Mimi, detalii dureroase despre cea mai grea perioadă a vieții sale: „Depindea de mine să opresc tristețea în care trăiam”

Mimi, una dintre cele mai cunoscute creatoare de conținut din mediul online, a vorbit deschis despre stările dificile prin care a trecut în urmă cu un an. Tânăra a declarat că a trecut printr-o despărțire dureroasă și a dezvăluit cum a reușit să treacă peste perioada grea din viața ei.

Vedeta din mediul online a vorbit despre despărțirea dintre ea și Sebastian Dobrincu. Mimi declara în acea perioadă că i-a fost foarte greu să treacă peste separarea de afacerist și a oferit mai multe detalii despre relația pe care au avut-o. Pe de altă parte, Sebastian Dobrincu a susținut că dezvăluirile fostei sale partenere nu sunt adevărate și a acuzat-o de victimizare.

La aproape un an de la scandalul în care au fost implicați, Mimi a vorbit pe rețelele de socializare despre perioada dificilă prin care a trecut și cum s-a mobilizat să depășească această situație. Aceasta a declarat că prin multă motivație și muncă psihologică a reușit să ajungă să se simtă mai bine ca niciodată.

„Anul trecut am trecut prin cea mai grea perioadă din toată viața mea. Am plâns 136 de zile la rând. Da, le-am numărat pentru că mă întrebam tot timpul când o să se termine. Nu era vina nimănui că eram așa, nici măcar a mea pentru că nu alegeam în mod conștient să fiu tristă. Într-o dimineață, după multe discursuri și cărți ascultate despre cum funcționează mintea și ce înseamnă depresia, m-am trezit repetându-mi în minte „break the cycle'- atunci am înțeles că depindea de mine să opresc tristețea în care trăiam.

Am devenit conștientă de faptul că tipare mentale greșite mă făceau să cred că voi fi iubită și apreciată doar dacă sunt victimă, așa că mă complăceam în acest rol în mod involuntar pentru că ăsta era limbajul de iubire pe care îl învățasem în copilărie. Cu alte cuvinte, pentru că aveam nevoie de iubire atunci când eram mică dar nu știam cum să o cer, creierul meu a inventat un mod simplu prin care să o obțină instant: victimizarea. Procesul petrecându-se în subconștient, a stat ascuns mult timp până am reușit eu să îl văd. În momentul în care am realizat că mintea mea mă sabota și mă făcea sa fiu trista, atunci pentru mine viața s-a schimbat radical. A trecut aproape un an de când am intrat în procesul de vindecare. Astăzi pot sa spun că sunt mai bine decât am fost vreodată în toată viața mea.

Acest bine a venit cu foarte multă căutare, motivație si munca, atât in terapie cât și în restul timpului în care mi-am îmbibat mintea cu mindset-uri constructive, pozitive și înalte vibrațional. Nimic nu trece de la sine. Am învățat că dacă ai o problemă, nu o să dispară stând pe spate și așteptând să vină cineva să ți-o rezolve. Nimeni nu e dator și nici nu are chef să îți rezolve ție sau mie problemele. Suntem singurii responsabili de absolut tot ce trăim. Vindecarea vine din interior. Oricine se poate vindeca dar nu oricine își dorește să se vindece și totul ține de perspectiva din care privești situația„, a dezvăluit Mimi pe Instagram.