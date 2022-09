Cum a reacționat Dan Capatos, după ce George Buhnici a fost amendat de Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării: „Se simte dator”

Dan Capatos a reacționat în urma noilor afirmații făcute de George Buhnici, după ce a fost amendat de către Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării cu suma de 20.000 de lei. În cadrul emisiunii sale, prezentatorul TV i-a dat replica vloggerului, care dă vina pe echipa emisiunii Xtra Night Show pentru controversa care a urmat.

Declarațiile scandaloase și nesolicitate ale lui George Buhnici au pornit o adevărată dezbatere în online și nu numai, și au fost sancționate de către CNCD cu suma de 20.000 de lei, după ce s-a stabilit că reprezintă fapte de discriminare și încalcă dreptul la demnitate umană. În urma acestui fapt, George Buhnici a postat un clip pe contul său de YouTube în care arată că este în dezacord cu decizia autorităților și dă vina, din nou, pe echipa emisiunii XNS.

Drept răspuns, Dan Capatos i-a transmis un mesaj lui George Buhnici în timpul emisiunii sale. Prezentatorul TV și-a expus părerea și partea de poveste, susținând că echipa emisiunii nu a difuzat imediat interviul cu vloggerul , ci la 7 zile de la filmare. Ba mai mult, Capatos a declarat că scuzele spuse la timp din partea vloggerului ar fi putut schimba situația.

„Noi nu am exploatat în niciun fel acest interviu, în afara faptului de a-l difuza. Nu am făcut dezbateri, cum am fi putut face când eram la Un Show Păcătos, tocmai pentru că am plecat de la premisa că fiecare om merită a doua șansă. (…) Șansa a constat în mai multe momente: acela de a nu difuza imediat interviul, difuzarea lui a avut loc după 7 zile, gândindu-ne că poate în acest timp va realiza grozăviile pe care le-a spus și va da măcar un telefon reporterului care a luat legătura cu el. (…) Discuția apare în momentul în care, după această amendă, George Buhnici se simte dator de a explica din nou de ce a ajuns în postura de a lua amendă și pentru a doua oară, în cadrul aceluiași scandal, dă vina pe emisiunea noastră”, a povestit Dan Captos, la Xtra Night Show, transmite spynews.ro.