Alina Pușcaș, procedură estetică ce implică 40 de ace în picior: „Mi-e un pic groază”

Alina Pușcaș a reușit din nou să stârnească reacții surprinse printre urmăritorii săi. Prezentatoarea TV a împărtășit recent detalii despre o procedură de întreținere a pielii, care implică zeci de ace în picior, iar imaginile publicate pe Instagram nu au trecut neobservate.

Alina Pușcaș, intervenție estetică la nivelul picioarelor

Vedeta, una dintre cele mai apreciate prezentatoare TV din România, a explicat că tratamentul este menit să îmbunătățească textura pielii, tonusul și fermitatea, precum și să reducă petele cauzate de expunerea la soare.

„După cum știți, cei care mă urmăriți, de vreo doi ani îmi fac constant acest tratament pentru textura pielii, pentru tonus, fermitate, pentru petele provocate de expunerea la soare. După cum vedeți, nu prea mai am, ceea ce înseamnă că își face foarte bine efectul. (…) Mi-e un pic groază, pentru că doare, chiar dacă se folosește cremă anestezică”, a mărturisit ea pe rețelele sociale.

Deși nu este la prima experiență de acest fel, tratamentul aplicat acum a fost mult mai intens decât cel precedent. Dacă în urmă cu câteva luni piciorul ei a fost injectat cu aproximativ 20 de ace, de această dată numărul lor a urcat la 40.

„Cu durere înainte! Vai, 40 de ace de 5 milimetri adâncime. Sunt norocoasă că nu a mers pe varianta de 7 milimetri”, a adăugat prezentatoarea, împărtășind momente din timpul procedurii chiar din cabinet.

Alina Pușcaș își asumă deschis astfel de metode pentru a-și menține aspectul impecabil și le arată fanilor că uneori frumusețea implică eforturi mai puțin confortabile, dar eficiente.

A lina Pușcaș, schimbare radicală de look

Alina Pușcaș a simțit nevoia unei transformări în ceea ce privește aspectul ei fizic, așa că a ales să se tundă. Prezentatoarea a optat pentru o tunsoare bob, iar schimbarea ei de look a fost apreciată de către fani. În plus, vedeta a optat și pentru un vopsit într-o nuanță de șaten. Alina Pușcaș este încântată de noua ei coafură și a împărtășit cu fanii primele imagini după ce s-a tuns.

Alina Pușcaș, despre decizia de a se întoarce la facultate

Alina Pușcaș le-a dezvăluit acum ceva timp fanilor care o urmăresc pe rețelele de socializare că a decis să se întoarcă pe băncile facultății. Prezentatoarea TV a ales să urmeze cursurile unui master de la Universitatea Națională din Arte București. Fanii au fost bucuroși atunci când au aflat că vedeta își continuă studiile.

„Mi-am amintit că nu v-am anunțat că, oficial, de ieri sunt studentă. Deci, practic am trecut examenul de admitere la master, la UNARTE, și sunt acolo împreună cu ceilalți colegi, mă rog, o parte dintre ei i-am cunoscut. De ceilalți nu știu exact când vor apărea în vizor. Cert este că pe 29 septembrie începem treaba. Sunt superîncântată, de-abia aștept să încep. Mesajul meu este că, indiferent de vârstă, poți să începi din nou cu învățatul, cu facultatea, master, doctorat, ce vreți voi. Important este să vă alocați timp, nervi, răbdare și pasiune”, a povestit Alina Pușcaș, pe Instagram.

Citește și:

Daciana Sârbu, într-o ipostază romantică alături de noul partener, Alex Ghionea. Ce moment special au sărbătorit cei doi

