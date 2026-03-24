„STARS GALA” aduce balerini de la Teatrul Mariinsky, Dutch National Theater şi Opera Naţională în turneu la Bucureşti, Iaşi, Timişoara şi Galaţi între 20 Aprilie şi 4 Mai

  Actualizat 24.03.2026, 17:36, de Advertorial
„STARS GALA” aduce balerini de la Teatrul Mariinsky, Dutch National Theater şi Opera Naţională în turneu la Bucureşti, Iaşi, Timişoara şi Galaţi între 20 Aprilie şi 4 Mai

Între 20 aprilie și 4 mai, București, Galați, Timișoara și Iași devin epicentre ale baletului de clasă mondială, în cadrul STARS GALA – un eveniment-spectacol ce reunește pe aceleași scene nume legendare și viitoarea generație de aur a dansului.

Asociația Mapamond și Revolve Dance anunță turneul național Stars Gala, o producție de elită ce aduce excelența coregrafică în inima marilor orașe din România. Turneul debutează pe 20 aprilie la Teatrul Național „I.L. Caragiale' din București, apoi urmează  reprezentații la:

Galați – 27 aprilie – Teatrul 

Timișoara – 28 aprilie – Teatrul Naţional Mihai Eminescu

Iași – 4 mai – Opera Naţională Română 

Regalul Bucureștean: Stelele de la Mariinsky și Amsterdam pe 20 Aprilie la TNB Sala Ion Caramitru

Ediția din Capitală (20 aprilie) va fi onorată de prezența extraordinară a unor invitați de renume mondial, care evoluează pe cele mai râvnite scene ale lumii:

Rebecca Rudolf și Alfie Pearce

Forța Operei Naționale București în turneu național

Nucleul artistic care va purta magia dansului prin țară este format din soliștii de prestigiu ai Operei Naționale București, oferind momente de o înaltă ținută tehnică și emoțională:

  • Rebecca Rudolf și Alfie Pearce (ONB): Vor interpreta celebrul duet din „Spartacus'(muzica: Aram Khachaturian) în coregrafia legendarului Yuri Grigorovich – o demonstrație monumentală de forță și pasiune – precum și o coregrafie surpriză.
  • Horia Bucur și Gabriela Durleci (ONB): Vor explora zona neoclasică prin duetele hipnotizante din spectacolul cult „Tango. Radio & Juliet'. Andreea Țăruș și Cătălin Bucureșteanu (ONB): Vor prezenta rafinamentul unui pas de deux din baletul clasic „Don Quijote'. Edoardo Comello: Va electriza atmosfera cu numere de dans contemporan pline de energie pasională.

În fiecare oraș, acestora li se vor alătura soliștii profesioniști ai marilor scene locale: la Iași, Alexandra Grigore și Robert Petrea (Opera Națională Iași), respectiv la Timișoara, Maria Sitariu și Gustavo Ferreira (Opera Națională Timișoara).

Misiune Caritabilă: Ultima oprire înainte de Finala Mondială din Houston (SUA)

Stars Gala funcționează și ca o rampă de lansare pentru tinerii balerini români cu rezultate remarcabile la nivel internațional. În deschiderea spectacolelor (Opening Act), publicul va putea aplauda o parte dintre micii virtuozi premiați recent la semifinalele Youth America Grand Prix (YAGP), acesta fiind ultimul lor spectacol în țară înainte de Finala Mondială din Houston, SUA:

  • Anastasia Burada (Locul 1 Barcelona), Ilinca Bendeac (Locul 1 Vicenza), Katreen Assaf (Locul 1 Portugalia), Camelia Lozovan (Locul 3 Vicenza – Iași)

Alături de aceștia, gala va fi onorată de prezența unor tineri artiști care completează tabloul excelenței:

    Ambasadorii Revolve Dance: Eduard Bogdan, Ariana Sitaru, Ana Ivan și Ioana Munteanu.

Invitați speciali de la English National Ballet School, Londra: Daria Ene și Ayan Hull-Jurkovic.

Evenimentul are o componentă caritabilă de susținere a excelenței, invitând sponsorii și partenerii să se alăture cauzei acestor tineri campioni pentru a le asigura resursele necesare în drumul spre marea performanță internațională.

Biletele sunt disponibile prin platforma iabilet.ro si la casele de bilete ale teatrelor

Parteneri: Youth America Grand Prix, Grishko, Radio Guerrilla.

Foto credit: STARS GALA

