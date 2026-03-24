De la ”Lush Life” la locul 1 în Billboard Global, Zara Larsson ajunge pentru prima dată pe scena principală a unui festival din România

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

UNTOLD deschide un nou capitol și aduce, pentru prima dată pe scena principală a festivalului, un nume relevant din pop-ul internațional. Zara Larsson, artista suedeză ale cărei piese au generat zeci de miliarde de ascultări și vizualizări la nivel global și care a devenit, în timp, un reper al sound-ului pop contemporan, se alătură lineup-ului UNTOLD ONE.

Clasat pe locul 3 în lume în Top 100 Festivals, UNTOLD intră într-o nouă etapă și vine cu un lineup care urmărește direcția actuală a muzicii internaționale.

Într-o industrie în care totul se mișcă rapid, în care artiștii sunt, de multe ori, definiți de un singur moment, Zara Larsson a ales un alt ritm. Ascensiunea ei nu a fost niciodată explozivă în sensul clasic al industriei pop.

Primul moment important a venit în 2015, cu „Lush Life'. O piesă care a prins imediat și care a ajuns rapid în playlisturile din toată lumea. Aproape zece ani mai târziu, nu e doar o amintire frumoasă: a trecut de 2,1 miliarde de stream-uri pe Spotify și continuă să genereze buzz, inclusiv pe TikTok, unde a revenit natural în atenția unei noi generații.

A urmat „Never Forget You', colaborarea cu MNEK, și apoi albumul So Good (2017), care a pus-o pe harta pop-ului global. Proiectele de după, inclusiv Poster Girl (2021), au mers pe aceeași direcție: muzică accesibilă, bine și atent produsă.

În 2026, cifrele arată clar acest parcurs. Zara Larsson are zeci de milioane de ascultători lunari pe Spotify, iar piesele ei sunt prezente în playlisturile marilor stații radio. Nu e vorba despre un singur hit, ci despre o prezență constantă.

„Midnight Sun', lansat în 2025 și parte din cel mai recent proiect al artistei, a avut un start incredibil: aproape 3,9 milioane de stream-uri în prima zi pe Spotify. A continuat să crească și a depășit 180 de milioane de stream-uri pe platformă.

Track-ul face parte dintr-o etapă mai personală pentru artistă, un proiect inspirat de verile nordice și construit împreună cu colaboratori constanți, inclusiv MNEK — și marchează o direcție mai clară în sound-ul ei pop-dance.

Schimbarea de dinamică a venit odată cu „Stateside', colaborarea cu PinkPantheress. Lansarea nu indica inițial un hit global major, însă contextul a accelerat totul. Momentul în care Alysa Liu a folosit piesa într-un program demonstrativ la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina a generat distribuție masivă în social media.

Din acel moment piesa a crescut rapid la nivel global. Conform datelor publicate de Billboard, Stateside' a ajuns pe locul 1 în Global 200 și Global Excl. U.S., și marchează primul No.1 pentru ambele artiste în aceste clasament. Succesul a fost susținut de streaming puternic și de expunere virală.

În paralel, Larsson și-a consolidat o identitate vizuală recognoscibilă. Aparițiile recente sunt definite de o estetică simplă, cu accente de roz și styling controlat.

Prezența ei online urmează același model. Zara Larsson este activă și directă pe social media și a fost constant vocală pe teme politice și sociale. Într-un context în care mulți artiști evită poziționările publice, această abordare o diferențiază. Într-o industrie în care vizibilitatea fluctuează rapid, Zara a continuat să se reinventeze.

Lineup-ul primului val de artiști confirmat pentru UNTOLD ONE 2026 este completat de nume care au definit cultura pop și electronică a ultimului deceniu: Lewis Capaldi, unul dintre cele mai puternice fenomene pop ale ultimului deceniu, vine pentru prima dată în România, alături de Flo Rida, Swae Lee, Martin Garrix, Kygo, The Chainsmokers, Marshmello, Lost Frequencies, Sebastian Ingrosso, Steve Aoki, Mestiza, Tash Sultana, Afrojack și R3hab.

Abonamentele sunt disponibile pe untold.com, iar fanii își pot rezerva experiența UNTOLD ONE 2026, cu abonamente care pot fi achiziționate cu posibilitatea de plată în rate.

UNTOLD ONE va avea loc între 6–9 august 2026, în Cluj-Napoca.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro