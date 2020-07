(P) Ascultă-ți corpul! Urmele invizibile ale acneei

Când am pornit acest proiect, ne-am dorit să atingem cât mai multe teme, afecțiuni și probleme cu care se confruntă femeile. Am prezentat poveștile lor de viață pentru a-ți reaminti că nu ești singură. Pentru unele femei aceste mărturisiri au servit drept o doză de optimism și speranță, pentru altele au fost un semnal de alarmă. Dacă rândurile pe care le-ai citit în fiecare lună te-au făcut să îți aduci aminte de controlul medical pe care îl amânai de luni bune, dacă te-au ajutat să te uiți în oglindă și să îți privești corpul cu mai multă blândețe sau dacă te-au făcut să îi acorzi mai multă atenție și grijă, atunci misiunea noastră a reușit.

Luna aceasta am ales să vorbim despre acnee, o afecțiune a pielii cu care peste 90% din populația lumii s-a confruntat la un moment dat. Eu am fost una dintre aceste persoane. Pentru mulți poate părea o problemă banală, superficială și nedemnă de luat în calcul. Probabil că și gradul meu de empatie ar fi fost la fel de scăzut dacă nu aș fi experimentat-o pe pielea mea și dacă nu aș fi știut că îți poate schimba complet viziunea asupra propriei persoane.

Problemele mele au început din adolescență, din școala generală, și au continuat până la începutul facultății. O etapă critică pentru orice tânără, dar mai ales pentru una care ajunge să își deteste tenul. Iar partea cea mai grea este senzația de neputință cu care te confrunți. Oricâte tratamente ai încerca, câți specialișți ai consulta sau cât de multă energie și timp ai investi, schimbările nu vin. Așa că ajungi să te ascunzi în spatele unui strat generos de machiaj, sperând că așa vei atrage mai puțin atenția și că vei ține departe privirile pline de compătimire sau repulsie. Fiindcă, de cele mai multe ori, acestea sunt sentimentele pe care le stârnești celor din jur. Cine și-ar dori asta? Atunci, singura variantă care îți rămâne e izolarea de ceilalți. Îmi dau seama că poate suna dramatic, dar, din păcate, repercusiunile acneei nu sunt doar la nivel fizic. Acneea reușește să îți zdruncine încrederea în tine, de iubire nici nu putem vorbi, iar relațiile cu cei din jur sunt vizibil afectate. Iar situația asta de cele mai multe ori nu este una temporară, ci durează ani buni. Pentru mine a însemnat o perioadă lungă de timp în care întâlnirile erau doar niște povești SF, în care aparatul foto era o unealtă de tortură, iar lipsa fondului de ten – o condamnare sigură la episoade de anxietate. Singurul lucru pe care mi-l doream înainte de culcare era ca a doua zi situația să nu se fi înrăutățit.

Dacă suferi de acnee, fiecare dimineață e un mister, nu știi niciodată cum va arăta tenul tău în următoarele ore. Te-ai aștepta ca la un moment dat să devină o stare de normalitate, să accepți problema cu care te confrunți și să nu o mai lași să îți controleze acțiunile. Dar în realitate lucrurile nu sunt atât de simple. Nu se întâmplă nici o magie peste noapte, nu te trezești spunându-ți: „Gata, de astăzi o să mă iubesc așa cum sunt și toate problemele dispar ca prin minune. Dar în prima zi vei avea curaj să te duci la cumpărături fără să porți machiaj. Apoi vei accepta să faci o poză. Și chiar să te uiți la ea. Peste ceva timp îți vei lăsa prietenii să îți vadă tenul fără nici o urmă de fond de ten. Toți acești mici pași vor fi adevărate victorii. Nu am învățat să mă iubesc așa cum sunt în cei cinci ani în care m-am luptat cu acneea, dar am ajuns să mă accept. Iar pentru o adolescentă care suferă de această afecțiune e un progres imens. Poate dacă în reclamele produselor anti-acnee ar fi fost distribuite femei al căror ten arăta ca al meu, dacă social media nu mi-ar fi inoculat atât de agresiv ideea de perfecțiune sau dacă mi-ar fi fost prezentate mai multe cazuri asemănătoare, lucrurile ar fi stat altfel. Însă asta nu trebuie să fie și povestea ta.

Tocmai de aceea, împreună cu Mimi, una dintre protagonistele acestui număr, vrem să te asigurăm că, deși singurul lucru pe care îl vezi atunci când te uiți în oglindă este pielea plină de imperfecțiuni, ești mult mai mult decât atât. Acneea nu te definește și nici nu îți poate umbri calitățile.

