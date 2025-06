Violeta Bănică, mesaj emoționant după absolvirea liceului: „E greu de crezut că, din acest moment, totul se schimbă”

Tânăra a terminat studiile la International School of Bucharest (ISB), instituția în care și-a petrecut o parte importantă a formării personale și academice. Cu sinceritate și emoție, Violeta a vorbit despre încheierea acestei etape și începutul uneia noi, dar și despre oamenii care i-au fost alături.

Postarea sa a inclus și un mesaj de mulțumire adresat celor care au susținut-o de-a lungul anilor – profesori, prieteni și familie – scoțând în evidență cât de mult a contat încrederea primită din partea acestora.

Cu o maturitate emoțională evidentă, Violeta și-a încheiat mesajul exprimându-și recunoștința pentru susținerea necondiționată primită în anii de școală și acasă:

Finalizarea liceului marchează și începutul unei noi etape în viața ei: din toamnă, Violeta va începe cursurile universitare în Statele Unite. A fost admisă la Cornell University, una dintre cele mai respectate instituții academice din lume, unde își va continua dezvoltarea profesională și personală.

View this post on Instagram

De altfel, Andreea Marin a dezvăluit încă din decembrie această reușită a fiicei sale, exprimându-și bucuria într-un mesaj public:

Cu visuri mari, determinare și sprijin din partea celor dragi, Violeta Bănică pornește acum pe un drum nou, dincolo de granițele țării, pregătită să-și construiască propriul destin.

Andreea Marin și fiica ei, Violeta, au vizitat facultatea din America unde va învăța tânăra, iar prezentatoarea s-a declarat impresionată de ce a văzut în campusul universitar.

„Primii pași în campusul Cornell University din statul New York, unde am ajuns cu teamă, cu îndoieli, ca orice mamă care-și vede copilul zburând prea departe. Dar când am înțeles totul și am descoperit sistemul de învățământ superior de aici, șansele ce se deschid după studii și mai ales entuziasmul Violetei și zâmbetul larg de pe chipul ei, o liniște s-a așternut peste sufletul meu. Ne-au întâmpinat colegi ai săi care ne-au ghidat prin orașul pitoresc dedicat doar studenților, dascălilor și personalului dedicat activităților lor. Natura cat vezi cu ochii, dealuri verzi și poduri peste cascade, ca într-o poveste. Biblioteca botezată Harry Potter. Clădiri de studiu cu o istorie impresionantă, săli de spectacole, dedicate artei sau sportului. Dascăli care inspiră. Un loc în care ajungi cu greu, după ani de muncă, dar în care ai șansa să pui cărămidă peste cărămidă pentru un viitor care depinde, în fiecare clipă, mai ales de dăruirea și munca studentului. Dumnezeu să ne țină pe toți sănătoși și în pace, să putem avea grijă în liniște de ceea ce depinde de noi”, a povestit Andreea Marin pe rețelele de socializare.