Cele 4 zodii care nu își încalcă limitele stabilite în cuplu

Acestor zodii nu li se pare deloc inconfortabil să vorbească despre limitele lor din cuplu, ba din contră, privesc asta ca pe un pas important în stabilirea unei conexiuni emoționale sănătoase și pe termen lung.

Scorpion

Scorpionii își propun ca în relația lor să se simtă în siguranță din punct de vedere emoțional. Își încurajează partenerul să vorbească cu deschidere despre propriile limite pe care le vede ca fiind necesare într-o relație. Nativii aceștia, spre exemplu, consideră că e esențial să aibă parte de intimitate și să le fie respectat spațiul personal.

Leu

Nativii Leu nu consideră că relațiile altora pot fi un exemplu pentru ei. Sunt conștienți de emoțiile și nevoile lor, dar și de așteptările pe care le au de la un potențial partener. Ca piatră de temelie a unei relații sănătoase este loialitatea, din punctul lor de vedere. Din acest motiv, e esențial pentru ei să stabilească limite care să fie în acord cu valorile lor și cu ceea ce își doresc pe viitor de la relație.

Taur

Respectul și încrederea sunt primordiale într-o poveste de dragoste, iar nativii Taur vor să se asigure că relația lor pleacă de la aceste valori importante. Ei sunt cei care inițiază în relația lor o discuție mai largă despre limite și importanța lor. Își doresc ca acestea să nu fie încălcate, pentru că privesc asta ca pe o lipsă de respect la adresa propriei persoane.

Vărsător

Pentru nativii Vărsător, este important să stabilească de la bun început limite în relația de cuplu. Consideră că prin felul acesta pornesc la drum având o bază comună de înțelegere și că evită să fie dezamăgiți din primele săptămâni. Un Vărsător discută foarte mult cu persoana pe care o iubesc despre felul în care privesc în general relațiile, infidelitatea și stabilesc peste ce nu ar putea trece deloc în cuplu.

