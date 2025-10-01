Lili Sandu confesiuni sincere despre nunta cu Silviu Țolu, după mai multe amânări: „Noi am vorbit, dar…”

Lili Sandu a vorbit sincer despre nunta cu Silviu Țolu.

Acum aproximativ un deceniu, Lili Sandu și Silviu Țolu și-au început povestea de dragoste, care continuă și astăzi. Din iubirea lor a rezultat și Thomas, fiul lor, venit pe lume în vara anului 2020.

Lili Sandu, despre nunta cu Silviu Țolu

Prezentatoarea emisiunii „Vorbește Lumea” a povestit într-un interviu recent cum l-a cunoscut pe partenerul ei și cum s-au legat împrejurările din viața ei personală cu cariera profesională.

„Acum 10 ani mă întorsesem din Los Angeles în România. Îl cunoscusem pe Silviu Țolu. Fix pe 13 iulie, când a început această emisiune, eu l-am cunoscut pe Silviu Țolu în Istanbul. Sunt chestii similare care se leagă. Mă rog, o fi destinul, acum nu știu… Dar chiar așa s-a întâmplat! L-am cunoscut, după care am început o relație și a fost anul în care m-am reîntors aici”, a povestit Lili Sandu pentru Libertatea.

Despre planurile de nuntă, subiect care a fost amânat o perioadă, prezentatoarea a mărturisit: „Da, știu, toată lumea vorbește de nuntă! Decât noi nu mai vorbim de nuntă. Avem în plan asta, dar nu mai este o prioritate. Adică și noi am vorbit, dar n-am avea când. Deci, efectiv, mai ales acum, de când cu emisiunea, e foarte dificil. Și eu sunt și tipicară, vreau să mă implic, adică nu vreau să găsesc pe cineva care să…'.

Lili a vorbit și despre experiența de a fi mamă și despre cum vede viitorul fiului ei în raport cu showbiz-ul:

„Câteodată stăteam și mă întrebam: Băi, oare de ce n-am ales asta, să fiu mamă mai devreme?. Dar așa a fost să fie! Adică sunt convinsă că a venit fix în momentul în care aveam nevoie. Cu Thomas cresc împreună, ne dezvoltăm o relație atât de frumoasă și acum, mai ales la 5 ani, când vorbește, când îmi spune emoții, când putem să discutăm despre lucruri, orice fel de lucruri, mi se pare fantastic. Primii ani au fost mai dificili, că nu-i vorbeam limba, dar acum… L-am adus în platou, se mai uită. Nu știu, deocamdată, dacă o să-mi calce pe urme. E prea mic și nici nu pun presiune să facă chestia asta. Dacă o să-i placă, îți dai seama că îl voi susține cât voi putea. Dacă nu, și vrea să fie un IT-ist de succes, cu siguranță îl voi susține să facă asta”.

Lili Sandu, despre viața în SUA

Prezentatoarea emisiunii Vorbește Lumea de la Pro TV, Lili Sandu, a vorbit deschis într-un interviu recent despre schimbările radicale prin care a trecut și despre decizia de a părăsi România pentru o vreme. Vedeta, care astăzi trăiește un echilibru pe plan personal și profesional, a povestit că plecarea în Statele Unite a venit într-un moment de cumpănă.

Deși părea că are o carieră solidă și o viață lipsită de griji, Lili simțea nevoia să se îndepărteze de tot ceea ce o lega de showbizul autohton.

„Am ales să plec din România pentru că nu eram bine. Oamenii te văd și spun: ‘Wow, ce viață frumoasă are persoana asta!, dar în spatele muncii mele erau momente când nu mai eram bine cu mine însămi și am simțit nevoia să mă detașez de lumea asta, că nu-mi mai făcea bine, emoțional vorbind”, a mărturisit ea pentru revista VIVA! .

Decizia a venit pe fondul unei suferințe personale majore, pierderea tatălui ei.

„S-a întâmplat atunci și necazul cu tatăl meu, l-am pierdut, și am vrut să mă rup de tot ce însemna entertainment, film, muzică, România și așa mai departe. M-am dus într-un loc unde eram o necunoscută, să o iau de la capăt”, a povestit Lili.

În cei șapte ani petrecuți în State, ea nu a urmat cursuri de actorie, așa cum mulți ar fi presupus, ci a căutat liniște și reconectare cu sine.

Foto: Instagram

