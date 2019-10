Top 10 jachete de toamnă pe care le vei purta multă vreme de acum înainte

Știm că mereu toamna pare că vine prea brusc și că ești în pană de idei în primele zile răcoroase. De aceea ne-am decis să îți venim în întâmpinare cu o selecție de jachete cool dar și practice pentru această toamnă dar nu numai. Propunerile noastre vor fi la fel de stylish și le vei purta multă vreme de acum înainte.

1. Alb imaculat

O jachetă albă din piele și blană ecologică cu un „cut” tineresc și actual este perfectă pentru o ținută casul de zi. Nu exclude un look total alb într-o zi mphorâtă dar fără ploaie.

2. Jacheta-cămașă

Inspirată de o cămașă oversized, jacheta din stofă cadrilată și fâș este super comodă pentru o un look cu jeanși și bocanci.

3. Camel coat

O jachetă bej din lână sau cașmir se potrivește cu absolut orice: cu o rochie lungă din mătase, cu un costum masculin sau cu o pereche de jeanli baggy și un pulover oversized. Pe scurt, este cea mai versatilă jachetă care nu se demodează niciodată.

4. Jacheta din blană

Mitul că o jachetă din blană se poate purta doar seara și în contexte elegante a dispărut. Ei bine, poartă jacheta din blană cu un hoodie sau un T-shirt punk și îi vei da un aer mult mai young.

5. Parka

Trebuie să recunosc că este una dintre piese mele favorile pentru toamnă pe care am asortat-o adesea cu o fustă din dantelă și bocanci sau cu o fustă în carouri inspirată din kilt-ul tradițional englezesc. Tu cum o vei purta?

6. Pufoaica

Inițial am fost împotriva acestor pufoaice pe care le-am văzut sub toate formele. Făcând însă un research mai amănunțit, am ajuns la concluzia că pufoaica trei seferturi, neagră, minimalistă, poate fi o opțiune foarte stylish pentru sezonul rece.

7. Fake fur

O jachetă din blană ecologică este versatilă și practică. Te vei simți foarte confortabil cu aceasta și chiar dacă nu pare, poate fi purtată și seara cu un look sofisticat.

8. Silver

Acum câțiva ani această culoare era considerată futuristă și greu de asortat. Azi însă, o jachetă din fâș argintie este o piesă clasică pe care orice fashionista trebuie să o aibă în garderobă.

9. Jacheta fără mâneci

Vestele din cașmir înlocuiesc ușor un palton care la prima vedere poate fi prea sobru. Poartă vestele din cașmir cu imprimeuri, astfel le vei da un aer fresh.

10. Alb-negru

Cine spune că o jachetă alb negru se poate purta doar cu un look tot alb negru, greșește! Asortează jacheta din tweed alb cu negru cu orice culoare puternică. Evită însă alte imprimeuri.

