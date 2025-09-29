Meryl Streep, apariție spectaculoasă în rolul Mirandei Priestly. Actrița a atras toate privirile la Milano Fashion Week

Meryl Streep a avut o apariție surprinzătoare la Milano Fashion Week, fiind în rolul celebrului personaj Miranda Presley din The Devil Wears Prada.
Filmările pentru The Devil Wears Prada 2 par să fi trecut granița dintre ficțiune și realitate într-un mod aproape amețitor. Desigur, știm cu toții că Miranda Priestly este doar un personaj fictiv, interpretat impecabil de Meryl Streep, însă imaginile cu celebra redactor-șefă defilând prin New York cu părul ei blond platinum perfect fac dificilă separarea dintre rol și viața reală. Iar lucrurile au devenit și mai confuze când Miranda Priestly a „apărut” cu adevărat la Milano Fashion Week.
Meryl Streep și colegul ei de platou, Stanley Tucci, au fost surprinși stând în primul rând la prezentarea Dolce & Gabbana, unde au fost văzuți șoptindu-și mai multe lucruri. În spatele lor se afla Simone Ashley, cea care o va interpreta pe noua asistentă a Mirandei. De fapt, întreaga scenă făcea parte din filmările pentru continuarea mult așteptată, ceea ce explică de ce Miranda Priestly și-a făcut apariția la Milano pentru celebrele show-uri de modă.
Pentru acest moment, Streep a purtat un look complet Dolce & Gabbana: un trench bej lăcuit, pantaloni negri trei sferturi, pantofi stiletto din satin crem, curea și clutch cu animal print, accesorizate cu un colier masiv din aur și o pereche de ochelari cu rame crem. Stanley Tucci a optat pentru un costum gri, completat cu o cravată ascot, păstrând aerul rafinat al producătorului de modă Nigel.
Momentul a devenit cu adevărat ireal când, pe partea opusă a podiumului, se afla chiar Anna Wintour, fosta redactor-șefă Vogue și inspirația reală pentru personajul Mirandei. Întâlnirea a dat naștere unei fotografii de culise memorabile, aproape ca un joc de oglinzi între ficțiune și realitate.
La începutul acestei luni, Anna Wintour a vorbit despre cum a perceput primul film.
„Am mers la premieră purtând Prada, fără să am cea mai mică idee despre ce era vorba în film”, a povestit ea în podcastul The New Yorker Radio Hour. „Cred că industria modei era, într-un fel drăguț, îngrijorată pentru mine, temându-se că filmul mă va prezenta într-o lumină nefavorabilă.”
Ea a continuat: „În primul rând, era Meryl Streep, ceea ce e fantastic. Apoi am văzut filmul și l-am găsit extrem de amuzant. A avut mult umor, multă inteligență. Era Meryl Streep. Era Emily Blunt. Toți au fost extraordinari. Până la urmă, am considerat că a fost o redare corectă.”
În luna iulie, Meryl Streep a fost surprinsă recent pentru prima dată pe platourile de filmare ale mult-așteptatei continuări The Devil Wears Prada 2, reluând rolul emblematic al Mirandei Priestly.
Actrița a fost fotografiată în New York, purtând tunsoarea caracteristică personajului – un pixie lung, alb-argintiu – și o ținută sofisticată: un trench bej lung, o bluză mov băgată în fusta maro din piele, accesorizată cu o curea și pantofi în aceeași nuanță. Look-ul a fost completat de o pereche de ochelari de soare negri, eleganți, întărind imaginea redactorei-șefe a revistei Runway.
Potrivit Variety, în The Devil Wears Prada 2, Miranda Priestly își continuă cariera într-un context complicat: declinul presei tipărite. Filmul o pune față în față cu fosta ei asistentă, Emily, interpretată de Emily Blunt, care între timp a devenit o executivă de top într-un grup de lux, ale cărui bugete de publicitate sunt esențiale pentru supraviețuirea revistei Runway.
