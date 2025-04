Jessica Goicoechea în Manokhi pe coperta ELLE România aprilie 2025 digital issue

Citește un interviu în exclusivitate pentru numărul digital de aprilie al revistei ELLE România, în care protagonistă este modelul și influencer-ul Jessica Goicoechea.

ELLE: Ai avut o călătorie remarcabilă, de la modeling până la a deveni antreprenor. Cum a început cariera ta în modă și care sunt câteva momente esențiale din călătoria ta?

Jessica Goicoechea: De când eram copil am știut că visul meu era să devin modelă. Obișnuiam să am poze cu modelele mele preferate din anii 80 și 90, precum Naomi Campbell, Kate Moss, Linda Evangelista…

Cariera mea de model a început destul de devreme, când aveam 16 ani, petrecând ore și ore în diferite castinguri și în diferite țări. Nu a fost ușor când ești atât de tânără să te descurci cu asta. Este o industrie foarte mare. Dar când am început pe Instagram, vizibilitatea mea a crescut și a ajutat la creșterea în carieră.

Cred că am avut câteva momente esențiale, dar să fiu disponibilă să lucrez cu mărci pe care le iubesc, cum ar fi Manhoki, unde cred în filozofia lor și admir că lucrează așa, în acel caz mă face să mă simt foarte norocoasă și fericită.

ELLE: Ce te-a inspirat cel mai mult în colaborarea cu Manokhi?

J.G.: Le admir foarte mult design-urile. Modelele sunt cu adevărat speciale; nu toate mărcile oferă calitatea și designul care îmi plac la același nivel. Iar Manhoki are tot ce îmi doresc în piese de piele.

Îmi plac modelele, sunt cu adevărat speciale și calitatea pielii este atât de bună. Este obligatoriu să ai o piesă din piele Manhoki în garderoba ta. Sunt foarte jucăușe pentru a crea look-uri nebunești.

ELLE: Ai fondat propriul tău brand, GOI , care reflectă dragostea ta pentru design unic și creativitate. Ce te-a inspirat să începi propria ta linie și ce mesaj vrei să transmită?

J.G.: Ideea de a crea Goi a venit dintr-o necesitate proprie. Nu am găsit bikini în Spania cu modele diferite și mărime mică. În mod constant obișnuiam să cumpăr în afara Spaniei. Și acesta a fost motivul principal pentru a crea bikini, pe care îmi place foarte mult să le port, și să le împărtășesc publicului și comunității mele. Am găsit un „spațiu gol' în piață pentru a vinde un produs multor oameni care căutau la fel, pentru că se aflau în aceeași situație ca mine.

Goi transmite constant un mesaj de putere. Costume de baie sexy, de înaltă calitate și durabilă în același timp. Design-urile noastre le fac să se simtă bine cu ele înșiși, vă sporesc încrederea și împuternicirea.

ELLE: Conducerea unui brand de modă necesită echilibrarea creativității și a afacerilor. Cum le gestionezi pe amândouă și care a fost partea cea mai satisfăcătoare a procesului?

J.G.: Trebuie să spun că sunt mai implicată în partea creativă a mărcii. (Este partea care îmi place cel mai mult) Îmi place foarte mult să ajut cu ideile de creativitate, cu design-urile și filmările.

Și am, de asemenea, o echipă minunată și dedicată în care pot avea încredere deplină.

CONȚINUT VIDEO ELLE

ELLE: Privind în perspectivă, care sunt câteva dintre obiectivele tale personale și profesionale pentru următorii cinci ani?

J.G.: Creșterea personală și profesională pentru mine sunt la același nivel. Sunt într-un moment al vieții mele, în care pun prioritate pe mine și pe dezvoltarea mea ca persoană și sper să evoluez și mai mult în următorii ani. La obiective profesionale, cred cu tărie într-o evoluție a mărcii mele în următorii ani.

ELLE: Ai construit o prezență puternică pe rețelele de socializare. Cum îți menții autenticitatea și cum interacționezi cu urmăritorii în timp ce lucrezi cu branduri?

J.G.: Este o platformă unde comentez în mod constant. Profilul meu este mai axat pe modă, sporturi, frumusețe și pe brandul meu, iar cred că urmăritorii mei îl apreciază diferit față de alte profiluri.

Nu vorbesc niciodată pe rețelele mele de socializare și mulți oameni nu știu nici măcar cum sună vocea mea.

Nu sunt obișnuită să vorbesc pe canalele mele și îmi țin viața privată. Îmi iubesc urmăritorii. Îmi place să îi întâlnesc la evenimente sau pe stradă, dar cred că viața privată trebuie să fie departe de asta. Și să fiu sinceră, viața devine mai pașnică în acest fel.

ELLE: Ai devenit cunoscută pentru alegerile tale îndrăznețe de modă. Cum ai descrie stilul tău personal și cum a evoluat de-a lungul anilor?

J.G.: Cred că, la fel ca moda, stilul meu a evoluat de-a lungul anilor. Nu am un stil definit. Îmi place foarte mult să mă joc cu moda și cred că este partea amuzantă a acesteia. Uneori urmez tendințele și alteori port haine care îmi plac foarte mult, chiar dacă nu sunt atât de trendy. Depinde întotdeauna de starea mea de spirit, ceea ce mă inspiră în ziua aceea.

ELLE: Ca model pentru atât de mulți, ce mesaj speri să împărtășești cu publicul despre îmbrățișarea individualității și urmărirea pasiunilor cuiva?

J.G.: Sunt o persoană care chiar luptă pentru ceea ce își dorește. Și recomand oamenilor să facă la fel. Cu toții suntem buni în ceva și dacă aceasta este pasiunea ta trebuie să o faci pentru a-ți atinge obiectivele. Sună clișeu, dar ai încredere în proces.

ELLE: Cum te pregătești pentru evenimentul Manokhi din timpul Mercedes-Benz Bucharest Fashion Week și care este abordarea ta de a-ți prezenta stilul la un eveniment atât de important?

J.G.: Sunt recunoscătoare că am ocazia de a fi aici pentru Mercedes-Benz Fashion Week cu Manhoki. Nu am fost niciodată aici și este o oportunitate de a întâlni mai mult brandul și echipa. Abia aștept să vă arăt ținuta pe care am ales-o pentru acel mare eveniment (sper să vă placă cu adevărat) și să trăiesc experiența pe care brandul ne-a pregătit-o.

Foto: Christian Tudose

Styling: Domnica Mărgescu & Cristina Crăciun

Editor in Chief: Roxana Voloșeniuc

Make-up: Claudiu Burcă

Hair: Eliza Tanasie

Video: Mihai Octavianos

Traducere: Alexandra Mihăescu

