Intră în atmosfera Sì Eau de Parfum Intense semnat de Giorgio Armani cu Domnica Mărgescu și Maurice Munteanu

Domnica Mărgescu, Fashion Director ELLE, și Maurice Munteanu, Fashion Editor ELLE, te invită să descoperi parfumul Sì EAU DE PARFUM INTENSE de la Giorgio Armani, într-o conversație în care povestesc despre cât de important este parfumul în viața fiecăruia dintre noi și la ce ar trebui să fim atenți atunci când îl alegem.

Sì EAU DE PARFUM INTENSE de la Giorgio Armani are o compoziție în care se regăsesc trandafiri, patchouli, dar și note de vârf de coacăze negre, precum și o sticlă lucioasă care conferă profunzime și intensitate parfumului și eleganță persoanelor care aleg să îl poarte.

„Îmi place foarte mult și capacul, care are ceva foarte Art Deco. Eu foarte multă vreme am ocolit parfumurile din trandafiri și de vreo 5-6 ani, chiar mai mult, am început să folosesc parfumuri care au trandafiri în compoziție și care e foarte pregnant. Nici patchouli nu prea foloseam și acum ador patchouli. Exact asta găsim în Sì de la Armani: trandafiri, patchouli, coacăze negre. E mai mult decât un parfum pentru că celebrează diversitatea, fluiditatea, feminitatea și feminismul, chestiuni despre care și noi vorbim constant în paginile revistei ELLE și care se regăsesc și în shooting-urile noastre”, mărturisește Maurice Munteanu.

Este un parfum fructat, oriental și chiprat, care conferă oricărei femei încrederea de a-și explora cea mai senzuală parte a sa, iar despre asta amintește și Domnica Mărgescu. „Mi se pare că îți dă putere. Doar o femeie puternică poate să poarte acest parfum. Dar cumva și fragil în același timp că femeile puternice sunt de fapt foarte fragile.”

„Parfumul este mai mult decât un accesoriu, mai mult decât o semnătură, că este un ceva care te îmbracă. Este prima carte de vizită. Ce e important e să identifici parfumurile care sunt în acea nișă a semnăturii, care pot deveni un parfum semnătură. Iar Sì se încadrează în categoria parfumurilor semnătură. Pe mine mă trimite foarte tare cu gândul la tot ce înseamnă colecții de seară de la Armani Privé, o linie senzațională de care noi amândoi suntem îndrăgostiți”, adaugă Maurice Munteanu.

Giorgio Armani Sì EAU DE PARFUM INTENSE este o interpretare intensă și sofisticată a parfumului feminin Sì. Notele de vârf de coacăze negre cuceresc prin prospețimea lor suculentă, inima parfumului este una profundă, cu note cald-lemnoase de trandafir și darvana. Amprenta finală de arome, condusă de patchouli și rășină, oferă parfumului persistență și un aer sofisticat, seducător.

