Meryl Streep, apariție spectaculoasă în rolul Mirandei Priestly. Actrița a atras toate privirile la Milano Fashion Week

Filmările pentru The Devil Wears Prada 2 par să fi trecut granița dintre ficțiune și realitate într-un mod aproape amețitor. Desigur, știm cu toții că Miranda Priestly este doar un personaj fictiv, interpretat impecabil de Meryl Streep, însă imaginile cu celebra redactor-șefă defilând prin New York cu părul ei blond platinum perfect fac dificilă separarea dintre rol și viața reală. Iar lucrurile au devenit și mai confuze când Miranda Priestly a „apărut” cu adevărat la Milano Fashion Week.

Meryl Streep, în rolul Mirandei Presley la Milano Fashion Week

Meryl Streep și colegul ei de platou, Stanley Tucci, au fost surprinși stând în primul rând la prezentarea Dolce & Gabbana, unde au fost văzuți șoptindu-și mai multe lucruri. În spatele lor se afla Simone Ashley, cea care o va interpreta pe noua asistentă a Mirandei. De fapt, întreaga scenă făcea parte din filmările pentru continuarea mult așteptată, ceea ce explică de ce Miranda Priestly și-a făcut apariția la Milano pentru celebrele show-uri de modă.

Pentru acest moment, Streep a purtat un look complet Dolce & Gabbana: un trench bej lăcuit, pantaloni negri trei sferturi, pantofi stiletto din satin crem, curea și clutch cu animal print, accesorizate cu un colier masiv din aur și o pereche de ochelari cu rame crem. Stanley Tucci a optat pentru un costum gri, completat cu o cravată ascot, păstrând aerul rafinat al producătorului de modă Nigel.

Momentul a devenit cu adevărat ireal când, pe partea opusă a podiumului, se afla chiar Anna Wintour, fosta redactor-șefă Vogue și inspirația reală pentru personajul Mirandei. Întâlnirea a dat naștere unei fotografii de culise memorabile, aproape ca un joc de oglinzi între ficțiune și realitate.

La începutul acestei luni, Anna Wintour a vorbit despre cum a perceput primul film.

„Am mers la premieră purtând Prada, fără să am cea mai mică idee despre ce era vorba în film”, a povestit ea în podcastul The New Yorker Radio Hour. „Cred că industria modei era, într-un fel drăguț, îngrijorată pentru mine, temându-se că filmul mă va prezenta într-o lumină nefavorabilă.”

Ea a continuat: „În primul rând, era Meryl Streep, ceea ce e fantastic. Apoi am văzut filmul și l-am găsit extrem de amuzant. A avut mult umor, multă inteligență. Era Meryl Streep. Era Emily Blunt. Toți au fost extraordinari. Până la urmă, am considerat că a fost o redare corectă.”

The Devil Wears Prada revine cu partea a doua

În luna iulie, Meryl Streep a fost surprinsă recent pentru prima dată pe platourile de filmare ale mult-așteptatei continuări The Devil Wears Prada 2, reluând rolul emblematic al Mirandei Priestly.

Actrița a fost fotografiată în New York, purtând tunsoarea caracteristică personajului – un pixie lung, alb-argintiu – și o ținută sofisticată: un trench bej lung, o bluză mov băgată în fusta maro din piele, accesorizată cu o curea și pantofi în aceeași nuanță. Look-ul a fost completat de o pereche de ochelari de soare negri, eleganți, întărind imaginea redactorei-șefe a revistei Runway.

Potrivit Variety, în The Devil Wears Prada 2, Miranda Priestly își continuă cariera într-un context complicat: declinul presei tipărite. Filmul o pune față în față cu fosta ei asistentă, Emily, interpretată de Emily Blunt, care între timp a devenit o executivă de top într-un grup de lux, ale cărui bugete de publicitate sunt esențiale pentru supraviețuirea revistei Runway.

Citește și:

Anna Kournikova, partenera lui Enrique Iglesias, apariție rară în public cu burtica de gravidă la vedere

foto: Arhiva ELLE

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro