Sfaturi si trucuri pentru a obtine mai repede abdomenul mult visat

Daca te pregatesti doar pentru vacanta sau iti doresti sa iti stabilesti un tel pentru tonifierea si definirea abdomenului, aceste sfaturi te vor ajuta si te vor inspira cu diferite exercitii, dar si cu trucuri usoare pentru dieta.

1. Incearca sa introduci mai multe exercitii cardio sau cu o intensitate mai mare in antrenamentul tau

Una dintre cele mai mari greseli pe care le poti face si care este totusi si cea mai des intalnita, este sa incepi sa faci foarte multe abdomene, un exercitiu care poate cauza dureri de spate sau de gat. Trebuie sa ne schimbam mentalitatea generala de a lucra asupra unei singure parti a corpului pentru a vedea rezultate si sa ne axam mai mult pe un antrenament care sa fie benefic pentru tot corpul. Astfel ca, o serie de genoflexiuni cu sarituri va ajuta la definirea abdomenului mai mult decat o vor face 1000 de abdomene. De asemenea, iti poti transfera atentia si catre exercitiile cardio.

2. Nu uita de planking

Esti in cautare de exercitii pe care sa le adaugi la rutina ta de antrenamente? Atunci cu siguranta trebuie sa incepi cu acest exercitiu, plank. Este destul de greu sa nu vezi rezultate atunci cand executi acest exercitiu, deoarece abdomenul este foarte incordat in timp ce iti pui toata greutatea corpului intr-o pozitie stabila. Pentru a fi sigura ca nu ajungi sa te saturi de aceasta pozitie, o poti mixa cu diferite variatii de pe o parte pe alta.

3. Concentreaza-te asupra intregului corp

Asa cum spuneam la primul punct, nu este bine sa te duci la sala cu idea prestabilita de a te focusa doar pe o parte a corpului care te intereseaza in mod special. Cauta mai bine sa faci excercitii care sa iti puna in miscare toate partile corpului, deoarece cu cat mai mult iti antrenezi tot corpul, cu atat mai repede vei vedea rezultate si da, mai ales acolo unde iti doresti.

4. Renunta la zahar si la alcool pentru a-ti tonifia partea inferioara a abdomenului

Gandeste-te de doua ori inainte sa accepti acea invitatie la un cocktail after-work sau la acea placere vinovata'. Daca iti doresti sa iti tonifiezi abdomenul intr-o perioada foarte scurta, cel mai bine este sa renunti la aceste lucruri, deoarece in momentul in care vei lasa deoparte zaharul si alcoolul in exces, vei vedea automat o diferenta uriasa la nivelul abdomenului.

5. Fii atenta la ce mananci

Cred ca deja stii ca ceea ce mananci este mult mai important decat exercitiile pe care le faci, iar acesta credem ca este un motiv destul de bun sa iti revizuiesti meniul. Ideal, ar fi sa te axezi foarte mult pe cat mai multe legume si fructe, alimente bogate in fibre si proteine si de asemenea, sa bei multa apa.

6. Fii activa

Din moment ce antrenamentul tau depinde de nivelul tau de rezistenta, este ideal totusi sa incerci sa faci miscare si in timpul liber, deoarece corpurile noastre sunt facute pentru a fi active in fiecare zi. Astfel ca, este recomandat sa faci orice tip de miscare, fie ca este o plimbare in parc sau o iesire cu rolele.

