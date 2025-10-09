Toto Dumitrescu, reacție neașteptată după ce a aflat că va fi urmărit penal pentru conducere sub influența substanțelor interzise: „Sunt victima…”

Toto Dumitrescu nu s-a declarat surprins de decizia polițiștilor de a-i extinde urmărirea penală și pentru conducere sub influența drogurilor.

Instanța a decis schimbarea măsurii preventive în cazul lui Toto Dumitrescu, după incidentul rutier soldat cu fugă de la locul faptei și testarea pozitivă pentru substanțe interzise. Actorul, care fusese arestat preventiv pe 17 septembrie pentru 30 de zile, a obținut înlocuirea detenției cu arest la domiciliu, în urma cererii depuse de avocatul său.

Toto Dumitrescu, urmărit penal și pentru conducere sub influența drogurilor

Polițiștii au extins urmărirea penală împotriva fiului fostului fotbalist Ilie Dumitrescu, așa că îl vor cerceta pe Toto Dumitrescu și pentru că ar fi condus sub influența drogurilor.

Toto Dumitrescu nu s-a declarat surprins de decizia polițiștilor de a-i extinde urmărirea penală și pentru conducere sub influența drogurilor. Cu toate acestea, actorul susține că a consumat substanțe interzise după accidentul rutier în care a fost implicat în data de 14 septembrie, nu înaintea acestuia.

„Tu crezi că sunt surprins? Nu sunt surprins. Nu am condus sub influență, că este o suspiciune fără acuzații fondate. Punct. Am consumat după accident, da, îmi pare rău, sunt victima consumului. Opriți drogurile de pe străzi, să dispară. Și atunci o să ne revenim și noi”, a declarat tânărul, pentru Știrile Pro TV.

În prezent, actorul se află în arest la domiciliu. Toto susține că nu el a provocat accidentul rutier din 14 septembrie și că motivul pentru care a fugit de la fața locului ar avea legătură cu iubita lui, nu cu faptul că ar fi consumat substanțe interzise.

Accidentul în care a fost implicat Toto Dumitrescu a avut loc pe 14 septembrie

Evenimentul a avut loc pe 14 septembrie, pe bulevardul Mircea Eliade din București. Mașina condusă de Toto Dumitrescu, care circula cu viteză ridicată, a fost lovită de un alt autoturism venit dinspre bulevardul Primăverii, provocând o coliziune în lanț în care au fost implicate trei vehicule. După impact, tânărul a părăsit locul faptei.

Acesta a fost găsit de polițiști două zile mai târziu, pe 16 septembrie, și reținut pentru 24 de ore. Testul rapid efectuat atunci a indicat prezența cocainei. A doua zi, pe 17 septembrie, judecătorii dispuseseră arestarea preventivă pentru 30 de zile – măsură care a fost revocată.

„În motivarea instanței se precizează: „S-a reținut că inculpatul se află în situația prevăzută de art. 223 alin. (1) lit. a) C.proc.pen., întrucât din probe rezultă suspiciunea rezonabilă că acesta a fugit și s-a ascuns în scopul de a se sustrage de la urmărirea penală, respectiv, ulterior accidentului din data de 14.09.2025, s-a deplasat la altă adresă decât cea la care locuiește în fapt și, deși cunoștea că este căutat de organele de poliție – astfel cum rezultă din declarația concubinei sale – inculpatul s-a ascuns, inclusiv în momentul în care agenții de poliție s-au prezentat la apartamentul în care se afla, refuzând să răspundă, fiind necesară emiterea unui mandat de aducere cu pătrunderea fără consimțământ în imobil. Iar pe baza evaluării gravității faptei (infracțiune contra siguranței circulației pe drumurile publice, comisă prin părăsirea locului accidentului până la sosirea organelor de constatare), a modului și circumstanțelor de comitere a acesteia (există indicii că inculpatul, deși a observat că persoana vătămată era blocată în autovehicul, a ales să părăsească zona pentru a evita testarea pentru prezența substanțelor psihoactive în organism), precum și a antecedentelor penale (inculpatul nu este la primul contact cu legea penală, dispunându-se față de acesta amânarea aplicării pedepsei pentru comiterea unei infracțiuni de conducere a unui vehicul sub influența substanțelor), instanța a apreciat că măsura arestării preventive este justificată”, se arată în motivarea instanței.

Toto Dumitrescu a părăsit locul accidentului

Accidentul a lăsat-o pe Ilinca Amariei, cunoscută tenismenă, rănită grav, iar mai multe mașini au fost avariate. Martorii l-au identificat pe Toto Dumitrescu la volan, însă acesta a părăsit imediat locul evenimentului, fără a acorda ajutor victimei.

Dacă ancheta va demonstra că Toto Dumitrescu a condus sub influența substanțelor interzise și a părăsit scena accidentului, pedeapsa poate include o condamnare cu închisoare, conform Codului Penal. Pentru a dovedi infracțiunea de conducere sub influența drogurilor, legea cere nu doar confirmarea substanței în probele biologice, ci și demonstrarea faptului că aceasta a afectat capacitatea de a conduce.

Foto: Arhiva ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