Dacă eu mă puteam ascunde de ochii oamenilor ori de câte ori tenul nostru avea o zi proastă, Mimi nu își poate permite același lux. Este o tânără vlogger-iță, așa că problema ei cu pielea este expusă constant în fața a milioane de oameni care îi privesc clipurile. Și care nu se sfiesc să comenteze sau să o critice pentru acneea cu care se confruntă.

„Cel mai rău mă enervau oamenii care îmi spuneau în comentarii că duc lipsă de sex. Este o preconcepție extrem de deranjantă și agresivă. Alții îmi spuneau că am tenul neîngrijit, deși eu am avut întotdeauna o rutină sfântă de skincare. Însă nu m-au deranjat niciodată comentariile negative, pe cât m-au deranjat comentariile membrilor familiei mele care, de fiecare dată când mă vedeau fără machiaj, mă întrebau «Ce ai pățit la față?».

Mimi se confruntă din 2016 cu acnee, iar problemele au devenit mai serioase în urmă cu doi ani. „În tot acest timp am fost la mai mulți dermatologi decât aș putea să enumăr, am încercat toate tratamentele posibile: jet peel, dermabraziune, laser, peeling-uri, medicamente locale și pe cale orală. Atunci mi-am dat seama că organismul meu nu tolerează antibioticele, iar majoritatea tratamentelor dermatologice împotriva acneei vulgare sunt pe baza de antibiotic.

Însă nu timpul sau banii pierduți sunt partea cea mai chinuitoare. Ci amalgamul de sentimente care te încearcă în toată perioada asta. „Este greu la început să nu te lași afectat de ceva atât de vizibil și in your face precum acneea. Inițial îmi cauza o oarecare stare de nesiguranță. În plus, mă săturasem să aud toate părerile și toate recomandările oamenilor. Toată lumea are impresia că știe formula secretă pentru a scăpa de acnee, când de fapt ea nu există. Pentru fiecare om în parte funcționează altceva.

Și pentru Mimi machiajul era modalitatea ideală prin care își putea ascunde defectele și a se feri de reacțiile negative primite în mediul online. „Până să intrăm în carantină, nu existau două zile la rând în care să nu port make-up. Mă deranja îngrozitor aspectul imperfect al tenului meu.

Relația cu acneea este, de cele mai multe ori, una cu suișuri și coborâșuri. Deși de-a lungul celor patru ani Mimi a experimentat o sumedenie de trăiri negative cauzate de problemele pielii, îmi spune că „acum am început să mă obișnuiesc cu fața mea fără make-up și am momente în care mă simt chiar mai bine să apar fără. De asemenea, cu timpul, am realizat că este o problemă mult mai comună decât credeam, care mai presus de orice m-a ajutat să învăț să mă iubesc pe mine, cu tot cu defecte și calități, fizice sau morale. Iar în ceea ce îi privește pe cei din jur, aceștia nu te vor iubi în funcție de cât de impecabil este tenul tău. Acum refuz să las astfel de factori să îmi afecteze încrederea de sine sau starea de spirit și încerc să mă concentrez asupra lucrurile pe care le pot controla.

Și acesta este cel mai important gând pe care Mimi vrea să îl transmită tuturor femeilor care se confruntă cu acnee. „Trebuie să înveți să te iubeșți așa cum ești și să faci abstracție de părerile negative ale celor din jur.

Dar știu că nu e ușor. Când te uiți în oglindă și îți vezi doar imperfecțiunile și aproape nimic altceva, sau când ești respinsă din cauza lor, singurul lucru pe care ți-l dorești e să fii ca ceilalți. Eu am visat la asta ani întregi. Până când mi-am dat seama că lupta pe care o duceam nu era cu acneea, ci cu mine. Dacă nu ar fi fost ea, ar fi fost buzele prea subțiri sau picioarele prea groase. Întotdeauna ar fi existat ceva care să îmi creeze un complex și o stare de disconfort. Dar am ajuns să fac pace cu corpul meu și să nu îl mai învinovățesc. Mi-am dat seama că, atât timp cât încă funcționează, nu pot decât să îi fiu recunoscătoare. Trupul meu e dovada că sunt încă aici, și ăsta e un privilegiu.

Continuă să descoperi mai multe povești în fiecare lună, atât în print, cât și în online și pe paginile noastre de socializare, urmărind hashtag-urile #LoveYourBody și #BodyKnowsBest.

Un proiect ELLE x REGINA MARIA