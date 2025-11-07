Brad Pitt dezvăluie un e-mail din 2023 de la avocații Angelinei Jolie într-un nou proces de 35 de milioane de dolari

Brad Pitt a dat în judecată-o pe fosta sa soție, Angelina Jolie, cerând daune de 35 de milioane de dolari, în contextul disputelor legale continue privind Château Miraval, conform unor documente recente depuse în instanță.

Pe 29 octombrie, echipa juridică a lui Pitt a depus dovezi care includ corespondența cu echipa lui Jolie, referitoare la vânzarea participației acesteia în crama franceză, realizată în 2021, pe care cuplul o deținea împreună. Unul dintre documente este un e-mail din noiembrie 2023, în care avocații vedetei din Maria răspund la un proces intentat de Pitt, în valoare de milioane de dolari.

„Încărcătura oricărei producții de documente este rezultatul propriu al domnului Pitt — el o dă în judecată pe doamna Jolie pentru 35 de milioane de dolari daune,” au scris la momentul respectiv avocații Angelinei Jolie. „Prin urmare, el trebuie să suporte costul producerii documentelor care vor demonstra (sau nu) aceste daune.”

Un e-mail din octombrie 2023, trimis de echipa Angelinei Jolie, menționa că starul din Once Upon a Time in Hollywood „caută daune continue pentru presupusele prejudicii aduse operațiunilor curente ale Miraval.” De asemenea, documentul subliniază „refuzurile continue ale lui Pitt de a furniza documente referitoare la motivele pentru care avea nevoie de NDA-ul său de patru ani privind comportamentul său personal,” considerând că aceste comunicații sunt „esențiale pentru fondul cazului nostru și trebuie produse.”

Avocații lui Pitt au susținut anterior că, la mai puțin de șase luni după ce Jolie și-a vândut acțiunile din Miraval, avocatul ei i-a propus lui Pitt o clauză de non-disparagement și mai largă, în contextul procedurilor de divorț. Pitt a depus primul o plângere în 2022, susținând că fosta sa soție și-a vândut partea din Miraval către Tenute del Mondo, divizia de vinuri a grupului Stoli, în ciuda unui acord anterior conform căruia niciunul dintre ei nu ar fi putut vinde fără aprobarea celuilalt. Jolie a negat existența acelui acord și a răspuns cu un proces contrar, susținând că actorul-producător „purta un război răzbunător împotriva ei.”

Avocații au mai susținut că Brad Pitt a refuzat să-i cumpere partea din afacere pentru că Jolie nu a vrut să semneze un acord de confidențialitate „conceput pentru a o forța să tacă despre abuzul său și a acoperi evenimentele”, referindu-se la un zbor cu avionul privat din 2016, în timpul căruia starul de F1 ar fi fost abuziv verbal și fizic față de familie. (Autoritățile nu l-au pus sub acuzare pe Pitt după anchetă, iar Jolie nu a dorit să depună plângere la momentul respectiv.)

Mai recent, Angelina Jolie a invocat privilegiul avocat-client pentru a refuza furnizarea unor documente contestate, lucru pe care partea lui Pitt îl consideră o reținere nejustificată a unor informații relevante pentru vânzarea sa. Pe 27 octombrie, avocații lui Pitt au reînnoit solicitarea pentru 22 dintre documentele respective.

Următoarea audiere publică în acest caz este programată pentru 17 decembrie.

Într-o declarație oferită publicației PEOPLE, avocatul lui Jolie, Paul Murphy, a spus: „Răspunsul scris al domnului Pitt nu abordează argumentele noastre și continuă să se bazeze pe presupuneri și speculații — toate pentru a încălca comunicațiile privilegiate cu avocații ei.”

El a adăugat: „Acest lucru confirmă din nou că acest proces reprezintă manifestarea eforturilor îndelungate ale domnului Pitt de a hărțui și controla pe Angelina. Așteptăm cu interes audierea viitoare.”

Foto: Arhiva ELLE

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro