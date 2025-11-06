Theo Rose, mărturisiri sincere despre căsnicia cu Anghel Damian. Ce planuri de familie au: „Nu-mi doresc în 2026 un copilaș”

Theo Rose a dezvăluit detalii despre relația cu Anghel Damian și planurile de familie pentru noul an.

Theo Rose și Anghel Damian au sărbătorit în septembrie primul an de la căsătoria lor, un an plin de bucurii și momente speciale alături de fiul lor, Sasha Ioan, care a împlinit doi ani. Povestea lor de iubire a început pe platoul de filmare de la serialul „Clanul”, iar de atunci cei doi au construit o familie fericită, marcată de discreție, dar și de momente de neuitat.

Theo Rose, dezvăluiri despre al doilea copil

Theo Rose a vorbit recent despre provocările și bucuriile vieții de mămică, dezvăluind cât de mult se bucură acum de timpul petrecut alături de băiețelul ei.

„Nu-mi doresc în 2026 un copilaș. Abia am înțeles ce e asta! Acum, mai stau un pic să mă bucur de el, acum am început să-mi placă. Nu mai sunt obosită, doarme copilul noaptea. Mi-am adaptat programul la el, îl duc dimineața la grădiniță ca să nu existe probleme de nici un fel”, a mărturisit vedeta pentru Click.

Într-un ton optimist, Theo Rose a făcut și o retrospectivă a anului care a trecut:

„A fost un an bun! La mine de când a început cu Anghel a fost numai bine. Așa a vrut Dumnezeu să fie! Am fost și la biserică, mă rog și la Dumnezeu în fiecare seară, îi mulțumesc că mi-a ales un destin frumos. Sper să fie tot așa!”

Theo Rose, despre cea mai dificilă perioadă trăită cu Anghel Damian

De câțiva ani, Theo Rose și Anghel Damian formează unul dintre cele mai admirate și discutate cupluri din showbizul românesc. Chiar dacă amândoi au preferat să-și trăiască povestea de dragoste departe de atenția presei, viața lor profesională intensă a atras adesea interesul publicului.

Recent, artista a făcut o mărturisire emoționantă pe rețelele de socializare, dezvăluind că vara anului 2024 a fost una extrem de dificilă pentru ei. Din cauza proiectelor profesionale solicitante, Theo și Anghel au petrecut foarte puțin timp împreună.

Actorul și regizorul Anghel Damian a fost implicat în filmările pentru serialul Tătuțu, difuzat pe VOYO, și pentru pelicula CursaTheo Rose a povestit cu sinceritate cum a resimțit acea perioadă:

„Am urât filmul Cursa. Vara lui 2024 a fost cea în care abia dacă l-am mai văzut pe Anghel. Întâi lunile de pregătire, când, chiar și acasă, vorbea întruna la telefon. Apoi filmările… ziua la Tătuțu, noaptea la Cursa. Am preluat tot ce ținea de Sasha și am tăcut. Deși îmi venea să merg pe platou și să scot ochi. Nu l-am văzut niciodată mai obosit, mai irascibil…”, a scris artista.

Theo a povestit și un moment care ar fi trebuit să fie o seară frumoasă în doi, dar s-a transformat într-o nouă situație tensionată.

„Într-o seară mi-a făcut o surpriză. Avea o filmare mai ușoară, a lăsat pe altcineva în loc și am ieșit să mâncăm împreună. Nici n-am apucat să ne așezăm bine, că a sunat telefonul. Un accident grav pe platou. Cineva era să o pățească, iar o mașină importantă din film fusese distrusă. Am mâncat singură în seara aia… El nu s-a mai întors. N-am zis nimic, deși nu e deloc felul meu. Dar am știut că ce avea nevoie atunci era liniște. Știa cât de greu e să faci genul ăsta de film în România. Și s-a dat peste cap să iasă totul bine. Să demonstreze că există potențial, că nu e doar despre bani, ci și despre oameni pasionați și dedicați. Visul lui a fost să facă din filmul ăsta un produs calitativ și să aveți încredere în munca lui. Visul meu e ca el să fie văzut de toată lumea așa cum îl văd eu. Trebuie să vedeți Cursa. S-a reușit o treabă al naibii de complicată, care mi-a mâncat o vară. De pe 24 octombrie 2025 puteți vedea filmul în toate cinematografele”, a transmis Theo Rose.

Foto: Arhiva ELLE

