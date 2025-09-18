Toto, fiul lui Ilie Dumitrescu, arestat după ce a provocat un accident și a fugit de la fața locului

Judecătoria Sectorului 1 a decis arestarea preventivă pentru 30 de zile a lui Toto Dumitrescu, fiul fostului fotbalist Ilie Dumitrescu, după ce acesta a părăsit locul unui accident rutier, la cererea procurorilor.

Toto Dumitrescu, în arest

Decizia instanței vine în aceeași zi în care Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 a demarat urmărirea penală pentru fapta respectivă. Toto Dumitrescu, în vârstă de 27 de ani, ar fi părăsit locul accidentului chiar dacă cealaltă mașină implicată a provocat impactul prin neacordarea priorității.

„Din probatoriul administrat a rezultat că, la data de 14.09.2025, în jurul orei 13:00, în timp ce conducea un autovehicul pe bd. Mircea Eliade din mun. București, sector 1, la intersecția cu bd. Primăverii, inculpatul a intrat în coliziune cu un alt autovehicul care nu a acordat prioritate de trecere. Deși în urma accidentului a rezultat rănirea unei persoane, inculpatul a părăsit locul accidentului fără încuviinţarea poliţiei sau a procurorului”, se arată în comunicatul Ministerului Public, transmite hotnews.ro.

Procurorii au subliniat că Toto Dumitrescu nu este la primul incident cu legea, invocând o condamnare anterioară pentru încălcarea legislației rutiere.

„Inculpatul nu este la primul conflict cu legea penală, săvârșind în trecut o infracțiune de conducere a unui vehicul sub influența substanțelor psihoactive, pentru care instanța a dispus amânarea aplicării pedepsei de 8 luni închisoare”, precizează sursa citată.

Accidentul s-a produs duminică, în jurul orei 13:05, la intersecția dintre bulevardul Mircea Eliade și bulevardul Primăverii, Sector 1, București. Brigada Rutieră a fost sesizată prin apelul de urgență 112. Conform anchetei, o tânără de 23 de ani, aflată la volanul unui autoturism pe bd. Primăverii, a intrat în coliziune cu mașina condusă de Toto Dumitrescu pe bd. Mircea Eliade. Impactul a făcut ca primul vehicul să avarieze și un alt autoturism care circula în spatele său.

Șoferița rănită a fost transportată la spital pentru îngrijiri medicale, însă Toto Dumitrescu a părăsit locul accidentului pe jos, profitând de confuzia creată. După aproximativ 48 de ore, polițiștii l-au identificat într-un apartament, fiind reținut și dus la audieri. Acesta este acuzat de săvârșirea infracțiunii de părăsirea locului accidentului sau modificarea ori ștergerea urmelor acestuia.

În plus, expertiza toxicologică efectuată la Institutul Național de Medicină Legală a confirmat că Toto Dumitrescu consumase cocaină înainte de producerea accidentului.

Astfel, fiul fostului fotbalist se află acum în arest preventiv pe o perioadă de 30 de zile, pe durata anchetei desfășurate de autorități, în timp ce procurorii continuă investigațiile pentru a stabili toate circumstanțele accidentului și responsabilitățile implicate.

Declarații halucinante când a fost prins de poliție

Aflat în custodia poliției, Toto Dumitrescu a fost întrebat de un reporter de ce a ales să fugă de la fața accidentului, însă declarațiile acestuia sunt halucinante.

„Reporter: Care e motivul pentru care ai fugit?

Toto Dumitrescu: Să mă ****** în c*r.

Reporter: Ăsta e răspunsul tău?

Toto Dumitrescu: E fix răspunsul meu. Te pup.

Reporter: Ţi se pare ok că ai lăsat-o pe fata aia acolo?

Toto Dumitrescu: E vina ei”, a fost discuția dintre Toto Dumitrescu și un reporter.

