Cele mai bune agenții imobiliare din România, premiate la gala Imobiliare.ro AWARDS 2025. Lista marilor câștigători

Cele mai bune agenții imobiliare, dar și organizații și personalități care și-au concentrat atenția pe evoluția sectorului autohton de real estate, au fost premiate în cadrul galei Imobiliare.ro AWARDS 2025.

Agenția imobiliară a anului 2025 în România' a fost aleasă North Bucharest Investments. Trofeul pentru Agenția imobiliară a anului 2025 în București' a ajuns la SudRezidențial, în timp ce Apostu Estate a fost desemnată Agenția imobiliară a anului 2025 în Timișoara'. Napoca Imobiliare a adus trofeul în Cluj-Napoca, iar RE/MAX Evolution la Brașov și Inter Imobiliare la Iași.

Premiul pentru Agenția imobiliară a anului 2025 în piețe emergente' a fost câștigat de RE/MAX Prime Capital din Oradea, iar Agenția imobiliară nouă a anului 2025 în România' a fost desemnată în urma jurizării Investa Imobiliare din Cluj-Napoca.

Trofeul pentru Excelență în experiența clienților în 2025' a ajuns la Timișoara, fiind acordat agenției District Real Estate. SudRezidențial a obținut premiul pentru Performanță în vânzări Ansambluri rezidențiale 2025', iar Impakt Imobiliare a fost agenția câștigătoare a premiului pentru Campania de marketing a anului 2025'.

Asociația Profesională a Agenților Imobiliari din România a primit la gala Imobiliare.ro AWARDS 2026 premiul pentru Impact decisiv în imobiliare', iar eXp România a fost agenția câștigătoare a premiului pentru Inovație digitală în imobiliare în 2025'. Acceleratorul Imobiliar a obținut, totodată, din partea juriului trofeul pentru Impact educațional în imobiliare în 2025'. Salonul Imobiliar București a fost desemnat Târgul imobiliar al anului 2025'.

Mădălina Angheloiu (Broker/Owner RE/MAX Properties) și Daniel Tudor (CEO The Concept) au fost câștigătorii trofeelor pentru Contribuție continuă în Imobiliare 2025', Beatrice Dumitrașcu (CEO Residential Division One United Properties) a fost desemnată Personalitatea feminină a anului 2025 în imobiliare', iar Valentin Morar (CEO Wallberg) a obținut trofeul pentru Antreprenorul anului 2025 în imobiliare'. Titlul de Agentul imobiliar al anului 2025' a ajuns la David Grigorescu (fondator Zoom City).

O serie de premii au fost acordate pentru parteneriate de succes între Imobiliare.ro Finance, brokerul de credite din cadrul grupului Imobiliare.ro, și jucători din piața imobiliară și nu numai. Trofeul pentru Partenerul imobiliar al anului 2025 pentru o experiență integrată' a fost câștigat de New Concept Living, Win Imobiliare, Apostu Estate și Trîmbițașu Estate. Partenerul de banking al anului 2025 în imobiliare' a fost ales BCR.

Aproximativ 260 de lideri ai pieței imobiliare din România au luat parte la gala Imobiliare.ro AWARDS 2026. Premiile au fost oferite în urma unui proces de jurizare riguros în care au fost implicate atât voci cu renume din sectorul de real estate, cât și membri ai echipei Imobiliare.ro, site-ul de imobiliare cu cea mai mare încredere din partea utilizatorilor și 26 de ani de activitate.

