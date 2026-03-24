„STARS GALA” aduce balerini de la Teatrul Mariinsky, Dutch National Theater şi Opera Naţională în turneu la Bucureşti, Iaşi, Timişoara şi Galaţi între 20 Aprilie şi 4 Mai

Între 20 aprilie și 4 mai, București, Galați, Timișoara și Iași devin epicentre ale baletului de clasă mondială, în cadrul STARS GALA – un eveniment-spectacol ce reunește pe aceleași scene nume legendare și viitoarea generație de aur a dansului.
Asociația Mapamond și Revolve Dance anunță turneul național Stars Gala, o producție de elită ce aduce excelența coregrafică în inima marilor orașe din România. Turneul debutează pe 20 aprilie la Teatrul Național „I.L. Caragiale' din București, apoi urmează reprezentații la:
Galați – 27 aprilie – Teatrul
Timișoara – 28 aprilie – Teatrul Naţional Mihai Eminescu
Iași – 4 mai – Opera Naţională Română
Regalul Bucureștean: Stelele de la Mariinsky și Amsterdam pe 20 Aprilie la TNB Sala Ion Caramitru
Ediția din Capitală (20 aprilie) va fi onorată de prezența extraordinară a unor invitați de renume mondial, care evoluează pe cele mai râvnite scene ale lumii:
Forța Operei Naționale București în turneu național
Nucleul artistic care va purta magia dansului prin țară este format din soliștii de prestigiu ai Operei Naționale București, oferind momente de o înaltă ținută tehnică și emoțională:
În fiecare oraș, acestora li se vor alătura soliștii profesioniști ai marilor scene locale: la Iași, Alexandra Grigore și Robert Petrea (Opera Națională Iași), respectiv la Timișoara, Maria Sitariu și Gustavo Ferreira (Opera Națională Timișoara).
Misiune Caritabilă: Ultima oprire înainte de Finala Mondială din Houston (SUA)
Stars Gala funcționează și ca o rampă de lansare pentru tinerii balerini români cu rezultate remarcabile la nivel internațional. În deschiderea spectacolelor (Opening Act), publicul va putea aplauda o parte dintre micii virtuozi premiați recent la semifinalele Youth America Grand Prix (YAGP), acesta fiind ultimul lor spectacol în țară înainte de Finala Mondială din Houston, SUA:
Alături de aceștia, gala va fi onorată de prezența unor tineri artiști care completează tabloul excelenței:
Ambasadorii Revolve Dance: Eduard Bogdan, Ariana Sitaru, Ana Ivan și Ioana Munteanu.
Invitați speciali de la English National Ballet School, Londra: Daria Ene și Ayan Hull-Jurkovic.
Evenimentul are o componentă caritabilă de susținere a excelenței, invitând sponsorii și partenerii să se alăture cauzei acestor tineri campioni pentru a le asigura resursele necesare în drumul spre marea performanță internațională.
Biletele sunt disponibile prin platforma iabilet.ro si la casele de bilete ale teatrelor
Parteneri: Youth America Grand Prix, Grishko, Radio Guerrilla.
Foto credit: STARS GALA