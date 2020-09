Tatăl lui Gigi Hadid a transmis un mesaj emoționant pentru nepoata sa

În ultimul timp, zvonurile conform cărora Gigi Hadid ar fi devenit mamă au luat amploare. Iar acum, speculațiile fanilor și ale tabloidelor par a fi confirmate de mesajul pe care tatăl lui Gigi Hadid, Mohamed, l-a transmis nepoatei sale. Acesta a postat pe contul său de Instagram o poezie extrem de emoționantă pentru fiica lui Gigi.

„Bună, micuța mea nepoată, sunt eu, iar inima mea e cât se poate de fericită. Îți doresc soarele și luna, îți doresc să fii fericită. Să știi că bunicul va fi mereu aici, o să fac orice, orice pentru tine, draga mea. Când am auzit că vei veni, am zâmbit, și o lacrimă mi-a căzut. Am plâns știind că inima mea va fi a ta întotdeauna”, a scris Mohamed.

Acesta a continuat cu un mesaj către fiica sa, în care îi mărturisea cât de mult o iubește. „Vreau să îți spun că te iubesc foarte mult și că sunt extrem de mândru de tine.”

Urmăritorii lui l-au întrebat ulterior dacă Gigi Hadid a născut, însă acesta a spus că „încă nu.”

Însă Mohamed nu este singurul din famila Hadid care a făcut astfel de declarații în public. Bella Hadid a postat o fotografie realizată în vara acestui an, imagine în care apare alături de Gigi Hadid, în timp ce amândouă își arată cu amuzament abdomenul. „Două chifle în cuptor, numai că a mea este de la un burger și a lui Gigi este de la Zayn”, a scris Bella în descrierea imaginii completând cu „Vă iubesc pe amândoi incredibil de mult – nu mă pot opri din plâns.”

În mai anul acesta, Gigi Hadid a anunțat că ea și Zayn Malik urmează să devină părinți, într-un interviu cu Jimmy Fallon, iar recent am aflat și că celebrul cuplu așteaptă o fetiță. Yolanda Hadid, mama lui Gigi Hadid, a declarat într-un interviu recent că modelul va naște în luna septembrie.

