Prints & Effortless Tailoring. Garderoba masculină Maison Couture pentru primăvară

Odată cu venirea primăverii, garderoba masculină își schimbă subtil ritmul, lăsând loc unor piese mai fluide, texturilor ușoare și unei atitudini stilistice mai relaxate. Sezonul marchează tranziția de la layering-ul dens al iernii către un stil mai aerisit, în care detaliile, imprimeurile și materialele premium devin punctele centrale ale unei estetici contemporane. În acest context, Maison Couture propune o selecție de key pieces care reflectă direcțiile actuale ale modei masculine internaționale, reunind piese versatile, dar cu personalitate, semnate de unele dintre cele mai influente case de modă.

Printurile rămân unul dintre elementele definitorii ale sezonului. O cămașă cu imprimeu all-over semnată de Emporio Armani aduce un aer modern și sofisticat garderobei masculine, fiind realizată dintr-un amestec de lyocell care oferă o senzație de lejeritate și fluiditate. Silueta relaxată și textura materialului transformă această piesă într-o alegere ideală pentru ținutele urbane ale sezonului cald, unde eleganța se îmbină natural cu confortul.

În aceeași direcție creativă, universul vizual propus de Paul Smith continuă să redefinească modul în care imprimeurile pot deveni expresii ale stilului personal. Motivele grafice, elementele inspirate din natură sau simbolurile reinterpretate într-o manieră playful aduc o dimensiune artistică pieselor casual. Fie că este vorba despre o cămașă cu imprimeu ilustrativ sau despre modele cromatice îndrăznețe, aceste piese transformă o ținută de zi într-un statement subtil, dar memorabil.

Pe lângă imprimeuri, croielile relaxate definesc noua abordare a eleganței masculine. Pantalonii din seersucker tehnic cu pliuri discrete, creați de Emporio Armani, ilustrează perfect această direcție. Materialul ușor, textura delicată și construcția atentă oferă o alternativă modernă la pantalonii clasici de tailoring, păstrând în același timp un aer sofisticat. Rezultatul este o piesă versatilă, care poate fi integrată cu ușurință atât în ținute smart-casual, cât și în combinații relaxate pentru weekend.

Încălțămintea completează acest echilibru între eleganță și relaxare. Loafers din velur, semnați de Emporio Armani, adaugă o notă de rafinament discret și sunt definiția stilului effortless. Textura catifelată și liniile minimaliste îi transformă într-o piesă esențială pentru sezon, capabilă să completeze atât un look cu pantaloni tailoring, cât și o ținută casual cu accente sofisticate.

Pentru un registru stilistic mai clasic, reinterpretat într-o cheie contemporană, piesele semnate de Burberry aduc în prim-plan eleganța britanică emblematică. Polo-urile din bumbac, cu croieli curate și detalii subtile de branding, sunt piese esențiale în garderoba masculină de primăvară. Simplitatea lor rafinată le face extrem de versatile, fiind ideale pentru combinații cu pantaloni tailoring relaxați, denim sau chiar piese sportive reinterpretate.

Prin această selecție atent curatoriată, Maison Couture conturează o garderobă masculină care reflectă spiritul sezonului: relaxată, sofisticată și definită de piese cu identitate clară. De la imprimeuri expresive și texturi premium până la croieli contemporane și detalii rafinate, fiecare articol devine parte dintr-un stil personal construit cu naturalețe.

Selecția este disponibilă în magazinul Maison Couture din Băneasa Shopping City.

