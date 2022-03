Irina Rimes, mesaj emoționant despre războiul din Ucraina. Artista are rude în Republica Moldova și Rusia

Irina Rimes a postat un mesaj important referitor la războiul din Ucraina. Artista se confruntă cu o perioadă cu atât mai dificilă întrucât rudele sale din Republica Moldova și Rusia au de suferit. Cântăreața a spus că războiul dintre Rusia și Ucraina are implicații suplimentare pentru ea, cei dragi fiind foarte afectați.

Irina Rimes a transmis un mesaj emoționant referitor la războiul din Ucraina

Pentru a fi aproape de victimele războiului și a-i ajuta pe oameni, Irina Rimes s-a implicat activ în acțiunile de voluntariat dedicate refugiaților din Ucraina. De asemenea, artista a cântat și la concertul organizat de ProTv, care a strâns sume record pentru ajutorul ucrainenilor. Cu toate acestea, războiul continuă să o descurajeze și să îi scadă moralul.

În prezent, Irina Rimes se află în Franța, de unde este iubitul ei, însă gândurile îi sunt tot acasă și la familie. Aceasta a postat pe rețelele de socializare un mesaj emoționant despre suferința prin care trec persoanele afectate în mod direct de efectele războiului.

„Mi-a luat ceva să-mi revin. În primele zile nu puteam gândi. Mi-am sunat părinţii, fratele, rudele. Panică! N-o să dau detalii pentru că sunt prea intime, dar războiul ne-a afectat pe mai multe paliere. Acum sunt în Paris şi oamenii mă întreabă – „Cum e la voi? România ce zice? Ah, dar familia ta e în Moldova, nu? Da’ tu n-aveai rude în Rusia?! Ei ce zic?” Zilele trecute am asistat la o discuție la telefon în care soția primea vestea că soțul ei este rănit și că nu știu în ce spital se află. În secunda doi am avut cel mai laș și egoist gând: ‘ce bine că nu sunt în locul ei…’ Războiul scoate demonii din oameni. Nu sunt nici pe departe utopistă, dar prea mult s-a muncit să se ajungă la pacea pe care o trăiam la începutul lui Februarie 2022. Vor trebui sa treacă generații să spele ura, propaganda și restul deșeurilor pe care le lasă în urmă fiecare tanc care înaintează. Ura și propaganda există de mulți ani, istoria o știm, dar n-au fost niciodată atât de periculoase ca acum.„, a scris Irina Rimes pe Instagram.

Vedeta și-a amânat lansarea albumului

Cântăreața a precizat că războiul scoate la iveală ce este mai rău în oameni și s-a uimit și pe ea însăși referitor la gândurile egoiste pe care le-a avut. Irina Rimes a vorbit și despre lansarea noului ei album, programată pe 18 martie, care însă nu a mai avut loc.

„Aveam de lansat album+film pe 18 Martie. Concerte, campanie de promovare, sufrageria, activități cu voi… am amânat tot. Nu-mi ardea de lansări. Când a ieșit ‘Ba ba ba’, am primit notificare pe YouTube că am lansat piesa, m-am bucurat, am știut că o să vă placă, am lăsat-o așa. Acum trebuie să ma gândesc când voi lansa albumul ‘Acasă’ și dacă e vorba de săptămâni sau luni.„, a spus vedeta.

Pe de altă parte, cântăreața a precizat că acum încearcă zi de zi să se adapteze la noua realitate. Vedeta susține că a căutat niște soluții în acest sens, însă îi este dificil să găsească răspunsuri.

„Între timp, mă adaptez, zi de zi, la noua realitate. așa cum o fac mulți dintre voi, probabil. Am căutat soluții să mă adaptez, altfel totul părea absurd, greu de procesat cu mințile noastre de oameni liberi. Generația ‘91. Născuți în libertate! Norocul nostru.. Am căutat răspunsuri. Le-am găsit făcând o vreme voluntariat pentru refugiați la aeroport. Am înțeles ce trebuie sa fac. Ce pot să fac. Momentan.”, a mai precizat vedeta.

FOTO: Arhivă ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro