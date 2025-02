Zoë Kravitz, mărturisiri emoționante despre Channing Tatum, la câteva luni de la despărțire: „Îmi pasă foarte mult”

Zoë Kravitz este protagonista noului număr al revistei ELLE USA. Pe lângă pictorialul inedit pe care l-a realizat pentru publicație, actrița, în vârstă de 36 de ani, a oferit și un interviu sincer, vorbind despre cariera sa, dar și despre relația cu fostul ei logodnic, Channing Tatum.

Zoë și Channing s-au cunoscut și s-au îndrăgostit pe platourile de filmare de la Blink Twice, peliculă regizată chiar de Kravitz, în care Tatum interpretează rolul principal.

Întrebată dacă despărțirea i-a schimbat felul în care privește filmul astăzi, actrița a răspuns: „Deloc. Iubesc acest proiect pe care l-am creat împreună și îmi pasă foarte mult de el”.

„Chiar și atunci când menționezi cât de grozavă a fost prestația lui, îmi încălzește inima să aud asta și sunt atât de fericită că toate aceste lucruri s-au întâmplat. Mă simt pur și simplu recunoscătoare că am avut ocazia să parcurgem această călătorie împreună.”

Reflectând asupra relației sale cu actorul din Magic Mike, Kravitz a adăugat: „Are atât de multe lucruri grozave care urmează și cred că se află într-un moment al carierei în care se simte cu adevărat încrezător, iar oamenii descoperă laturi diferite ale lui. Are multe de oferit, așa că sunt entuziasmată de faptul că lumea va continua să vadă asta.”

În cadrul interviului, Zoë a vorbit și despre inspirația din spatele debutului său regizoral, recunoscând că și-a dorit ca subiectul filmului să se axeze pe „traumă”.

În luna august a anului trecut, într-un interviu acordat revistei WSJ Magazine, Zoë Kravitz a mărturisit că Channing Tatum a fost „prima ei alegere” atunci când a făcut castingul pentru film, chiar dacă nu se cunoscuseră încă.

„Am simțit, chiar și de la distanță, înainte de a-l cunoaște, că este un feminist și că nu se teme să exploreze această zonă întunecată, pentru că el știe că nu este asta. De aceea am fost atrasă de el și am vrut să mă întâlnesc cu el. Și am avut dreptate. Sunt foarte recunoscătoare că acest film l-a adus în viața mea în acest fel.”