a fost concentrată pe raza cartierului Berceni. Numărul apartamentelor noi listate la vânzare a crescut masiv față de începutul anului trecut, cu 31%. În același timp, prețul mediu solicitat de către dezvoltatori pentru locuințele scoase în piață s-a apreciat cu 12% de la 1.694 la 1.900 euro/mp.

  • Sector 1: 4.326 euro/mp
  • Sector 2: 4.062 euro/mp
  • Sector 3: 2.563 euro/mp
  • Sector 6: 2.384 euro/mp
  • Sector 5: 2.378 euro/mp
  • Sector 4: 2.374 euro/mp

Important de menționat este și faptul că nu există scăderi în ritm anual la nivelul prețurilor solicitate în sectoarele bucureștene. Cel mai mic avans a putut fi observat în sectorul 5, cu 15% față de trimestrul 1 2025.

Cele mai multe locuințe finalizate, tot în sectoarele 3 și 2

Potrivit datelor Direcției Regionale de Statistică a Municipiului București centralizate și analizate de Imobiliare.ro, pe parcursul anului trecut au fost finalizate la nivelul întregului oraș 9.361 de locuințe (apartamente și case). Cele mai multe dintre acestea au fost date în folosință în sectorul 3, mai exact 3.114 unități. Sectoarele 2 și 4 au urmat în top.

Cele mai puține locuințe noi au fost finalizate în Sectorul 5, cel care deține la ora actuală și cea mai limitată ofertă.

  • Sector 3: 3.114 locuințe
  • Sector 2: 1.890 locuințe
  • Sector 4: 1.577 locuințe
  • Sector 6: 1.333 locuințe
  • Sector 1: 761 locuințe
  • Sector 5: 686 locuințe

Timpuri Noi, cea mai „vânată' zonă din Capitală

Zona în care cei mai mulți cumpărători își caută viitoarea locuință la începutul acestui an nu se află în sectorul 2 sau 3, ci în 4. Este vorba despre o zonă semicentrală, extrem de bine conectată la mijloacele de transport în comun, cu acces inclusiv la metrou, care s-a transformat de-a lungul anilor dintr-un hub industrial într-un hub de business și educațional. Puține blocuri au fost finalizate recent aici. Zona include, aproape integral, imobile vechi, construite după cutremurul din ‘77. 

Este vorba despre Timpuri Noi. Pentru fiecare proprietate localizată aici și-au arătat interesul, în medie, 6 potențiali cumpărători pe parcursul trimestrului I 2026, potrivit datelor prezentate în cadrul Salonului Imobiliar București, eveniment organizat alături de Imobiliare.ro. Cererea a înregistrat un avans cu 22% în comparație cu perioada similară a anului trecut, iar acest lucru a fost vizibil și la nivelul prețurilor. Pentru a face o achiziție, cumpărătorii au achitat un preț mediu de 2.755 euro/mp, cu 20% mai mare decât la începutul anului trecut.

