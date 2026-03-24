Wizz Air conectează vocile emergente ale modei europene la Mercedes-Benz Bucharest Fashion Week

  de  ELLE
Prin parteneriatul cu Mercedes-Benz Bucharest Fashion Week (MBBFW), Wizz Air își consolidează rolul de actor-cheie în conectarea industriilor creative din întreaga Europă. Bazat pe valori comune precum mobilitatea, accesibilitatea și deschiderea internațională, parteneriatul evidențiază modul în care călătoriile eficiente facilitează schimbul cultural, dezvoltarea regională și circulația talentelor. Această ediție a săptămânii modei marchează trei ani de colaborare între compania aeriană și eveniment, aducând industria și iubitorii de modă mai aproape prin rețeaua diversificată de zboruri Wizz Air, care conectează orașele din România cu destinații precum Londra, Paris, Milano, Roma, Berlin, Copenhaga, Budapesta sau Atena.

În centrul colaborării se află un moment special, dezvoltat în jurul conceptului „Real People on the Runway'. Membri ai echipajului de cabină Wizz Air urcă pe podium, oferind o interpretare contemporană a reprezentării și profesionalismului. Prezența lor reflectă experiența reală, disciplina și interacțiunea zilnică cu diverse culturi – calități care se regăsesc în identitatea Wizz Air, companie aeriană construită în jurul oamenilor și a mobilității internaționale.

„Să defilez pentru designeri atât de renumiți a fost o experiență incredibilă. Nu mi-aș fi imaginat vreodată că munca mea în aviație mă poate aduce la prima mea pasiune, modellingul', a spus Geanina Hîrjanu, însoțitoare de zbor și ambasadoare WIZZ în România, care a defilat în cadrul prezentărilor de modă. „Eu și colegii mei venim mereu cu profesionalism și încredere la bord, iar de această dată am avut ocazia să ducem aceeași energie și pe podium. A fost o onoare să reprezint Wizz Air într-un mod atât de creativ și să arătăm că spiritul îndrăzneț WIZZ nu are limite.'

Purtând creații semnate de Starajou, Dualitae și Elite Concept, membrii echipajului de cabină participă la prezentări colaborative pe podium, care îmbină designul puternic cu autenticitatea. Mesajul este clar: stilul capătă sens atunci când reflectă experiențe și evoluții reale.

Extinzând această poveste dincolo de podium, Wizz Air susține o inițiativă dedicată, dezvoltată împreună cu creatoarea de conținut și stilista Rusanda Cebotari, care documentează călătoria sa de la Chișinău la București. Axat pe ținutele moderne de călătorie, proiectul explorează outfituri potrivite pentru aeroport, cum să îți împachetezi eficient garderoba și cum să călătorești confortabil fără să faci compromisuri în privința stilului personal. Traseul în sine subliniază rolul Wizz Air în crearea unor legături directe între piețele creative emergente și în facilitarea schimburilor profesionale dincolo de granițe.

Mobilitatea regională rămâne un pilon definitoriu al parteneriatului. Designerul Rafaela Pestrițu a călătorit recent la Budapesta pentru a-și prezenta colecția în cadrul Budapest Fashion Week, extinzându-și astfel vizibilitatea internațională. În paralel, prezența NUBU la București ilustrează și mai bine circulația creativă susținută de transportul aerian accesibil și eficient, consolidând contribuția Wizz Air la ecosistemul regional al modei.

Prin acest parteneriat, Wizz Air depășește rolul de simplu operator aerian și se poziționează ca facilitator al schimbului creativ. Conectând orașe, culturi și comunități creative, compania aeriană susține fluxul de idei care modelează moda europeană contemporană.

La Mercedes-Benz Bucharest Fashion Week, podiumul devine o reflecție a mișcării – iar Wizz Air, forța care se asigură că vocile emergente ale modei europene continuă să călătorească, să se conecteze și să evolueze.

