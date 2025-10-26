5 tendințe în materie de pantofi care definesc sezonul de toamnă-iarnă 2025

Toamna aduce mereu cu ea o schimbare de ritm, și de stil. Pe podiumurile din Londra, Paris și Milano, colecțiile sezonului rece trasează direcțiile clare ale modei, iar pantofii devin din nou piesa principală în jurul căreia se construiește întreaga ținută. Cizme de inspirație ecvestră, kitten heels cu detalii sculpturale sau loafers din piele lucioasă marchează acum întoarcerea la o eleganță asumată, echilibrată de confort și de un aer contemporan effortless.

După o vară dominată de lejeritate și minimalism, noul sezon propune o transformare subtilă, dar plină de personalitate. Formele se structurează, culorile devin mai bogate, iar accentele metalice adaugă un strop de energie. Este momentul perfect să lași sandalele în urmă și să descoperi pantofii care definesc noul sezon, acele modele care schimbă nu doar pasul, ci și starea de spirit.

Pantofii masculini

Sezonul actual readuce pantofii inspirați din garderoba masculină în centrul atenției. Reinterpretați de case precum Lanvin, Victoria Beckham sau The Row, acești pantofi cu linii clean și tălpi solide devin piesa ideală pentru un look sofisticat, dar relaxat. Poartă-i cu pantaloni cropped și un pulover din cașmir, cu fuste midi și sacouri structurate sau, pentru un aer parizian, cu o cămașă albă și un trench clasic. Adaugă șosete transparente sau din dantelă pentru un touch subtil, dar de impact.

Cizmele ecvestre

Inspirate de lumea echitației, cizmele ecvestre se numără printre cele mai hot piese ale sezonului. Văzute pe podiumurile Hermès, Burberry și Louis Vuitton, ele redefinesc ideea de eleganță funcțională prin linii curate și piele impecabilă. Poartă-le peste pantaloni drepți, cu fuste midi din stofă sau cu o rochie fluidă și un palton masculin pentru un contrast modern. Versatile și sofisticate, te pot însoți cu ușurință de la birou la o ieșire de seară, păstrând același aer de rafinament relaxat care definește moda actuală.

Pantofii din satin

Romantici, strălucitori și ușor nostalgici, pantofii din satin aduc în sezonul rece o feminitate elegantă și discretă. Prezenți în colecțiile Saint Laurent, Fendi, Ferragamo sau Chanel, aceștia transformă orice ținută prin textura lor lucioasă și aerul sofisticat. De la stiletto-uri slingback la mules, papuci cu talpă plată sau peeptoes cu accente retro, satinul devine materialul-vedetă al toamnei. Poartă-i cu o fustă midi din stofă sau o rochie simplă, iar pentru efect cool, adaugă dresuri opace sau o pereche de jeans largi, lăsând pantofii să fie punctul de atracție al ținutei.

Sneakersii retro reinterpretați

FW25 readuce în prim-plan pantofii sport cu influențe retro, inspirați din anii 90, dar adaptați unei estetici moderne și rafinate. În colecțiile Miu Miu, Simone Rocha și Gabriela Hearst, ei au linii suple și detalii discrete care îi fac ideali pentru orice moment al zilei. Poartă-i cu pantaloni din stofă și sacouri masculine pentru un look smart casual, cu fuste plisate pentru o notă feminină sau cu rochii din tricot pentru un aer relaxat, dar atent construit. Sunt versatili, cool și reprezintă exact acel detaliu care aduce un echilibru perfect între confort și stil.

Pantofii cu efect de piele de șarpe

Exotici și versatili, pantofii cu imprimeu de piele de șarpe se impun sezonul acesta. Case precum Tods, Marni și Miu Miu readuc în lumina reflectoarelor textura reptiliană în nuanțe elegante de gri, bej sau portocaliu, transformând-o într-un detaliu de stil empowering. Poartă-i cu denim închis la culoare, fuste din piele sau costume minimaliste pentru a echilibra imprimeul și a lăsa textura să fie piesa de rezistență a look-ului. Pentru un aer modern, combină-i cu tricotaje fine în tonuri neutre sau cu o geantă statement din aceeași gamă cromatică.

Citește și: O scurtă istorie a trenciului, simbolul care nu se demodează niciodată

Foto: Profimedia

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro