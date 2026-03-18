Planurile pentru nunta lui Miley Cyrus sunt deja puse în practică. Ce își dorește vedeta?

Nunta lui Miley Cyrus cu partenerul său de viață, Maxx Morando, a devenit ținta curiozității tuturor fanilor cântăreței încă de la anunțul surprinzător al logodnei dintre cei doi, care a fost confirmat pentru presă și public în luna decembrie a anului trecut.

Vestea logodnei a fost făcută publică de o sursă apropiată vedetei, care a confirmat pentru publicația People zvonurile care circulau deja de ceva vreme.

„Miley își iubește viața acum. Totul pare că e pus la locul lui”, declara respectiva sursă.

Ulterior, la doar o zi distanță, Cyrus însăși a vorbit despre felul în care a fost surprinsă cu cererea în căsătorie de logodnicul ei, Maxx Morando, în vârstă de 27 de ani.

„Nu sunt ușor de surprins pentru că îmi place să controlez fiecare situație. Dar vă spun că am fost foarte, foarte surprinsă.”, a spus aceasta în cadrul unei apariții în emisiunea TV Good Morning America.

De la aflarea veștii că a spus da, nunta lui Miley Cyrus a devenit subiect de speculații intense atât între numeroșii fani ai vedetei, cât și în rândul publicațiilor dedicate celebrităților. Și iată că acum s-au aflat primele detalii despre planurile cuplului. O sursă care a dat declarații în exclusivitate pentru People a arătat că cei doi își doresc „o nuntă mică și semnificativă, mai degrabă decât o producție uriașă în stil Hollywood„.

Iar asta deoarece, arată respectiva sursă, „Maxx e o persoană foarte privată, și nici ea nu e altfel. Când se căsătoresc, va fi ceva mic și care să aibă semnificație pentru ei doi.”

Miley Cyrus, câștigătoare de Grammy, și-a petrecut întreaga viață sub lumina reflectoarelor. Relația sa cu Maxx Morando a devenit publică în decembrie 2021, atunci când cuplul a fost fotografiat în culisele producției NBC de sărbători Miley’s New Year’s Eve Party, în Miami. Confirmarea oficială, însă, a venit luni mai târziu, când cei doi au fost surprinși sărutându-se în Hollywood, în aprilie 2022. Însă cântăreața nu a vorbit despre asta decât peste un an mai târziu, în iunie 2023, într-un interviu pentru ediția britanică a revistei Vogue. Atunci, ea a povestit că relația a pornit de la un blind date aranjat de prieteni.

„Ei bine, era pe nevăzute mai mult pentru mine decât pentru el. M-am gândit ‘cel mai rău lucru care se poate întâmpla ar fi să plec'”.

În septembrie anul trecut, Miley a mai făcut declarații pentru The Cut, spunând că mama ei a sfătuit-o întotdeauna să „rămână în relații cu bărbați nepotriviți doar pentru că arată bine”.

Aparent, nunta lui Miley Cyrus este rezultatul faptului că aceasta nu a ascultat sfaturile.

„Am sfârșit prin a fi cu o persoană care înseamnă mult pentru mine și care mă tratează foarte bine și mă respectă. A trebuit să învăț asta pe pielea mea pentru că mama m-a învățat greșit și a trebuit să descopăr singură cum se fac lucrurile corect. (…) A trebuit să găsesc pe cineva care mă respectă, pe când mama nu a pus niciodată asta în lista de trei lucruri pe care trebuie să le ai într-o relație. Ea credea că e suficient ca un bărbat să fie înalt. (…) Bărbatul meu arată bine, dar mă și respectă”.

Planurile pentru nunta lui Miley Cyrus avansează pe măsură ce aceasta are și foarte mult de muncă, fiind ocupată cu spectacolul pentru aniversarea de 20 de ani a personajului care a făcut-o celebră, Hannah Montana, care se va lansa pe Disney+. Vorbind despre nunta care urmează, Cyrus a mărturisit că a spus imediat da propunerii partenerului său, mai cu seamă că acesta a făcut și o alegere potrivită în privința inelului de logodnă.

Publicul a văzut pentru prima dată inelul în fotografii de la ziua de naștere a lui Cyrus, în noiembrie anul trecut. Conform unei reprezentante a designerului de bijuterii Jacquie Aiche, inelul a fost realizat pe comandă, dintr-o bandă groasă de aur galben, cu o piatră consistentă.

