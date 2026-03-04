A fi văzut: celebritățile la prezentarea Dior pentru toamna 2026

Prezentarea Dior pentru sezonul următor a părut o frapantă metaforă a însăși ideii centrale a colecției realizate de directorul creativ Jonathan Anderson – și anume, ideea de a vedea și de a fi văzut. Show-ul a avut loc în probabil cel mai celebru parc al Parisului, Tuileries, o grădină a cărei istorie începe la 1564, la dorința Caterinei de Medici. Sunt secole, deci, de când locul acesta de promenadă a servit vizitatorilor pentru un scop mai mare decât cel al relaxării: cel de a defila pentru a fi văzut de ceilalți.

De altfel, referința aceasta a informat întregul concept al colecției, însă s-a reflectat foarte interesant și în mulțimea de celebrități prezente pentru a participa la evenimentul monden pe care îl constituie dintotdeauna prezentarea Dior. Deschisă pentru public în 1667, grădina pretindea de la vizitatori un dress code deloc întâmplător. Fiecare persoană care pășea în acest parc trebuia să se îmbrace adecvat propriului statut social.

Acum, odată cu prezentarea Dior, funcția aceasta de vitrină a parcului a părut să revină în prim-plan. Charlize Theron, Alexa Chung, Anya Taylor-Joy, Dree Hemingway, Deva Cassel, Emily Ratajkowski, Laetizia Casta, Pedro Almodovar, Priyanka Chopra, Willow Smith și mulți alți invitați ai prestigioasei case franceze au venit să asiste la spectacolul modei și să fie ei înșiși parte din acest spectacol, deopotrivă privind către creațiile designerului, dar fiind la rândul lor examinați, văzuți, priviți.

E parte din jocul etern pe care moda îl joacă cu celebritățile și pe care Dior reușește să îl joace astfel încât să iasă mereu în câștig. Ambasadori ai casei sau doar colaboratori în anumite instanțe, starurile și-au ocupat locurile strategic alese într-un loc în care, istoric, se joacă același joc, devenind ele însele aristocrația de azi. Jocul implică, desigur, și parteneriatul dintre casa Dior și muzeul Luvru, care implică investiții consistente în restaurarea parcului.

Desigur, prezentarea Dior nu a fost doar despre starurile prezente, ci și despre hainele arătate de designer – chit că aproape toți invitații de onoare, pe care îi poți vedea în galeria de aici, au purtat ținute din alte colecții ale brand-ului. Iar hainele propuse de Anderson pentru următorul sezon vin, și ele, din aceeași notă, din aceeași idee a unei garderobe aristocratice, de la inspirația din veșmintele secolului al XVIII-lea, la felul în care ea este deconstruită și adaptată modernității. Redingote, jachete bar și fuste cu structura înfoiată, dantelă Chantilly și jacquard metalic, volane și trene, broderii și detalii prețioase, toate vorbesc poate nu atât de mult despre ziua de azi, ci despre cea de ieri, pe care în ultima vreme ne place să ne-o imaginăm mai bună.

E și un joc în care nostalgia joacă un rol important. Sigur, se poate spune că e greu de inventat ceva nou, în modă, astăzi. Dar aplecarea aceasta către trecut nu poate fi întâmplătoare și trebuie să spună ceva despre climatul în care trăim acum. O creație nu apare niciodată în vid, este informată de prezent, de context. În contextul de azi, Anderson a imaginat haine care amintesc de cele purtate în preajma unei mari revoluții care a schimbat complet fața Europei. Rămâne de văzut dacă puterea modei de a spune ceva despre prezent ne transmite și de data aceasta un mesaj.

Foto: Getty Images pentru Dior

