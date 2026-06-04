Imobiliare.ro: Topul celor mai ieftine orașe din România pentru achiziții imobiliare. În Reșița, Brăila sau Giurgiu apartamentele sunt de trei ori mai ieftine decât în Cluj-Napoca

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Cel mai ieftin oraș din România pentru achiziții imobiliare poate fi găsit în Caraș-Severin. Este vorba despre reședința de județ, Reșița, singurul loc din țară unde apartamentele încă se mai vând cu mai puțin de 1.000 euro/mp util. În topul celor mai accesibile orașe pentru cumpărători se găsesc pe următoarele poziții Brăila, Giurgiu, Alexandria și Piatra-Neamț.

În total, în 24 de orașe din țară prețul mediu solicitat pentru apartamente este mai mic de 1.500 euro/mp util și doar în șase centre urbane se atinge sau se depășește pragul de 2.000 euro/mp util, potrivit Indicelui Imobiliare.ro.

Încă există în România orașe reședință de județ cu un preț mediu apropiat de valoarea de 1.000 euro/mp, de trei ori mai ieftin decât prețul mediu practicat în cel mai scump oraș din țară. O cauză este lipsa ofertei pe segmentul nou în aceste piețe. Pe de altă parte, accesibilitatea rămâne ridicată în majoritatea orațelor din România', a declarat Daniel Crainic, director de marketing Imobiliare.ro.

Topul celor mai ieftine orașe reședință de județ din România pentru achiziția unui apartament (mai 2026)

Reșița, jud. Caraș-Severin: 952 euro/mp util Brăila, jud. Brăila: 1.041 euro/mp util Giurgiu, jud. Giurgiu: 1.087 euro/mp util Alexandria, jud. Teleorman: 1.099 euro/mp util Piatra-Neamț, jud. Neamț: 1.132 euro/mp util Focșani, jud. Vrancea: 1.140 euro/mp util Vaslui, Vaslui: 1.178 euro/mp util Călărași, jud. Călărași: 1.200 euro/mp util Slobozia, jud. Ialomița: 1.207 euro/mp util Drobeta-Turnu Severin, jud. Mehedinți: 1.211 euro/mp util

Șase orașe peste 2.000 euro/mp. Marii absenți ai clasamentului

Doar în șase orașe din țară prețul mediu solicitat de către proprietari și dezvoltatori atinge sau depășește borna de 2.000 euro/mp util. Este vorba despre Constanța, Sibiu, Craiova, București, Brașov și Cluj-Napoca. Deși se numără printre principalele centre urbane ale țării, Timișoara și Iași se mențin, în continuare, sub acest prag cu medii de 1.948 euro/mp util, respectiv de 1.990 euro/mp util.

Prețul mediu solicitat cumpărătorilor a atins, în mai 2026, în premieră pragul de 2.000 euro/mp util în Constanța, potrivit Indicelui Imobiliare.ro – instrument care monitorizează de peste 15 ani evoluția pieței rezidențiale din principalele centre urbane prin intermediul celei mai extinse baze de date din țară.

Apartamentele sunt listate la vânzare cu un preț ușor mai ridicat în Sibiu (2.014 euro/mp util), oraș secundar cu perspective excelente de dezvoltare pe segmentul rezidențial nou, atât prin prisma atenției crescute primite din partea dezvoltatorilor mari, cât și în contextul viitoarei legături directe pe care o va avea cu Bucureștiul odată cu finalizarea autostrăzii A1. Craiova este un alt pol emergent pe harta imobiliarelor din România. Un avans accelerat a putut fi observat la nivelul prețurilor. În mai 2024, apartamentele ieșeau în piață cu un preț mediu de 1.625 euro/mp util. Luna trecută, media s-a situat în jurul valorii de 2.183 euro/mp util.

Scumpirile înregistrate în Capitală, în special pe segmentul nou al pieței rezidențiale, au redus tot mai mult din decalajul față de Brașov. Cumpărătorii trebuie să achite, acum, în ambele orașe circa 2.300 euro/mp util pentru a face o achiziție. Cluj-Napoca rămâne singurul oraș din România unde media depășește 3.300 euro/mp util. Prețurile apartamentelor avansează pe plan local mai lent decât în alte centre urbane majore ale țării precum Constanța, București sau Timișoara.

Despre Imobiliare.ro

Imobiliare.ro este site-ul de imobiliare din România cu cea mai mare încredere în rândul utilizatorilor. Imobiliare.ro promite celor care își caută o locuință, cumpărători și chiriași, cea mai bună experiență de căutare și îi ajută să ia cea mai bună decizie pentru a găsi casa ideală. Totodată, Imobiliare.ro este principalul furnizor de date și statistici imobiliare pentru presa din România, comunicând cu regularitate analize, rapoarte și indici despre evoluția pieței imobiliare.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro