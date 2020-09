Dr. Anthony Fauci afirmă că nu vom reveni la normalitate până la sfârșitul lui 2021

Medicul Anthony Fauci, șeful comitetului care supervizează limitarea infectărilor cu coronavirus în SUA, a afirmat recent că efectele pandemiei de coronavirus ne vor afecta până la sfârșitul anului viitor. Până atunci, nu vom putea reveni la normalitatea pe care o știam înainte de apariția noului coronavirus.

„Dacă vorbim despre un nivel de normalitate, așa cum îl știam înainte de Covid, cel mai probabil îl vom putea atinge în 2021, poate chiar la sfârșitului lui 2021”, a declarat Fauci, potrivit CNN.

Acesta a mai afirmat și că, deși este probabil ca până la sfârșitului anului, sau începutului anului următor, US Food and Drug Administration să autorizeze comercializarea unui vaccin, până ca acesta să fie disponibil pentru toată lumea, va dura mult mai mult.

„Până când mobilizezi distribuția vaccinului și vaccinezi întreaga populația, va dura până la jumătatea sau la finalul lui 2021”, a precizat Fauci.

„O altă provocare în ceea ce privește vaccinurile o reprezintă menținerea lor la o temperatură scăzută”, a afirmat Fauci în cadrul webinar-ului Friends of the Global Fight.

Acesta a vorbit și despre nerespectarea măsurilor de prevenție, care nu fac decât să înrăutățească situația și să crească numărul persoanelor infectate.

„Când te confrunți cu o astfel de situație, care necesită o schimbare de comportament, noi, în US avem o problemă serioasă, ceea ce mă dezamăgește foarte tare. Am fost șocat când am văzut că în anumite state sau orașe oamenii se înghesuiau în baruri”.

În plus, acesta subliniază și faptul că tinerii cred că nu pot fi afectați de virus, așa că refuză să păstreze distanțarea socială sau alte măsuri de prevenție.

Pe lângă aceste probleme, Fauci a declarat că ne confruntăm și cu un val de informații false, care nu fac decât să înrăutățească situația.

„Ce mă enervează cel mai tare este faptul că au apărut o mulțime de informații care nu sunt dovedite științific. Și am văzut astfel de exemple în US. Multe dintre ele pretindeau că anumite medicamente au un efect pozitiv, fără să aibă nicio dovadă științifică”, a concluzionat Fauci, potrivit site-ului CNN.

Foto: Arhiva Revistei ELLE

