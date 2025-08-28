Cristian Mungiu, parte din juriul Festivalului de Film de la Veneția. Ce trebuie să mai știi despre prestigiosul eveniment

Regizorul român Cristian Mungiu este implicat în cea de-a 82-a ediție a Festivalului Internațional de Film de la Veneția, organizată de La Biennale di Venezia în perioada 27 august – 6 septembrie 2025. Unul dintre cele mai vechi și mai prestigioase evenimente de acest fel din lume, festivalul dorește să crească gradul de conștientizare și să promoveze cinematografia internațională ca artă, divertisment și ca industrie.

Festivalul de la Veneția de anul acesta include, pe lângă competiția oficială, mai multe secțiuni. O serie de filme vor fi prezentate în premieră în afara competiției, dar și în secțiunile Orizzonti, Venezia Spotlight, Biennale College Cinema, Venice Classics și Venice Immersive. Totodată, festivalul include și secțiunile autonome Settimana Internazionale della Critica și Giornate degli Autori.

Există 5 jurii la cea de-a 82-a ediție a Festivalului Internațional de Film de la Veneția: Venezia 82, Orizzonti, Premio Venezia Opera Prima Luigi De Laurentiis, Venice Immersive și Venice Classics. Juriul competiției oficiale este condus anul acesta de regizorul american Alexander Payne, căruia i se alătură Cristian Mungiu, regizorul francez Stéphane Brizé, regizoarea italiană Maura Delpero, producătorul și realizatorul de film iranian Mohammad Rasoulof, actrița braziliană Fernanda Torres, precum și actrița chineză Zhao Tao.

Premiile oficiale decise de juriul din care face parte și Cristian Mungiu vor fi decernate sâmbătă, 6 septembrie 2025, în cadrul ceremoniei de premiere. Anul acesta, Festivalul de la Veneția va acorda un Leu de Aur onorific actriței Kim Novak, și de asemenea regizorul Werner Herzog va fi recompensat pentru întreaga carieră.

Festivalul a fost deschis de Paolo Sorrentino, cu filmul La Grazia, cel de-al 12-lea lungmetraj al său. Sorrentino a câștigat premii la Veneția în patru rânduri pentru munca sa. În competiția jurizată și de românul Cristian Mungiu s-au înscris filmele The Wizard of Kremlin de Olivier Assayas; Jay Kelly de Noah Baumbach; The Voice of Hind Rajab de Kaouther Ben Hania – despre fetița ucisă dramatic de armata israeliană; A House of Dynamite de Kathryn Bigelow; The Sun Rises on Us All de Cai Shangjun; mult anticipatul Frankenstein al lui Guillermo del Toro; Elisa de Leonardo Di Costanzo; At Work de Valérie Donzelli; Silent Friend de Ildikó Enyedi; The Testament of Ann Lee de Mona Fastvold; Father Mother Sister Brother de Jim Jarmusch; Bugonia de Yorgos Lanthimos; Duse de Pietro Marcello; Un film fatto per bene de Franco Maresco; Orphan de László Nemes; The Stranger de François Ozon; No Other Choice de Park Chan-wook; Sotto le nuvole de Gianfranco Rosi; The Smashing Machine de Benny Safdie și Girl de Shu Qi.

Printre filmele care au premiera în afara competiției se numără Sermon to the Void de Hilal Baydarov; L’isola di Andrea de Antonio Capuano; Il maestro de Andrea Di Stefano; After the Hunt al lui Luca Guadagnino sau Marc by Sofia, dedicat regizorului Marc Jacobs de Sofia Coppola.

