Gemenii lui Mariah Carey, schimbare spectaculoasă de look. Cum arată acum copiii artistei și ai lui Nick Cannon

Mariah Carey și fostul ei soț, Nick Cannon, au gemeni de 14 ani care sunt aproape la fel de înalți ca faimosul lor tată. Tatăl a 12 copii a postat luni pe Instagram o fotografie cu Moroccan „Roc” și Monroe „Roe”, care par aproape să-l întreacă în înălțime, în timpul unei vizite la evenimentul Knott’s Scary Farm, în Buena Park, California.

Gemenii Moroccan și Monroe, fotogarfie alături de tatăl lor

În imagine, cei trei pozează alături de personaje înfricoșătoare din parcul tematic. Cannon, în vârstă de 45 de ani, zâmbește în timp ce stă între Roc și Roe, cu brațele în jurul lor.

Adolescenții au afișat atitudini cool în fața camerei: Roc a făcut semnul păcii, iar Roe și-a țuguiat buzele într-o poză jucăușă. Ținutele lor au fost casual, potrivite pentru o seară distractivă. Cannon a purtat un hanorac negru, pantaloni sport asortați, o șapcă New York Yankees și pantofi sport, în timp ce copiii lui au ales jeans albaștri, bluze negre și pantofi bej.

„Noaptea trecută a fost o adevărată senzație la @knottsscaryfarm! A venit toată gașca! @roecannon @moroccan.cannon — le place să se sperie singuri de moarte! #scaryfarm”, a scris Nick Cannon în descrierea postării de pe pagina sa de Instagram.

Ce relație e între Mariah Carey și Nick Cannon

Timpul petrecut cu gemenii vine la scurt timp după ce fosta sa soție a evitat un răspuns direct într-un interviu despre relația lor de co-parenting.

„Sunt curioasă cum te descurci cu cei doi copii ai tăi și cum reușești să co-parentați, având în vedere că viața lui Nick Cannon este atât de publică”, i-a spus jurnalista Gayle King cântăreței, în cadrul unui interviu acordat emisiunii CBS Mornings luna trecută.

„Hmmm”, a răspuns Mariah Carey în vârstă de 56 de ani, cu un aer reținut. „Simt că e mai bine să nu vorbesc despre el… poate să trăiască în propria lui lume.” A adăugat totuși: „Fără nicio ofensă.”

Replica — sau lipsa unei replici clare — a devenit rapid virală, utilizatorii de pe rețelele sociale comentând: „Toți ne rușinăm puțin de tatăl copiilor noștri” sau „nu vrea ca acest ‘tătic în serie să fie asociat cu brandul ei.”

După ce Mariah Carey și Nick Cannon au finalizat divorțul în noiembrie 2016, el a avut încă 10 copii cu cinci femei diferite. Recent, Cannon a recunoscut că deciziile sale au fost o „reacție la traumă” cauzată de despărțire, descriindu-și comportamentul drept „neglijent” și „superficial”.

„Dacă mi-aș fi acordat timp pentru a lucra cu mine și a mă vindeca după divorț, probabil că aș fi fost mai cumpătat în multe alte situații”, a spus el în emisiunea The Breakfast Club luna trecută. „Dintr-un motiv sau altul, am crezut că asta e soluția — ‘O să mă regăsesc în altă parte’. Dar, de fapt, nu faci decât să lași traume în urmă, pas cu pas, în loc să le vindeci de la sursă.”

Citește și:

Kim Kardashian, mărturisiri oneste despre relația cu fostul ei soț, Kanye West: „Trebuia să mă salvez pe mine'

foto: Arhiva ELLE

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro