Survivor România All Stars! Cine este primul concurent care ar participa la competiție

Fanii Survivor vor fi încântați să afle că PRO TV ar plănui o ediție specială a competiției. Survivor România All Stars promite să îi aducă pe cei mai îndrăgiți concurenți de până acum în taberele improvizate, gata să își dispute titlul de cel mai bun luptător. Ei bine, se pare că primul concurent și-a confirmat deja prezența în emisiunea pe care o așteaptă cu nerăbdare.

Zannidache, câștigătorul Survivor România 2021, le-a transmis fanilor săi prin intermediul unui video publicat pe YouTube că abia așteaptă să se întoarcă în competiție și să dea totul pe traseu.

În stilul său caracteristic, Zanni a vorbit deschis despre experiența Survivor și cum este nerăbdător să învingă. Totodată, acesta le-a transmis internauților că le dedică participarea sa în ediția All Stars.

„Aștept Survivor All Stars să sparg ficații în dușmani. Și după ce se termină All Stars, vă zic împăcat că pot să mor liniștit, nu mai am nevoie de nimic. După ce termin All Stars. Și la All Stars mă duc pentru voi, după… pot să mor liniștit”, a declarat Zanni în live-ul de pe YouTube.