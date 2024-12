Zoë Kravitz, declarație neașteptată despre Channing Tatum, la scurt timp după ce au anulat logodna

Deși s-au despărțit recent, Zoë Kravitz are doar cuvinte de laudă la adresa fostului său logodnic, Channing Tatum. Actrița și-a exprimat aprecierea pentru Tatum, explicând de ce l-a distribuit în rolul lui Slater King în cel mai recent film al lor, Blink Twice.

„Channing a fost prima persoană la care m-am gândit pentru rolul lui Slater King și nu știu de unde a venit această idee”, i-a spus ea regizorului Matt Reeves într-un interviu pentru seria Directors on Directors de la Variety.

„Știam că personajul trebuia să fie cineva în care să avem încredere… Am vrut să transform carisma lui într-o armă. Nu l-am mai văzut niciodată făcând ceva de genul acesta”, a adăugat Kravitz, în vârstă de 36 de ani.

Comentariile actriței din X-Men: First Class vin la aproape două luni după ce cuplul și-a anulat logodna, punând capăt unei relații de trei ani.

Cei doi au fost văzuți ultima dată împreună pe 6 octombrie la vizionarea unei piese de teatru în New York. Ulterior, actrița a fost surprinsă singură de mai multe ori sau în compania prietenilor, însă în toate imaginile s-a putut observa că ea nu mai poartă inelul de logodnă.

Zoë Kravitz și Channing Tatum s-au cunoscut și s-au îndrăgostit în timp ce lucrau la filmul Blink Twice, care a fost lansat în cinematografe pe 23 august. Tatum a promovat proiectul în timpul unui interviu la The Tonight Show Starring Jimmy Fallon.

„Crearea este, practic, limbajul nostru de iubire', a spus Channing în interviu. „Ne bucurăm cu adevărat de asta. Nu am avut nicio teamă să fac un film cu cineva care este… știi tu, iubirea vieții tale.” Publicul a răspuns cu un „awww”, în timp ce Jimmy a mimat că își șterge lacrimile.

Channing a adăugat mai târziu: „Filmul este cu adevărat ea, este pur și simplu ea. Întreaga ei personalitate este în acest film, iar filmul este înfricoșător.”

Zoë Kravitz și Channing Tatum s-au logodit în octombrie 2023, după doi ani de relație. Ei s-au cunoscut pe platourile de filmare de la Blink Twice, peliculă regizată chiar de Kravitz, în care Tatum interpretează rolul principal. Kravitz a declarat pentru GQ că Tatum a fost un sprijin important pentru ea în acea perioada și că experiența de a lucra împreună i-a apropiat și mai tare.

„Fie că mi-a făcut un ceai sau că mi-a turnat o băutură, a fost cu adevărat protectorul meu, iar asta a fost minunat și foarte dulce. Cred că dacă poți face așa ceva împreună, e un test bun. Și am ieșit din asta și mai puternici.”

În luna august, într-un interviu acordat revistei WSJ Magazine, Zoë Kravitz a mărturisit că Channing Tatum a fost „prima ei alegere” atunci când a făcut casting-ul pentru film, chiar dacă nu se cunoscuseră încă.

„Am simțit, chiar și de la distanță, înainte de a-l cunoaște, că este un feminist și că nu se teme să exploreze această zonă întunecată, pentru că el știe că nu este asta. De aceea am fost atrasă de el și am vrut să mă întâlnesc cu el. Și am avut dreptate. Sunt foarte recunoscătoare că acest film l-a adus în viața mea în acest fel.”