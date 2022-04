Un clip video din 2019 cu Will Smith și soția lui, Jada, a devenit viral. Care este motivul

La scurt timp de la incidentul violent ce a avut loc la gala Premiilor Oscar, Will Smith și soția sa, Jada, atrag din nou atenția întregii lumi. De data aceasta este vorba despre un clip video pe care Jada Pinkett Smith l-a postat pe contul său de Instagram în 2019. În înregistrare, Jada îi cere lui Will să vorbească despre relația lor, însă actorul se arată extrem de deranjat de abordarea soției sale. Aceasta precizează că Esther Perel va fi invitată în cadrul show-ului său Red Table Talk și îl întreabă pe Smith dacă consideră că sfaturile autoarei au fost de ajutor în redefinirea relației lor.

Însă Jada Pinkett Smith ignoră dorința soțului ei, întoarce camera către ea și spune:

Will Smith încearcă să pună capăt clipului video, răspunzându-i:

Jada încheie videoclipul invitându-și fanii să îi urmărească emisiunea.

Old footage of Jada Pinkett Smith forcing Will Smith to respond on her IG Live resurfaces pic.twitter.com/9yqyQwVl4s

— Sanade (@swxxtsanade) April 7, 2022