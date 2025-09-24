Ce a decis instanța pentru Toto Dumitrescu, după accidentul rutier din București și acuzațiile că a condus sub influența substanțelor interzise

Instanța a dispus arestarea preventivă a lui Toto Dumitrescu, fiul fostului fotbalist Ilie Dumitrescu, după implicarea sa într-un accident rutier în cartierul Primăverii din București. Tânărul este cercetat pentru „părăsirea locului accidentului” și pentru consum de cocaină, confirmat ulterior de testele INML.

Toto Dumitrescu, arestat preventiv

Accidentul a avut loc pe 14 septembrie 2025, iar potrivit instanței, Toto s-a mutat la o altă adresă decât cea oficială și a refuzat să se prezinte autorităților, fiind necesară emiterea unui mandat pentru a intra în apartamentul său. Judecătorii au apreciat gravitatea faptei, având în vedere că o persoană a rămas blocată în autoturism și că el a încercat să evite testarea pentru substanțe psihoactive. De asemenea, au fost luate în considerare antecedentele penale, inclusiv o condamnare anterioară pentru conducere sub influența drogurilor.

În motivarea instanței se precizează: „S-a reținut că inculpatul se află în situația prevăzută de art. 223 alin. (1) lit. a) C.proc.pen., întrucât din probe rezultă suspiciunea rezonabilă că acesta a fugit și s-a ascuns în scopul de a se sustrage de la urmărirea penală, respectiv, ulterior accidentului din data de 14.09.2025, s-a deplasat la altă adresă decât cea la care locuiește în fapt și, deși cunoștea că este căutat de organele de poliție – astfel cum rezultă din declarația concubinei sale – inculpatul s-a ascuns, inclusiv în momentul în care agenții de poliție s-au prezentat la apartamentul în care se afla, refuzând să răspundă, fiind necesară emiterea unui mandat de aducere cu pătrunderea fără consimțământ în imobil. Iar pe baza evaluării gravității faptei (infracțiune contra siguranței circulației pe drumurile publice, comisă prin părăsirea locului accidentului până la sosirea organelor de constatare), a modului și circumstanțelor de comitere a acesteia (există indicii că inculpatul, deși a observat că persoana vătămată era blocată în autovehicul, a ales să părăsească zona pentru a evita testarea pentru prezența substanțelor psihoactive în organism), precum și a antecedentelor penale (inculpatul nu este la primul contact cu legea penală, dispunându-se față de acesta amânarea aplicării pedepsei pentru comiterea unei infracțiuni de conducere a unui vehicul sub influența substanțelor), instanța a apreciat că măsura arestării preventive este justificată”, se arată în motivarea instanței.

Ce a spus fiul lui Ilie Dumitrescu

Accidentul a lăsat-o pe Ilinca Amariei, cunoscută tenismenă, rănită grav, iar mai multe mașini au fost avariate. Martorii l-au identificat pe Toto la volan, însă acesta a părăsit imediat locul evenimentului, fără a acorda ajutor victimei.

După incident, fiul lui Ilie Dumitrescu a fost reținut de poliție, arestat inițial pentru 24 de ore și apoi plasat în arest preventiv pentru 30 de zile. Testele rapide și analizele efectuate la INML au confirmat prezența de substanțe interzise în organismul său. În ciuda acestor rezultate, Toto Dumitrescu continuă să nege consumul de droguri.

Aflat în custodia poliției, Toto Dumitrescu a fost întrebat de un reporter de ce a ales să fugă de la fața accidentului, însă declarațiile acestuia sunt halucinante.

„Reporter: Care e motivul pentru care ai fugit?

Toto Dumitrescu: Să mă ****** în c*r.

Reporter: Ăsta e răspunsul tău?

Toto Dumitrescu: E fix răspunsul meu. Te pup.

Reporter: Ţi se pare ok că ai lăsat-o pe fata aia acolo?

Toto Dumitrescu: E vina ei”, a fost discuția dintre Toto Dumitrescu și un reporter.

foto: Arhiva ELLE

