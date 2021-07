Alexandra Stan vorbește pentru prima dată despre cererea în căsătorie

Alexandra Stan vorbește despre cererea în căsătorie a partenerului său, Emanuel, după ce cântăreața a luat prin surprindere pe toată lumea, dezvăluind faptul că s-a căsătorit în secret, pe o plajă din Constanța, orașul său natal. Stan a pozat pentru revista Viva!, și a acordat un interviu aceleiași publicații, detaliind relația cu cel care îi este soț astăzi.

„Am inițiat amândoi subiectul căsătoriei, iar cererea în căsătorie a fost fix ca în basme – s-a așezat în genunchi și m-a cerut. Amândoi ne doream să întemeiem o familie și am verbalizat acest lucru. Mai ales că ne-am gândit că, dacă ar fi să aducem un copil pe lume, să fim căsătoriți și copilul să fie botezat. Credem cu foarte multă tărie în asta și de aceea, cumva, am cochetat cu ideea și am zis: „OK, hai să ne gândim serios la asta!”.

Cei doi s-au cunoscut la ședințele de consiliere personală pe care Emanuel le-a oferit artistei, și au devenit apropiați rapid. „A fost dragoste la prima vedere, din partea amândurora, ne-am îndrăgostit instant unul de celălalt și, după cum vedeți, n-am stat prea mult pe gânduri.” Acum, Alexandra Stan vorbește și despre momentul în care a fost cerută în căsătorie, la scurt timp după debutul relației:

„Când am fost în Constanța, mi-a cerut să-i arăt plaja unde copilărisem eu, în cartierul meu. Am fost pe plajă și, când am ajuns acolo, a îngenuncheat și m-a întrebat. A formulat foarte frumos, a fost ceva deosebit, magic. Mi-a spus că, atunci când era mic, bunica lui îi povestea despre zâne, cred că se referea la licurici, la cei care sclipesc, și îi spunea că sunt zâne, de fapt. El toată copilăria lui a trăit cu gândul la zânele acestea și își dorea foarte mult să întâlnească o zână în realitate, adică să vadă cum arată ea.”

În cele din urmă, în interviul pentru Viva! Alexandra Stan vorbește despre întrebarea care a convins-o să spună da unei noi vieți alături de Emanuel: „Și, când eram pe plajă, mi-a povestit lucrul acesta și m-a întrebat: „Vrei să fii zâna mea?” Și a fost foarte drăguț. Am spus „Da” imediat.”

