Violeta, fiica Andreei Marin, a împlinit 13 ani, iar mama ei i-a transmis un mesaj emoționant

Violeta, fiica pe care Andreea Marin o are din căsătoria cu Ștefan Bănică, a împlinit vârsta de 13 ani. Cu această ocazie, prezentatoarea TV a împărtășit cu urmăritorii ei două imagini speciale și de colecție cu fiica ei, alături de un mesaj emoționant.

„Atât erai de pitică, draga mea… Și chiar mai mică, un boț de omuleț, cândva… Iubirea mea cea fără limite să-ți fie pavăză, sufletul meu! La mulți ani, Violeta mea cu ochi de cer senin!”, a fost mesajul transmis de Andreea Marin.

Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de Andreea Marin (@andreeamarinromania)

Andreea Marin și fiica ei, Violeta, au o relație extrem de specială. Anul acesta, la Gala Premiilor UCIN, Andreea a venit însoțită de Violeta.

Andreea Marin a mărturisit într-un interviu că ea și fiica ei au o comunicare deschisă și că Violeta dă dovadă de maturitate la această vârstă. „Am norocul să am un copil tare bun la şcoală, care se ajută singur, cred că nici nu m-aş pricepe, sunt depăşită de priceperea ei. Dar sunt mereu atentă, prezentă la şcoală la nevoie, comunicăm, o sprijin, pentru mine educaţia e o bază foarte importantă pentru ca ea să ajungă ulterior pe picioarele ei. (…) E foarte precoce, practic, ea e cea mai mică din an, a mers în clasa întâi la 4 ani şi jumătate, a avut o curiozitate şi o energie specială, nu am putut să o ţin în loc”, a declarat Andreea Marin pentru OK! Magazine.

Sărbătorile de iarnă au o semnificație specială pentru Andreea Marin pentru că în această perioadă, pe lângă aniversarea Violetei, pe data de 22 decembrie este ziua de naștere a prezentatoarei TV. Gazda emisiunii „Nu există nu se poate” de pe TVR 2 a vorbit recent despre cum își va petrece aceste sărbători. „Sărbătorile sunt mereu acasă, pentru noi. Ne adunăm împreună cu cei dragi la noi acasă, decorăm totul ca într-o poveste, iubesc această culoare, mireasma și căldura sărbătorilor de iarnă. Sunt născută pe 22 decembrie, cu o săptămână înaintea mea e ziua de naștere a fetiței mele, deci e o lună plină de bucurii”, a spus prezentatoarea TV pentru Click!.

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro