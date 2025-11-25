Dana Rogoz, detalii inedite despre aventura europeană cu trenul de anul trecut: „Nu am nimerit…”

Dana Rogoz, una dintre cele mai apreciate actrițe de la noi, a încheiat anul 2024 într-un mod cu totul aparte. Vedeta și-a luat familia, soțul și cei doi copii, și a pornit la drum într-o expediție feroviară prin Europa, desfășurată între 26 decembrie și 1 ianuarie. În doar câteva zile, au trecut prin aproximativ șapte țări, alegând trenul în locul zborurilor sau al călătoriilor cu mașina, transformând totul într-o aventură improvizată, cu întâmplări demne de povestit.

Dana Rogoz, vacanță inedită de familie

Prima parte a traseului i-a purtat pe ruta București–Budapesta. Dana a povestit că biletele internaționale nu pot fi cumpărate online, motiv pentru care întreaga procedură s-a desfășurat la ghișeu. Odată urcați în vagonul de dormit, familia a constatat că lucrurile nu sunt tocmai ca în broșuri.

„Am primit foarte multe întrebări legate de călătoria noastra cu trenurile prin Europa, de anul trecut. Stiu ca multi va pregătiți sa o faceti impreuna cu familia, asadar sper sa va ajute vlogul ‘Brambura prin Lume ep.15’ incarcat acum pe YouTube. Prezintă in detaliu prima parte a vacantei noastre, adica din 26 dec 2024 pana in 1 ian 2025.”

Astfel, vedeta a împărtășit detalii prețioase despre aventura europeană de la finalul anului trecut și le-a oferit internauților câteva sfaturi utile.

„Suntem în vagonul de dormit. Vagonul de dormit are două paturi, practic clasa întâi, iar cușeta este considerată ca fiind clasa a doua, deoarece are patru paturi. Eu când am mers la ghișeu, am întrebat dacă trenul acesta este cel cu WC și duș, iar doamna de acolo mi-a spus că depinde de ziua respectivă”, a povestit actrița.

Dana a explicat și mica loterie pe care și-au asumat-o: au ales clasa întâi, sperând să prindă varianta cu baie proprie.

„Noi am riscat. Am zis că decât să luăm clasa a doua și să doarmă fiecare comod, în patul lui, mai bine riscăm că poate nimerim două paturi, WC și duș. Ei bine, nu am nimerit. Avem doar chiuvetă și este cel mai gălăgios compartiment din tren. Oricum este o aventură. Faptul că nu avem toaletă nu este așa o problemă, având în vedere că este un singur drum”, a spus ea, amuzată de situație.

Ce sfat are actrița

Pentru ca experiența să capete și o latură educativă, actrița le-a pregătit copiilor jurnale de călătorie și ștampile cu care să marcheze fiecare oprire, transformând expediția într-o lecție practică despre explorare și descoperire. În plus, Dana a atras atenția asupra unui detaliu esențial în astfel de excursii: căruțul. Pentru fiica ei, Lia, acesta s-a dovedit indispensabil.

„Încurajez toate mamele să își plimbe copiii cu căruțul, pentru că, uneori, sistemul de purtare este magic, însă după ce copilul crește mai mare dacă nu a fost obișnuit cu căruțul, nu îl mai acceptă. Lia este deja mare, iar în România nu avem nevoie de căruț, însă în călătorii, pentru genul nostru de aventură, este absolut esențial acest lucru. Un copil, la vârsta ei, nu rezistă să meargă atât de mult pe jos și nici noi nu rezistăm să mergem atât de mult cu ea în cârcă”, a subliniat actrița.

Foto: Instagram

