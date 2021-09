10 lucruri pe care le au în comun dietele care chiar dau rezultate

Iar când și cele mai în formă vedete par confuze în privința modului de a pierde în greutate într-un mod sănătos, este esențial să fie asculte sfaturile experților pentru a se tonifia fără a-și face griji în privința caloriilor, a pierderii masei musculare sau a grupelor vitale de alimente.

Mai jos îți prezentăm cele 10 lucruri pe care le au în comun dietele care dau rezultate:

1. Găsirea unui ritm propriu

„Dietele bune promovează o pierdere în greutate nu mai mare de 1 sau 2 kilograme pe săptămână”, spune Nigel Penny, lector în Știința Nutriției din cadrul Universității Birmingham City. „Dacă pierzi mai mult de 2 kilograme pe săptămână după a doua săptămână de regim, cel mai probabil ai început să pierzi din masa musculară.”

2. Se dorește eliminarea zahărului și mai puțin a grăsimilor

„Multe din cele mai noi și mai bune diete eliminau zahărul și amidonul mai degrabă decât grăsimea.”, spune Marisa Peer, autorul cărții You can be thin: The Ultimate Programme to End Dieting… Forever. „Corpul tău poate controla excesul de zahăr ce se găsește în carbohidrații amidonici, cum ar fi pastele și pâinea, ca și grăsimea. Dar grăsimile bune vă ajută ca să simțiți senzația de sațietate și sunt esențiale pentru o sănătate bună. Totuși, o dietă bogată în grăsimi vă poate cauza o senzație de oboseală, de foame și nervozitate și nici nu va ajuta la menținerea pierderii în greutate.”

3. Acordă cea mai mare importanță micului dejun

„Un mic dejun de calitate este vital pentru a vă pregăti pentru tot restul zilei”, spune nutriționistul Jacqui Cleaver, de la New You Bootcamp. „Toate dietele bune vă vor sugera să vă începeți ziua cu proteine de calitate, o cantitate suficientă de grăsimi bune și carbohidrați sănătoși. Încercați ouăle cu pâine fără grâu sau ovăz cu afine și semințe.”

4. Acestea promovează mesele regulate

„Toate dietele de succes vor promova mesele regulate, planificate și gustări pe tot parcursul zilei”, spune dieteticianul Kate Arthur.

5. Acestea sugerează modificări permanente ale stilului de viață

„Planurile eficiente de scădere în greutate trebuie să fie realiste și să încurajeze permanent schimbările stilului de viață, mai degrabă decât să se bazeze pe formule și pulberi lichide sau pe alimente si pe dispozitive speciale.”, spune Penny.

6. Acestea recomandă întotdeauna să fie incluse proteinele și carbohidrații

„Cheia pentru pierderea în greutate pe termen lung este menținerea scăzută a zahărului din sânge”, spune Peer. „Dacă mâncați proteine și carbohidrați, acest lucru va încetini zahărul. Toate dietele bune vă învață să adăugați întotdeauna proteine și carbohidrați din acest motiv.”

7. Acestea sunt echilibrate din punct de vedere nutrițional

„Într-o dietă bună, toate grupele de alimente trebuie să fie reprezentate”, spune Penny. „O dietă echilibrată care include o varietate de alimente este esențială. Promovarea consumului unui anumit aliment minune sau susținerea evitării anumitor alimente vor duce la o dietă neechilibrată.”

8. Acestea nu promovează calcularea caloriilor

„Calcularea caloriilor este un concept foarte învechit și acum s-a dovedit a fi un mod ineficient de a pierde în greutate”, spune Peer. „Consumarea unei brioșe cu un conținut scăzut de grăsimi, calorii puține și o cafea va face în cele din urmă să câștigi mai multă greutate, decât dacă ai alege o omletă și o cană cu ceai.”

9. Acestea încurajează să rămâneți activi

„O dietă bună va pleda, de asemenea, pentru creșterea activității fizice pentru a se pierde în greutate”, spune Arthur.

10. Acestea evită alimentele procesate

„Toate dietele bune vă vor îndruma să evitați alimentele realizate într-o fabrică”, spune Peer. „Asta înseamnă alimente prelucrate, care nici măcar nu sunt de mâncat, fiind doar un cocktail de substanțe chimice care nu se stinge niciodată. Ar trebui să vă întrebați dacă puteți face produsul și în bucătaria proprie, iar dacă nu ar putea fi realizat într-o bucătărie obișnuită, atunci nu ar trebui să mănânci acele alimente.”

