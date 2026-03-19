Moment viral cu Kim Kardashian: ce a pățit vedeta la petrecerea Vanity Fair?

De fiecare dată când avem parte de încă un moment viral cu Kim Kardashian nu ne putem abține să nu ne întrebăm dacă incidentul este autentic sau este încă o ocazie de PR atent orchestrată de echipa vedetei pentru a mai genera câteva titluri de presă. La fel e cazul și cu ultima sa ispravă, de care Kim însăși se pare că s-a amuzat teribil.

Ba mai mult, a și postat pe contul său de TikTok a înregistrare a evenimentului, care a generat amuzament și în rândul numeroșilor săi fani. Deci, despre ce este vorba în cel mai recent clip viral cu Kim Kardashian? Ei bine, antreprenoarea este filmată în vreme ce se împiedică, în drum spre petrecerea organizată de publicația Vanity Fair în onoarea ceremoniei de decernare a premiilor Oscar.

Purtând tocuri de aproape 20 de centimetri, Kardashian se prăbușește într-un tufiș, duminică noaptea, fiind la un pas de dezastru… fie că acesta ar însemna o gleznă luxată sau distrugerea prețioasei sale ținute care a atras atâtea priviri admirative la respectiva petrecere.

Videoclipul care arată momentul viral cu Kim Kardashian o înfățișează pe aceasta, în rochia ei Gucci strălucitoare, purtând lentilele de contact albastre care au stârnit o mulțime de comentarii, și pantofii Pleaser, purtați în mod tradițional de lucrătoare sexuale, care costă doar 80 de dolari.

Mergând pe o alee, însoțită de prietena sa, Stephanie Shepherd, Kardashian chiar își întreabă echipa dacă nu ar fi cazul să își încheie mai ferm unul dintre pantofi, chiar înainte de a se împiedica și a se prăbuși într-un tufiș. Însă dezastrul este evitat în ultima clipă, căci persoanele din jur o prind fix înainte să aterizeze cu consecințe… neprevăzute.

Însă Kardashian reușește să se agațe instinctiv de o persoană mai în vârstă, lucru pe care e auzită mai târziu comentându-l și în legătură cu care își exprimă regretul. „Săraca doamnă, am apucat-o. M-am prins de ea…”, se aude vocea vedetei în montajul postat chiar de ea. Apoi, Kardashian le explică celor care o însoțesc că pantoful ei stâng trebuia încheiat mai bine.

Acesta nu a fost singurul viral cu Kim Kardashian din respectiva seară – lentilele de contact de un albastru intens au generat o sumedenie de memes, la fel și look-ul său general, accesorizat cu cercei Ofira cu diamante, dar și machiajul caracteristic, cu contouring puternic.

Și nu doar fanii anonimi au apreciat look-ul afișat de Kim Kardashian la petrecerea Vanity Fair. Apariția sa de pe covorul roșu de la eveniment a stârnit admirația lui Lewis Hamilton, campionul de Formula 1 cu care Kardashian ar fi într-o relație. Aceasta a comentat la postarea făcută de vedetă pe contul său de Instagram, utilizând o față cu inimioare pentru a-și exprima aprecierea pentru apariția lui Kardashian. Cei doi se cunosc de foarte mulți ani, însă zvonurile privind o eventuală relație sentimentală au început să circule la începutul acestui an. Apariția lor împreună la Super Bowl a oficializat relația în ochii publicului.

