Cum și-a regăsit Alina Sorescu fericirea după divorț. Artista, dezvăluiri despre schimbările din viața ei: „Această încredere se simte”

Alina Sorescu traversează o perioadă liniștită și plină de împliniri. Artista a vorbit despre schimbările din viața ei, relația specială cu fiicele sale și planurile pe care le au pentru această vară.

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  de  ELLE.ro
Alina Sorescu și fiicele ei
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După o perioadă marcată de un divorț dificil și numeroase tensiuni în plan personal, Alina Sorescu pare să se bucure de un nou echilibru. Artista se concentrează atât pe carieră, cât și pe cele două fiice ale sale, Carolina și Raisa, care au încheiat anul școlar cu rezultate foarte bune. Totodată, prezențele sale la evenimente și proiectele profesionale au devenit din ce în ce mai numeroase.

Alina Sorescu, noi priorități după divorț

Cântăreața spune că această perioadă se reflectă și în felul în care se prezintă în public. A redescoperit plăcerea de a experimenta din punct de vedere vestimentar și lucrează de mai mulți ani cu un stilist, alegând frecvent creații semnate de designeri români. După perioada agitată generată de divorț, artista și-a reconsiderat prioritățile.

„Îmi place să mă îmbrac în culori puternice. Cred că îți aduce o stare de bine, de energie, de putere, de vară. Nu mă leg de obiecte care să-mi aducă o stare de bine. Starea de bine o am eu în interiorul meu, indiferent de ce port într-un anumit moment. În ultimii ani am început să îmi regăsesc bucuria de a cânta, de a fi prezentă în lumea în care mă învârt de când sunt copil. Cred că această încredere se simte și din punct de vedere vestimentar. Cred că am o relaxare pe care o transmit, nu numai prin ceea ce fac profesional, ci și prin cum mă îmbrac. Îmi place să experimentez stiluri, să mă adaptez mai multor situații, fie că sunt rochii de gală, fie că sunt evenimente mai sport, mai urbane, unde încerc apariții actuale. Da, colaborez cu un stilist de ceva ani și port de fiecare dată ținute ale multor designeri români. Și îmi place să arăt asta, să încerc look-uri noi, fie că e vorba de videoclipuri, de evenimente, de apariții TV. Am grijă la absolut fiecare eveniment în parte să am o ținută coerentă”, a spus, pentru Libertatea, Alina Sorescu.

Cum se implică fiicele ei în alegerile sale

Artista mărturisește că cele mai bune sfătuitoare ale sale sunt chiar fiicele ei. Carolina și Raisa sunt tot mai interesate de modă și de universul artistic în care activează mama lor, iar opiniile lor contează atunci când vine vorba de alegerea ținutelor.

„Normal că fetele sunt cele mai bune prietene ale mele. Noi suntem ca trei surori, ne sfătuim și ele crescând, evident că sunt interesate de acest domeniu, sunt fascinate că mami lucrează cu atâția oameni din domeniu, că mami poartă mereu haine interesante, că mami se machiază mereu, că mami se aranjează. E o lume care le fascinează. Eu și Carolina purtăm deja măsuri similare, este mare. Raisa vine și ea din urmă, Carolina are 12 ani, Raisa are 10 ani. Se fac pe zi ce trece fetițe tot mai frumoase și mai încrezătoare”, a povestit artista.

Cele două fete au avut rezultate remarcabile la școală. Carolina a încheiat anul cu media maximă, iar Raisa a obținut numai calificative foarte bune. Înainte de vacanța de vară, ambele mai au de susținut examenele de limba engleză, motiv pentru care familia va începe cu escapade scurte de weekend.

Alina Sorescu, dezvăluiri despre relația cu fostul soț

După încheierea acestor procese, Alina Sorescu a vorbit cu foarte multă deschidere despre comportamentul nepotrivit al fostului ei soț, despre abuzul emoțional suferit în căsnicie din partea acestuia, dar și despre trauma prin care au trecut fiicele lor, Carolina și Raisa, ca urmare a acestei despărțiri. 

Deși au trecut mai bine de trei ani de la separare și sunt oficial divorțați, conflictele dintre Alina Sorescu și fostul ei soț, designerul Alexandru Ciucu, par departe de a se fi încheiat. Cei doi îți aduc diverse acuzații în interviurile pe care le acordă și scot la iveală aspecte neplăcute din timpul căsniciei.

„Noi urmăm un program stabilit de instanță așa cum tatăl a cerut în instanță la un moment dat, așa că urmăm exact indicațiile de acolo. Nu aș vrea să mai discut acum pentru că nu fac decât să hrănesc nevoia celeilalte părți de atenție și atunci povestea nu o să se termine niciodată. Noi am fost într-un proces trei ani, proces care s-a terminat de un an și jumătate, viața trebuie să meargă mai departe. Vom vedea în timp dacă această soluție este cea mai bună pentru fetițe”, a povestit ea pentru Cancan.ro.

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Foto: Instagram

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